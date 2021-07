Biohackers: Netflix-Serie mit Schweizer Shooting-Star Luna Wedler

Netflix-Serie Schweizer «Biohackers»-Shooting-Star Luna Wedler: «Nö, ich will nicht ewig leben» Die 21-jährige Schauspielerin Luna Wedler spielt in der Netflix-Serie «Biohackers» die Medizinstudentin Mia. Dabei geht es um ethische Fragen in der Forschung. Wie weit darf die Wissenschaft gehen? Jetzt folgt die zweite Staffel. André Wesche 05.07.2021, 16.38 Uhr

Die 21-jährige Schweizer Schauspielerin Luna Wedler. Bild: Christian Schnur/Keystone

Die Netflix-Serie «Biohackers», die im Umfeld der Universität Freiburg angesiedelt ist, konfrontiert die Medizin-Studentin Mia mit einer ebenso genialen wie skrupellosen Wissenschaftlerin, die für ihre Forschung über Leichen geht. Dargestellt wird Mia von der Schweizer Schauspielerin Luna Wedler, 21. Aufgrund der grossen Resonanz auf Staffel 1 wurde die Serie um eine weitere Staffel verlängert, die am 09. Juli an den Start geht.

Die Serie «Biohackers» dreht sich um Experimente, die aus ethischen Gründen verboten sind. Glauben Sie, dass sich Wissenschaftler in aller Welt durch Verbote in ihrem Forschungsdrang bremsen lassen?

Luna Wedler, 21 Luna Wedler ist in 1999 in Zürich geboren und debütierte 2015 im Film „Amateur Teens“ von Niklaus Hilber. Sie besuchte von 2016 bis Oktober 2018 die European Film Actor School in Zürich. Ihre erste Hauptrolle spielte sie im Film «Blue My Mind» (2017) von Lisa Brühlmann. Für weitere Hauptrollen wurde sie 2018 in «Das schönste Mädchen der Welt» sowie 2019 in «Dem Horizont so nah» und «Auerhaus» besetzt. Seit Mai 2021 verkörpert sie Sophie Scholl in einem Instagram-Projekt des BR und SWR, das zu Ehren ihres 100. Geburtstages die letzten Monate der Widerstandskämpferin in Echtzeit abbildet. 2018 gewann sie den Schweizer Filmpreis und wurde sie an der Berlinale zum Shooting Star der European Film Promotion gewählt. (sk)

Luna Wedler: Das ist ja genau das, was unsere Serie zeigt. Es könnten jederzeit irgendwo ein paar Leute in einer Garage sitzen und irgendetwas zusammenbasteln. Die Welt ist spannend und man will irgendwie herausfinden, was man noch alles vollbringen kann. Das kann auch gefährlich werden und dann steht eben diese ethische Frage im Raum: «Wie weit dürfen wir gehen, wie weit dürfen wir der Natur ins Handwerk pfuschen? Was darf man riskieren, um Antworten auf unsere Fragen zu bekommen?»

«Biohackers» ist in einer nahen Zukunft angesiedelt. Welche Vorstellungen, welche Ängste und Hoffnungen verbinden Sie mit dem, was auf uns wartet?

Naja, im Moment passiert leider sehr viel, das eher beängstigend als beruhigend ist. Schon allein die Klimakrise ist ein riesiges Problem. Mich macht es immer ein bisschen sauer. Es gibt so viele, auch junge Leute, die schon lange für Gerechtigkeit kämpfen. Und die Leute, die in der Position sind, Sachen zu entscheiden, verstehen es irgendwie noch nicht oder sie sind einfach zu macht- oder geldgierig. Wir können etwas ändern, aber schlussendlich liegt es an den Entscheidungsträgern, die Probleme zu erkennen und etwas zu unternehmen. Ich finde es aber auch sehr wichtig, dass man die Hoffnung nicht aufgibt. Wir können eine riesige Wucht entfachen. Wenn wir Menschen die Probleme zusammen angehen, kriegen wir das alles noch hin.

Wie gut waren Sie in der Schule in Bio und Chemie?

Gar nicht gut. Ich glaube, Bio habe ich gar nicht besucht. Und Chemie, nee, das war gar nicht meins. Ich bin auch nicht so stark in Mathematik, mir liegen eher Sprachen und Sport.

Würden Sie davon Gebrauch machen, wenn die Möglichkeit bestünde, zum Beispiel Haar- und Augenfarbe des eigenen Babys selbst zu bestimmen?

Nein, das finde ich total bescheuert. Ein Kind zu bekommen ist das grösste Wunder, das es auf dieser Welt gibt. Warum sollte man da noch in die Natur eingreifen?

Forscher arbeiten daran, den Alterungsprozess zu verlangsamen oder gar zu stoppen. Halten Sie ein ewiges Leben für erstrebenswert?

Nö, ich will nicht ewig leben. Das Leben ist das Leben und wir werden alle irgendwann mal sterben. Es kommt darauf an, was du aus deiner Zeit machst. Und dass du nicht zurückguckst und sagst, dass du etwas bereust oder bedauerst. Lebe dein Leben im Heute, jetzt und sofort! So ist der Kreislauf. Warum sollte man versuchen, das zu verlängern?

Für den Instagram-Kanal «@ichbinsophiescholl» schlüpften Sie in die Rolle der Titelheldin. Hat Sie das grosse Interesse an diesem Format überrascht?

