Pop Comeback von «No Angels»: «Ach, jetzt höre ich mich an wie meine eigene Oma» 20 Jahre nach ihrer Gründung ist die erfolgreichste deutsche Girlgroup zurück und feiert ihr Jubiläum mit einem neuen Album. Steffen Rüth 07.06.2021, 18.27 Uhr

Mit über fünf Millionen verkauften Tonträgern, vier Nummer-eins-Hits und drei Nummer-eins-Alben sind die 2000 gegründeten No Angels bis heute die erfolgreichste Girlgroup von Kontinentaleuropa. Die Gründungsmitglieder Nadja Benaissa (39), Lucy Diakovska (45), Sandy Mölling (40), Vanessa Petruo und Jessica Wahls (44) sind aus der ersten deutschen Staffel der Castingshow Popstars hervorgegangen. Jetzt wollen zumindest vier der fünf Sängerinnen wieder mitmischen. Nicht dabei ist Vanessa Petruo (41), die nach abgeschlossenem Psychologiestudium als Wissenschaftlerin arbeitet. Auf dem Jubiläumsalbum «20» hat das Quartett alte Hits neu eingesungen sowie vier neue Songs aufgenommen. Wir zoomten mit Sandy und Nadja.

Wie fühlt es sich an, wieder vereint zu sein?

Nadja Benaissa: Mir ist im ersten Moment echt die Luft weggeblieben, als ich alle wiedergesehen habe. Nach ein paar Minuten war es tatsächlich so, als wäre gar keine Zeit vergangen.

Sandy Mölling: Dabei hatten wir uns seit zehn Jahren nicht gesehen.

Ist No Angels wie Fahrradfahren?

Nadja: Genau. Man verlernt es nicht. Teil der No Angels zu sein ist ein Gefühl, das nicht vergeht. Zwischen uns besteht wirklich eine tiefe Bindung und ein tolles Einverständnis.

Sandy: Wir sind ein eingespieltes Team. Heute sogar noch mehr als vor 20 Jahren. Einfach, weil wir noch gefestigter sind in unseren Charakteren.

Wie lässt sich das Lebensgefühl «No Angels» in Worte fassen?

Nadja: Wir sind wie Familie. Wir vertrauen uns bedingungslos, können miteinander so sein, wie wir sind. Wir müssen nichts verstecken, nichts schönen, wir haben zusammen einfach viel Spass und fühlen uns wohl.

War das immer so?

Sandy: Grundsätzlich schon. Am Anfang mussten wir uns erst daran gewöhnen, rund um die Uhr zusammenzuhocken. In den ersten Monaten haben wir sogar zusammengewohnt. Mit ein bisschen mehr Lebenserfahrung fällt es uns noch leichter, uns auf einander einzugrooven.

Nadja: Zum Beispiel gibt es bei drei Müttern in der Band ein ganz anderes Verständnis für die Herausforderungen des Mutterseins als zu Beginn, wo nur ich ein Kind hatte.

Wie alt ist Ihre Tochter jetzt?

Nadja: 21. Sie ist jetzt schon älter als ich zu der Zeit, als es mit den No Angels losging. Meine Tochter liebt Musik, aber sie denkt nicht daran, das professionell zu machen. Sie mag ihre Ruhe und Privatsphäre.

Von Privatsphäre habt ihr damals nur träumen können. War das heftig?

Sandy: Das ganze Drumherum mit den vielen Reisen konnte anstrengend sein, es ging von null auf 100, und wir waren praktisch jeden Tag woanders. Nicht alles war immer ein Zuckerschlecken, aber es gab auch viele wunderbare Momente. Heute ist es schön, zu reflektieren, was wir alles erlebt und mitgenommen haben.

Woran erinnert ihr euch besonders gerne?

