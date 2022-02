Hat Kleist seinen "Krug" bei Zschokke kopiert?

Geschichte Die Bühne Aarau zeigt Kleists "Zerbrochenen Krug", für den Heinrich Zschokke einst Geburtshilfe leistete Der für Aarau so prägende Publizist und Politiker Heinrich Zschokke (1771–1848) war in vielerlei Hinsicht ein Geburtshelfer von Heinrich von Kleists Schulklassiker «Der zerbrochene Krug». Am 23. Februar zerschellt der Krug in der Alten Reithalle in Aarau. Julia Stephan 22.02.2022, 16.46 Uhr

Der Kupferstich «Le juge ou la cruche cassée» von Jean-Jacques André le Veau inspirierte anfangs des 19. Jahrhunderts Heinrich und Bild: ZVG

Es gibt in Aarau keine Gedenktafel an irgendeiner Hausfassade, die stolz davon berichten könnte, dass der deutsche Dichter Heinrich von Kleist (1777–1811) hier in einer Herberge genächtigt, einen literarischen Geistesblitz hatte oder in einem Wirtshaus wie sein berühmter Richter Adam aus dem «Zerbrochenen Krug» einst herzhaft Wurst und Käse verspeiste.

Heinrich von Kleist (1777-1811). Getty

Kleist hat sich für die Stadt Aarau während seiner Schweiz-Aufenthalte in den Jahren 1801/02 mässig interessiert. Immerhin: Als sein Freund, der Politiker und Publizist Heinrich Zschokke, beschloss, in Aarau ein neues Leben als Landgutbesitzer zu starten, soll Kleist mit Zschokke und dem Sohn des Dichters Christoph Martin Wieland einmal von Bern aus zu einer mehrtägigen Wanderung nach Aarau aufgebrochen sein.

«Wir wanderten zu Fuß, und abentheuerten einige Tage lang, in ziemlich poetischer Lust, durch Thäler und Wälder umher, wohin uns das Ohngefähr trieb», erinnert sich Zschokke, der danach erst mal ausserhalb Aaraus auf Schloss Biberstein eine provisorische Heimat fand, an dieses Ereignis. Kleist, der wie sein Freund von einem zurückgezogenen Bauernleben träumte, wollte lieber woanders als Bauer Fuss fassen.

In Thun etwa, wo heute ein Denkmal steht und seit 2011 eine Aare-Insel nach ihm benannt ist, auf der er den «Krug» zu schreiben begonnen hatte.

Porträt von Heinrich Zschokke (1771-1848), gemalt von Julius Schrader. Stadtmuseum Aarau

Zschokke vermittelte Kleist einen Verleger

Für den fragilen Dichter war der Macher und Netzwerker Heinrich Zschokke Vorbild und Geburtshelfer zugleich. Als Kleist nach einem verkorksten Paris-Aufenthalt mit viel Rousseau-Romantik im Gepäck die ländliche Schweiz kennen lernen wollte, nahm sich Zschokke seiner an.

In seiner Berner Wohnung an der Gerechtigkeitsgasse 78 führte Zschokke ihn in seinen intellektuellen Bekanntenkreis ein. Zschokke vermittelte ihm einen Verleger für sein erstes Drama «Die Familie Schroffenstein». Und er zettelte den legendären Dichterwettstreit an, der sich am Kupferstich «Le juge ou la cruche cassée» von Jean-Jacques André Le Veau (siehe Bild) entzündete. Zschokke hatte das Bild, von dem heute eine Reproduktion im Stadtmuseums Aarau liegt, 1795 aus Paris mitgebracht.

«In den Figuren desselben glaubten wir ein trauriges Liebespärchen, eine keifende Mutter mit einem zerbrochenen Majolika-Kruge, und einen grossnasigen Richter zu erkennen», so Zschokke.

Kommt der halbe «Krug» von Zschokke selbst?

Nach lebhaften Debatten über das erzählerische Potenzial dieser Szene sollte Wieland eine Satire schreiben, Zschokke eine Erzählung und Kleist ein Lustspiel. Den Sieg hat Zschokke später Kleist zuerkannt. Heute ist Kleists «Zerbrochener Krug» ein Bühnenklassiker. Zschokke als Literat ist vergessen.

Heinrich von Kleist hat in Aarau keine Spuren hinterlassen: . Katja Schlegel / Aargauer Zeitung

Der Zschokke-Biograf Werner Ort vermutet, dass Zschokkes Einfluss auf die Entstehung des «Zerbrochenen Krugs» weitreichender war als angenommen. Er geht davon aus, dass Zschokke Kleist das Schreiben des Lustspiels auch deshalb überliess, weil er selbst 1795 (oder 1796) mit dem Schwank «Der Freiheitsbaum» eine Geschichte mit ähnlicher Personenkonstellation geschrieben hatte.

In dem Einakter, der in einem deutschen Dorf an der französischen Grenze spielt, steht im Zentrum ein seine Macht missbrauchender Amtsträger, der ein junges Mädchen gefügig machen will, indem er ihren Verlobten an die Franzosen auszuliefern droht. Am Ende sorgt eine höhere Instanz für Gerechtigkeit.

«Die Gemeinsamkeiten sind so zahlreich, dass wir uns fragen, ob Kleist sich nicht entscheidend vom ‹Freiheitsbaum› inspirieren liess», mutmasst Ort bereits in einer 2006 veröffentlichten Schrift. «Personen und Handlung decken sich bis zu einem solchen Grad, dass ein Zufall kaum möglich scheint.»

Möglich also, dass der Wahl-Aarauer Zschokke Kleists literarischer Karriere nicht nur einen, sondern gleich mehrere Schubser verpasst hat.

Vorschau auf die Inszenierung des Theater Kanton Zürich. Quelle: Youtube

Der «Krug» zerschellt in der Alten Reithalle Aarau Die Bühne Aarau zeigt am 23. Februar in der Alten Reithalle das Lustspiel «Der zerbrochene Krug» von Heinrich von Kleist in einer Version des Theaters Kanton Zürich. Regisseur Elias Perrig inszeniert das hohe Gericht von Richter Adam, gespielt von Manuel Herwig, als grossen Hühnerstall. Mit der Geschichte des Richters, der unfreiwillig über seinen eigenen Fall Gericht halten soll und wortreich die Schuld auf alle anderen lenkt, kehrt das mobile Theater mit Profi-Ensemble an seine Anfänge zurück. 1971 stand man mit dem «Zerbrochenen Krug» erstmals auf den Bühnenbrettern. Infos und Tickets gibts auf der Seite der Bühne Aarau: www.buehne-aarau.ch