Ja, doch. Ich dachte nicht, dass das so gross wird. Das Feedback ist wunderschön. Wir versuchen mit der Serie nicht nur die Widerstandskämpferin zu zeigen, die Heldin, die sie natürlich ist. Wir versuchen auch, eine junge, ganz normale Frau zu porträtieren, die ganz viele Unsicherheiten und Facetten, Ziele und Wünsche und Träume hat. Deshalb freut es mich sehr, dass das Interesse so ein Ausmass angenommen hat und es die Leute berührt. Denn es hätte auch anders kommen können. Im Internet können Dinge schnell auch kippen. Das ist nicht passiert und das ist toll. Da bin ich stolz drauf.

Gab es eine Initialzündung für Ihren Wunsch, Schauspielerin zu werden?

Nein. Es war komisch bei mir. Ich hatte gar nichts mit Schauspiel zu tun. Ich habe gerne Filme geguckt und ich bin gerne ins Theater gegangen, aber ich habe nie gedacht, dass ich selbst gerne Schauspielerin werden möchte. Ich weiss nicht mehr genau warum, aber da gab es 2015 ein grosses Casting in Zürich für den Film «Amateur Teens» von Niklaus Hilber. Ich bin da einfach mal hingegangen und habe die Rolle bekommen. Im Nachhinein bin ich unheimlich dankbar. Ich war zu dieser Zeit sehr verloren und ich sage immer, dass das meine Rettung war. Es war eine schlummernde Leidenschaft, die ich für mich entdeckt habe. Ich würde nie wieder was anderes machen wollen.

Halten Sie den Beruf der Schauspielerin für gesellschaftlich signifikant?

Ja, durchaus. Erstens kommt mit dem Beruf auch eine Reichweite, die man nutzen soll und muss. Ich tue das jetzt noch nicht, weil ich mich noch nicht so sicher fühle. Dazu kommt, dass man mit Filmen und Serien viele Leute berühren und auf Themen, die viele vorher noch nicht kannten, aufmerksam machen kann. Ich glaube wirklich, dass Film viel bewegen kann. Und wenn nur Interesse an etwas geweckt wird.

Was mögen Sie an Deutschland – und was nicht?

Ich bin selbst halb Deutsche, ich habe beide Pässe. Ich mag Deutschland sehr, auch diese Direktheit. Wir in der Schweiz sind immer höflich und nett. In Deutschland ist alles immer so geradeheraus. Aber eigentlich finde ich das total cool. Das gibt einen Drive. Ich wüsste jetzt gerade nichts Negatives.

Machen Sie eine Zukunftsplanung oder lassen Sie alles auf sich zu kommen?

Ich lasse alles auf mich zukommen. Ich bin eine sehr im Moment-Lebende. Ich gucke immer von Tag zu Tag. (lacht)

Sie arbeiten in der letzten Zeit sehr viel. Sind Sie ein Workaholic?

Ich bin ein ungeduldiger Mensch, leider. Ich möchte viele Sachen einfach schnell, schnell, schnell. Aber ich glaube, das ist einfach meine Art, die mich auch weiterbringt. Es passiert einfach gerade viel Schönes und ich habe sehr viel Glück. Ich hoffe, dass es so bleibt. Ich will machen, machen, machen. Weil ich einfach liebe, was ich mache.

Werden Sie nervös, wenn Ihr Kalender noch Lücken aufweist?

Das hatte ich jetzt schon lange nicht mehr. (lacht) Aber ich werde schon nervös, wenn ich abgedreht habe und ich weiss, dass ich eigentlich drei Wochen Pause habe. Dann werde ich ein wenig hibbelig. Aber nicht, weil ich Angst habe, dass nichts mehr kommt. Ich funktioniere gerne mit Stress, ich brauche immer irgendwas zu tun.

Was tun Sie in Ihrer knapp bemessenen Freizeit?

Ich habe mit dem Kickboxen angefangen. Dann halt das Übliche: Freunde treffen, bei schönem Wetter draussen ein Buch lesen, im Café hocken, Musik hören, feiern gehen.

Werden Sie auf der Strasse oft erkannt?

Immer öfter, aber es geht noch und es ist eigentlich auch total schön. Wenn die Leute auf einen zukommen und sagen: «Hey, mir hat das und das gefallen!», ist das eine schöne Anerkennung und freut mich immer sehr.

Befürchten Sie, mit steigendem Erfolg ein Stück Ihrer Privatsphäre zu verlieren?

Die Sache mit dem Berühmtwerden ist halt ein Teil von diesem Job. Es ist nicht etwas, das ich anstrebe. Es gibt aber auch Leute, die genau das wollen: den Ruhm. Dass das mit dem Beruf einhergehen kann, ist mir bewusst. Und ich habe bestimmt keinen Bock, wie ein Supermodel verfolgt zu werden. Aber es kommt auch drauf an, wie privat du dein Leben hältst. Man muss immer die Übersicht behalten, dann kann man das auch unter Kontrolle halten.

Für wie viele Staffeln «Biohackers» haben Sie unterschrieben?

Das sage ich nicht! (lacht) Vielleicht gibt es eine dritte, vielleicht nicht. Es könnte auf jeden Fall in jede Richtung gehen, so wie die zweite Staffel endet. Lassen wir uns doch einfach überraschen.

Biohackers (D, 2021) Serie von Christian Ditter und Tim Trachte. 2. Staffel ab 9. Juli bei Netflix.