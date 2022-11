Pop Irgendwo zwischen Kuno und Kendrick: Lo & Leduc veröffentlichen neue Platte Gerade einmal neun Monate sind seit ihrer letzten Platte vergangen und schon legen Lo & Leduc nach. Die beiden Berner lassen dabei der Musik und auch einander mehr Raum. Michael Graber Jetzt kommentieren 04.11.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Leduc (links) und Lo sind spätestens seit «079» omnipräsent. PD/Flavio Leone

Am Ende lauert der Tod. Lo wälzt sich in «Fründ» durch seine Alltagsprobleme, lässt diese schwer und bedrückend brummen, nur um sie mit einer Zeile dann maximal nichtig erscheinen zu lassen. Danach setzen Bläser ein und schmettern eine himmeltraurige Melodie. Beinahe zwei Minuten, kein einziges Wort. «Luft» heisst dieses Intermezzo. Zeit, um den Atem wiederzufinden.

«Luft» heisst auch das neue Album von Lo & Leduc. «Wir wollten den Liedern mehr Luft geben», sagt Leduc und blinzelt in die Berner Herbstsonne. Für die beiden Musiker meint das: Nicht immer alles doppelt unterstreichen. «Unsere Texte sind häufig schon schwer genug, da braucht es nicht noch schwermütige Beats», sagt Lo. Es bedeutet aber auch: Aushalten und einander Platz lassen. Öfter als auch schon ist da einfach Musik. Ohne Text. Auf dem ersten Song «The Game» dauert es geschlagene 90 Sekunden, bis Leduc mit seinem Rap einsetzt. In der modernen Streamingwelt eine halbe Ewigkeit.

Bald kommt noch ein Bühnenprogramm

Und aus Lo & Leduc werden auf der Platte vermehrt Lo und/oder Leduc. Auf 4 Stücken (je 2) der insgesamt 14 Liedern mit Text ist jeweils nur einer der beiden zu hören. «Es ist nicht einfach, der Versuchung zu widerstehen, auch ein paar Zeilen beizusteuern», sagt Leduc. Und Lo ergänzt: «Es ist aber auch schwierig, ganz alleine auf dem Track zu sein.» Lo & Leduc-Songs seien es aber immer. Auch wenn Lo oder Leduc mal drei Minuten eine Pause hat. Am Ende hätten sie sich im Prozess oft gefragt: Hilft es dem Song, wenn wir jetzt das und dies noch machen? So sei ebenjene Luft in die Lieder und zwischen sie geflossen.

Nicht sonderlich viel Luft liegt zwischen ihrem letzten Album «Mercato» und «Luft». Nicht stilistisch, sondern tatsächlich zeitlich: Zwischen den beiden Scheiben sind gerade einmal neun Monate vergangen. «Aus Aufmerksamkeitsgründen ist es eine grunddoofe Entscheidung, in so rascher Zeit zwei Alben zu veröffentlichen», gibt Leduc unumwunden zu. Zeitgleich basteln die beiden Berner noch an ihrem zweiten Bühnenprogramm «Countdown» (als Häberli Oggier), das im Januar Premiere feiert. Besteht da nicht die Gefahr einer Überdosis?

«Es musste jetzt raus.»

«Seien wir ehrlich, die besteht doch eigentlich schon seit 2018», sagt Lo. Spätestens seit «079» sind Lo & Leduc omnipräsent. «Wir haben seit zwei Jahren an ‹Luft› gearbeitet, es jetzt einfach zurückzuhalten, wäre doch auch komisch gewesen», sagt Leduc. «Es musste jetzt raus», sagt Lo.

Youtube

Spätestens seit Corona tobt im Musikgeschäft ein ständiges Rangeln um Aufmerksamkeit, gerade Newcomerinnen und Newcomer haben es schwer, einen Platz im Rampenlicht zu ergattern. Und nun veröffentlicht jemand aus der Platzhirsch-Liga einfach zwei Alben in einem Jahr. «Wir sind uns bewusst, dass wir extrem privilegiert sind», sagt Leduc. Aber Lo und er würden oft ihre Reichweite einsetzen, um andere Acts zu pushen. Sei es per Social Media oder einem Slot im Vorprogramm. Die Demut ist im ganzen Gespräch spürbar. Es bringe auch nix, wenn man mit seinem Glück hadere, sagt Leduc.

«Luft» klingt angenehm unverkrampft. Es ist hörbar mehr ein «Wollen» als ein «Müssen» und über weite Teile auch ein «Können». Soundtechnisch ist es deutlich organischer geworden als noch «Mercato». Das sei zeitgeistiger gewesen, flirrender, flackernd, sagen die beiden. Und auch deutlich schneller entstanden. «Wir wollten für ‹Luft› tatsächlich vieles analog einspielen», sagt Leduc. Auch die Band sei stärker als auch schon die Produktion eingebunden gewesen. Mehr Beteiligte heisst auch immer etwas komplizierter und intensiver: «Stimmt schon», sagt Lo, «aber das ist doch schön. So kommst du auch weiter.»

Den Schunkelgroove wegrauschen

Luftig im Sinne von beliebig ist das Album jedenfalls nicht geworden. Es hat diese typische Lo&Leduc-Souplesse, ohne dabei allzu federleicht zu sein und weggewindet zu werden. Immer präsent ist diese unbedingte Lust, mit Worten zu spielen. Irgendwo zwischen Kuno (Lauener) und Kendrick (Lamar). Texte, die auf das erste Hören unaufdringlich erscheinen und auch so konsumiert werden können, sich aber nach und nach mehr aufschlüsseln und voller liebevoller Details stecken.

Nur im Mittelteil droht die Platte manchmal zu fest in einen Schunkelgroove abzudriften. Mal ist es musikalisch, mal thematisch zu harmlos. Da ist es umso schöner, dass der Tod dann in «Fründ» noch einmal heftig anklopft und die bleischweren Bläser die Beliebigkeit kräftig wegpusten.

Lo & Leduc: Luft (Bakara)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen