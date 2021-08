Gestorben: Charlie Watts ist tot. Er wurde stets unterschätzt

Rock Rolling Stones-Schlagzeuger Charlie Watts ist tot Der legendäre Musiker ist mit 80 Jahren gestorben. Als Musiker und Schlagzeuger wurde er unterschätzt und oft belächelt. Stefan Künzli 24.08.2021, 19.52 Uhr

Charlie Watts, Schlagzeuger von den Rolling Stones im Jahr 2010. Ursula Düren / dpa

Anfang August musste sich Charlie Watts einer Notoperation unterziehen, weshalb er für die anstehende US-Tour durch Steve Jordan, einem langjähriger Freund von Keith Richards, ersetzt wurde. Woran er erkrankt ist, gaben die Rolling Stones auch damals nicht bekannt. Es hiess nur, dass der Eingriff «komplett erfolgreich» sei und Watts Zeit zur Genesung brauche. Am Dienstag sei er im Kreis seiner Familie friedlich in einem Londoner Krankenhaus eingeschlafen.

Watts hatte in der Vergangenheit immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Er war jahrelang starker Raucher und in den 70er- bis 80er-Jahren alkohol- und heroinabhängig. 2004 diagnostizierten die Ärzte Kehlkopfkrebs, doch . Nach sechs Wochen Strahlentherapie galt er als geheilt. Er habe eine Not-Operation machen müssen, der Eingriff sei «komplett erfolgreich» verlaufen, so ein Sprecher der Band. Watts brauche aber Zeit zur Genesung.

Rolling Stones 2008 - Ron Wood, Charlie Watts, Keith Richards und Mick Jagger (von links). Rainer Jensen / dpa

Watts war seit Januar 1963 Schlagzeuger der legendären Rockband. Geburtshelfer der Band war der Bluesmusiker Alexis Korner, der auch in der Schweiz seine Spuren hinterlassen hatte. Watts spielte in Korners Band Blues Incorporated, wo er auf die beiden späteren Stones-Musiker Brian Jones und Mick Jagger kennen lernte. Doch Watts war 1962 kein Gründungsmitglied. Erst im Januar 1963, nach dem Ausscheiden von Mick Avory, wurde er zum Rolling Stone und blieb es bis zu seinem Tod.

Er hatte die Stones im Griff

Wie sein Schlagzeug-Kollege Ringo Starr von den Beatles, wurde Charlie Watts als Schlagzeuger bis zuletzt unterschätzt oder gar belächelt. Er war kein Virtuose, kein spektakulärer Drummer wie Keith Moon, John Bonham oder Ginger Baker. Hinter seinem Schlagzeug wirkte er oft müde, gelangweilt und fast apathisch. Watts hat seine Mitmusiker nicht angetrieben. Doch er hatte seine manchmal doch sehr chaotische Band stets im Griff. Ruhig, gelassen und zuverlässig lenkte er seine Band mit wenigen, einfachen Schlägen und gab der Band Struktur. Charlie Watts war das rhythmische Gewissen, die Rückversicherung der Band . Das «Rolling Stone» Magazine listete Watts ihn auf Rang zwölf der 100 besten Schlagzeuger aller Zeiten und 1989 wurde er in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen.

Charlie Watts stand nicht im Rampenlicht wie seine Kollegen Jagger und Richards. Aber er sorgte für den Kitt zwischen den Alphatieren. Watts liebte die Beständigkeit. Seit 1964 war er mit derselben Frau verheiratet, der Künstlerin Shirley Watts, mit der er eine erwachsene Tochter hat. Sie lebten auf einem Gestüt in der Grafschaft Devon und züchteten professionell Araberpferde.