Neues Album von Black Sea Dahu: Diese Songs vergisst man nicht

Neues Album von Black Sea Dahu: Tagebuch einer fragilen Seele Selten klang Schweizer Musik internationaler. Black Sea Dahu aus Zürich veröffentlichen mit «I Am My Mother» ein starkes zweites Album. Michael Graber 23.02.2022, 05.00 Uhr

Janine Cathrein von Black Sea Dahu schreibt schöne und vielfältige Lieder. Paul Märki

Es bleibt kleben. «Unsere Gedanken sind Leim», singt Janine Cathrein in «Glue». Und während die Zürcherin dabei eigentlich über das Vergessen singt, haften sich Stimme, Text und Melodie fest in unsere Gehirnwindungen. Sie zieht dabei den Bogen von der eigenen dementen Grossmutter zur ganzen Welt. Beide, so die Sängerin, erinnern sich nicht mehr ans Gestern. Bei Oma Cathrein ist dies eine heimtückische Krankheit, bei der Menschheit dagegen eine gefährliche Geschichtsvergessenheit, die uns unbesorgt in die nächste Katastrophe wandern lässt.

Black Sea Dahu legen mit «I Am My Mother» einen intensiven Zweitling hin. Sie haben ihren Folk-Pop um einige Schwarztöne erweitert. Und auch um einigen Pomp. Es ist unüberhörbar, dass die Band auf die grossen Bühnen will. Und da gehört sie auch hin. Selten klang Musik aus der Schweiz so international. Das liegt an Janine Cathreins dunkelsamtiger Stimme, aber auch an raffinierten Wendungen und Kniffen in den Songs.

Der Fluss plätschert nie

«Transience» mäandriert vom Flüsschen zum Sturzbach. In diesen 6 Minuten und 30 Sekunden durchleben wir so viele und unterschiedliche Intensitätsstufen, dass wir am Ende ähnlich atemlos zurückbleiben wie Cathrein. «How will I survive in this world gone mad?», fragt sie immer wieder und in wechselnden Varianten. Ihre Antwort ist die Musik: «No human torch can bring me where music takes me». Wir nicken unter dem Kopfhörer. Wie sich dieser Song aufrollt und wie die Band es schafft, dass er trotz der respektablen Länge nie vor sich hinplätschert, ist grossartig. Musik wird die Welt wohl eher nicht retten, aber sie im Moment besser machen, kann sie durchaus. Sehr sogar.

Black Sea Dahu waren unentwegt unterwegs. Deutschland, Frankreich, Schweiz, Türkei. Konzerte überall. Unzählige Instagram-Storys aus dem Bandbus. Zerknautscht und doch irgendwie fröhlich. Die Cathrein-Band – neben Sängerin Janine spielen auf der Platte auch noch Schwester Vera und Bruder Simon (der aber Ende Jahr aus der Band ausgestiegen ist) – setzte alles auf die Karte Musik. Und das konsequent. Dieser unbedingte Wille zum Musikmachen ist spürbar, und doch wirkt es nie krampfhaft. Der Ehrgeiz wirkt als Triebfeder und nicht wie häufig als Hemmnis.

Das Gespür für die Zwischentöne nicht verloren

Während ihr Erstling «White Creatures» noch deutlich schlanker klang, hat die Band nun akustisch aufgerüstet. Es klingt breiter, produzierter und dichter. Aber auch das mit Feingefühl. Und vor allem haben Black Sea Dahu das Gespür für die Zwischentöne nicht verloren. Die Streicher übertünchen nicht, alle Instrumente und Musikerinnen und Musiker bleiben stets spürbar, und die kleineren Effekt-Spielereien fügen sich nahtlos ins Gesamtbild ein. Der Weltschmerz-Pathos wird in homöopathischen Dosen eingesetzt und ist darum auch für Sonnenkinder gut erträglich.

Auch dank cleverem Marketing hat ihr Song «In Case I Fall for You» vom letzten Album alleine auf Spotify 10 Millionen Plays geholt. Mit solchen Zahlen stehen viele Türen zumindest schon einen Spalt weit offen. «I Am My Mother» kickt diese nun lustvoll ganz auf. «I turned myself inside out», singt Cathrein. Und das macht ihren Sound auch aus. Sie schaffen sehr viel Nähe, und gerade durch den Gesang offenbaren die Musikerinnen und Musiker hier eine grosse Verletzlichkeit. Es ist das Tagebuch einer fragilen Seele.

Zuversichtliche Schwermut

Es wird gehadert und gezweifelt. An der Liebe. An der Welt. An der Musik. «I look so goddamn tired/Even in my sleep», heisst es in «Human Kind». Allem Schwermut zum Trotz: Der Grundton bleibt optimistisch zuversichtlich. Der Sonnenaufgang ist näher als der Sonnenuntergang. «If they’re looking to be entertained/ I wonder who they came for», singt Cathrein zwei Songs weiter. Schnelle, leicht verdauliche Unterhaltung ist «I Am My Mother» keineswegs, aber musikalischen Fast-Food gibt es ja zur Genüge – und sonderlich bekömmlich ist dieser ja trotzdem nur äusserst selten.

Dagegen wirkt Black Sea Dahu nachhaltig. Es ist «Glue», musikalischer Leim. Die Songs, die Stimmung, die Lieder: Sie gehen nicht so rasch aus den Köpfen, wollen nicht vergessen werden.

Black Sea Dahu: I Am My Mother (Mouthwatering Records)