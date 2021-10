Personelle Wechsel Das Aargauer Kuratorium kommt nicht zur Ruhe Schon wieder kommt es im Aargauer Kuratorium zu einigen personellen Wechseln. Der neue Geschäftsführer verlässt seinen Posten per Ende Oktober. Anna Raymann 07.10.2021, 05.00 Uhr

Den 50. Geburtstag feierte das Aargauer Kuratorium im April 2019 noch gross in Baden. Seither ist es zu zahlreichen Wechseln gekommen.



Severin Bigler

Keine Frage, für die Kultur war es ein prekäres Jahr. Die Pandemie stellte sich der Kultur, wie wir sie kannten, breitbeinig in den Weg. Damit sie trotzdem in irgendeiner Form stattfinden konnte, hatte die Politik, vor allem aber auch die Kulturförderung alle Hände voll zu tun. Damit hängt das Corona-Jahr beim Aargauer Kuratorium aber an eine ohnehin schon ereignisreiche Zeit an.