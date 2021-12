Auswahl 21: Ishita Chakraborty überzeugt mit politischer Kunst

Porträt zur Aargauer Jahresausstellung Jury-Preisgewinnerin Ishita Chakraborty: «Ich habe nie gelernt, Politik vom Leben und somit von meiner Kunst zu trennen» Bei Ishita Chakraborty entsteht Kunst in Zusammenarbeit mit Geflüchteten. Ihre Arbeit erhält nun zwei Preise. Was zeichnet sie aus? Anna Raymann 13.12.2021, 09.56 Uhr

Ishita Chakraborty erzählt mit hunderten Pilzen ebenso viele Lebensgeschichten. Alex Spichale

Ishita Chakraborty ist eine der auffälligsten Künstlerinnen in dieser «Auswahl 21». Nicht nur, dass ihre widerspenstigen Tonpilze im ganzen Haus spriessen. Nein, sie erhält auch gleich zwei Auszeichnungen – den mit 10000 Franken dotierten Förderpreis der CS und den der Kunsthausjury, die sie zum Gast der kommenden Ausstellung macht. Dass die Jury ihre ausgesprochen politische Arbeit anerkennt und auszeichnet, freut Ishita Chakraborty: «Das ist sehr motivierend. Meine Ar- beit handelt aber nicht nur von mir, sie handelt von uns. Und so ist der Preis auch nicht nur für mich, sondern für alle, mit denen ich zusammengearbeitet habe.»

Ishita Chakraborty in ihrem Atelier in Lenzburg. Thomas Kern Photography

Die Pilze entstanden im Austausch mit Geflüchteten und Migranten unter anderem in der Autonomen Schule in Zürich, wo Chakraborty, die 2017 aus Indien in die Schweiz kam, die Sprache lernte. Die Keramik- objekte sind mal schief, mal schmalgestreckt. Die Tönung der Hüte spielt auf die Hautfarbe der Hände an, die sie geformt haben. «Pilze migrieren. Sie wachsen dort, wo sie Nährstoffe finden. Und so habe ich begonnen, Menschen als diese kleinen, farbigen Pilze darzustellen. Wie in einem natürlichen Ökosystem sind auch wir verbun-den durch unsere Geschichten und Erfahrungen», erzählt die Künstlerin. Inzwischen sind es Hunderte, vielleicht sogar schon Tausende Pilze.

Schwere Themen in leichten Bildern

Ishita Chakraborty ist 1989 in Westbengalen geboren. In Indien studierte sie zunächst Grafikdesign, dann Kunst, was sie schliesslich auch unterrichtete. 2017 kam sie erstmals für ein Stipendium in die Schweiz – «dorthin, wo andere ihre Flitterwochen verbringen» – wie ihr Vater ihre anfängliche Skepsis beiseite fegte. Heute lebt sie in Lenzburg und hat ihren Master an der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK) abgeschlossen. Das Geld, das sie aus dem Förderpreis erhält, wird in Material für ihre Kunst fliessen. Die Ausstellungsliste ist lang und 2022 wird sie weitergeschrieben. So wird sie etwa an der (pandemiebedingt verschobenen) fünften Biennale von Casablanca in Marokko ihre Arbeiten zeigen.

In «Mute Tongue» überträgt Ishita Shakraborty Stimmen in Porzelanscherben. (variierende Grösse, 2019-2021) Ishita Chakraborty

Die Themen, die Ishita Chakraborty dabei anspricht, sind stets politisch. Es geht um das Trauma des Kolonialismus, die Spuren der Vertreibung und die Art und Weise, wie sie sich in Sprache, Geschichte und Iden-tität zeigen. «Ich komme aus einem Land mit der Geschichte einer gewaltsamen Teilung. Die Gründung der zwei Staaten − Indien und Pakistan − und die Geschichte der Massenvertreibung war und ist immer noch komplex», erzählt Ishita Chakraborty.

«In Indien geht man zu Bett, schläft und isst mit Politik. Ich habe nie gelernt, Politik vom Leben und somit von meiner Kunst zu trennen.»

Trotzdem kommen bei ihr sogar diffizile Themen spielerisch und poetisch daher: Aus Stimmen werden schimmernde Tonscherben, aus Erzählungen fragile Skizzen.

Kunst macht man für ihre Betrachter

Wer spricht? Wer und was wird gehört? Das sind Fragen, zu denen Ishita Chakraborty immer wieder zurückkehrt. In ihrem aktuellen Projekt sammelt sie Geschichten, Gedichte und Lieder von Menschen, die neu in die Schweiz gezogen sind, vorgetragen werden sie in den jeweiligen Muttersprachen. Sie könne niemandem eine Stimme geben, meint Chakraborty. Aber sie könne Fragen dorthin bringen, wo sie diskutiert werden.

Die «Protest Songs» installierte Ishita Chakraborty in leeren Kasettenhüllen. Ishita Chakraborty

Viele junge Kunstschaffende, das fällt an der «Auswahl 21» auf, haben einen sozialen Anspruch. Umwelt, Natur und Klimakrise taucht an mehreren Stellen als Motiv auf. Ishita Chakraborty interessiert sich vor allem für Menschen. «Unfortunately, it was paradise» heisst ihr aktuelles Projekt, das sie mitten in der Stadt aufbauen wird – dort, wo jeder auf die Geschichten und Lieder treffen kann. Es ist ein offenes und neugieriges Erforschen ihrer Umgebung.

«Kunst kann inklusiv, partizipativ und offen für alle sein. Ich binde die intellektuellen Theorien gern in meine künstlerische Praxis ein, um sie einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Kunst macht man schliesslich für die Betrachter und nicht nur für sich selbst.»

Porträtserie zur Auswahl 21: Jahresausstellung bis 2. Januar im Aargauer Kunsthaus.