Nadja: Ach, da gibt es so vieles. Wir waren auf Capri, in Monaco, und wir durften sogar Bill Clinton treffen. Das war natürlich schon nach seiner Präsidentschaft. Er hat in Augsburg eine Rede gehalten, wir waren quasi sein Vorprogramm. Er war wirklich ein total Netter.

Ihr betont, dass das Comeback nur ein Jubiläum sei. Was ist das Ziel?

Sandy: Dass nicht alles gleich wieder so durchgetaktet ist. Das ist jetzt mehr so ein Auf-uns-zukommen-Lassen. Alles läuft wesentlich stressfreier. Es ist eher so, dass wir mit den Fans, von denen sich viele unsere Rückkehr gewünscht haben, ein bisschen feiern und in Erinnerungen schwelgen möchten. Das Ziel ist nicht, es allen noch mal zu zeigen. Sondern es entspannt anzugehen und zu schauen, was alles so passiert.

Sandy, Sie leben seit sechs Jahren in Los Angeles. Wieso eigentlich?

Sandy: Wegen der Liebe. Mein Mann lebt dort. Inzwischen habe ich mich eingelebt, aber das hat eine Weile gedauert. Los Angeles ist wirklich so, wie die Leute sagen: sehr schön, aber auch sehr oberflächlich.

Sind Sie amerikanischer geworden, seit Sie dort leben?

Sandy: Nein, das möchte ich auch nicht. Was mir fehlt, ist manchmal diese deutsche Geradlinigkeit und Menschen, die wirklich sagen, was sie denken.

Auch Lucy lebt im Ausland, in Sofia. Wie seid ihr wieder zusammen gekommen?

Nadja: Wir haben eine Whatsapp-Gruppe. Irgendwann schrieb Lucy «Mädels, wir haben 20-jähriges Jubiläum, wie sieht es aus?». Dann hat unsere neue Plattenfirma dafür gesorgt, dass unsere Musik endlich auf den Streaming-Portalen verfügbar ist.

Sandy: Es entstand durch die vielen positiven Rückmeldungen so eine Art Kettenreaktion. Eine Zeit lang waren die No Angels nicht so angesagt. Heute sind wir einfach wieder cool. Die Leute schwelgen mit uns in Erinnerungen. So entschlossen wir uns, das Jubiläum zu feiern. Ohne Druck und ohne Stress.

Bei den Neuaufnahmen fällt auf, dass ihr heute schöner singt als vor 20 Jahren.

Sandy: Danke schön. Ich denke, beide Versionen haben ihren Charme. Früher war alles frisch und neu, und wir wussten noch nicht so richtig, was wir tun. Heute klingen unsere Stimmen gereift.

Eure ehemalige Kollegin Vanessa Petruo ist 2003 ausgestiegen und heute nicht mehr dabei. Sie arbeitet als Psychologin an der University of Southern California in Los Angeles. Habt ihr noch Kontakt?

Sandy: Leider nicht. Ich weiss auch nicht, wo sie wohnt. Aber ich würde mich freuen, wenn wir den Kontakt wieder auffrischen könnten.

Damals gab es den Begriff «Diversity» noch nicht so wie heute. Ihr habt das Prinzip aber damals verkörpert – war euch das damals schon klar?

Nadja: Wir wurden ja gecastet und konnten nicht selbst entscheiden, wer in die Band kommt und wer nicht. Wir denken aber schon, dass der Produzent von «Popstars» genau dieses Ziel hatte.

Sandy: Aussehen, Haarfarbe, Hautfarbe, Sexualität – das ist das eine. Aber wir haben auch ganz verschiedene Temperamente und Charaktere. Ich freue mich total, dass das Thema heute so präsent ist und die jungen Leute sich so stark darin engagieren. Ach, jetzt höre ich mich an wie meine eigene Oma (lacht).

Die Spice Girls standen einst für Girlpower. Wofür stehen heute die No Angels?

Nadja: Für Frauenpower! (lacht).

No Angels: 20 (BMG Rights).