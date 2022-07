"Please stand" am Zürcher Theater Spektakel

Zürcher Theater Spektakel Warum die Nationalhymne «Wir» sagt und doch nicht alle meint: Die Performance «Please stand» sucht nach Antworten Sie sind Gebet, Kriegslied, Zukunftsentwurf, und wirken ziemlich aus der Zeit gefallen. Eine australische Gruppe nimmt im August am Zürcher Theater Spektakel die Nationalhymnen dieser Welt aufs Korn. Julia Stephan 12.07.2022, 05.00 Uhr

Die rituell an Fussballspielen gesungenen Nationalhymnen beschwören ein ‹Wir›-Gefühl, das andere ausschliesst. AUS

«Das Gute an Nationalhymnen ist, dass wir bereits stehen und deshalb jederzeit ­losrennen können», schreibt der vietnamesisch-amerikanische Schriftsteller Ocean Vuong in seinem Roman «On Earth We’re Briefly Gorgeous». Und der Mann hat ja recht: So mancher Inhalt dieser Pathosschleudern ist wirklich zum Davonlaufen. Nationalhymnen sind kriegsverherrlichend – die französische «Marseillaise» schneidet ihren Gegnern blutrünstig die Gurgeln auf. Nationalhymnen sind pathetisch bis zur Selbstaufgabe – die Tifosi singen an den Fussballspielen ihrer italienischen Mannschaft, dass sie zu allem bereit sind - auch für den Tod. Nationalhymnen stecken grosszügig ihre Territorien ab, die im dümmsten Fall mit der realen geopolitischen Lage nichts mehr zu tun haben. Die Deutschen verzichten deshalb seit dem Zweiten Weltkrieg auf die erste Strophe ihres Deutschlandlieds. Die Russen hingegen haben ihre Territorialansprüche auf die Ukraine in ihrer von Putin-Freund Sergei Michalkow getexteten Hymne schön länger deutlich formuliert. Eine Kostprobe? «Von Meeren im Süden zum Nordpol erstrecken sich unsere Wälder und Felder und Flur.»

«Wir» – sind da wirklich alle mitgemeint?

Dass Nationalhymnen aller Komplexität bei Fragen von Zugehörigkeit und Herkunft zum Trotz immer noch gerne ihr Volk mit einem allumschlingenden «Wir» umarmen und dann doch nicht alle meinen – die Österreicher haben immerhin vor zehn Jahren beschlossen, dass es in ihrer Heimat neben den «grossen Söhnen» auch «grosse Töchter» gibt -, wirkt im Jahr 2022, wo das Konzept des Nationalstaats niemandem mehr erklärt werden muss, merkwürdig überholt. Das sah 2018 auch eine neunjährige Schülerin in Australien so. Sie löste eine landesweite Debatte aus, als sie sich weigerte, zur Nationalhymne aufzustehen. Ihre Begründung: In ihrem Land seien längst nicht alle so frei, wie das in der Hymne behauptet werde. 2021 änderte Australien schliesslich aus Rücksicht auf seine Ureinwohner, die mit dem Selbstbild einer jungen Nation nichts anfangen können, die Zeile «Wir sind jung und frei» in «Wir sind einig und frei».

Diesen Protest nehmen die Australierinnen Samara Hersch und Lara Thoms zum Anlass für eine einstündige Performance, die im August am Zürcher Theater Spektakel auf der Landiwiese erstmals gezeigt wird. Die beiden hatten auf der Landiewiese 2019 mit der Performance «We all Know What's Happening» einen viel beachteten und preisgekrönten Abend geschaffen über die Praxis Australiens, Flüchtlinge in auf Inseln gelegene Internierungslagern festzusetzen.

Zwar ist Australiens Nationalhymne gegen die erwähnten europäischen Beispiele eine Ausgeburt guter Laune: Hier wiegt sich ein Land in Glück und Wohlstand, ist fröhlich und frei und hat darüber hinaus «grenzenlose Ländereien zum Teilen» für alle, «die über die Meere zu uns kommen». Aber gerade das macht sie in einem Land, das seine Ureinwohner nach wie vor diskriminiert und eine strenge Migrationspolitik verfolgt, auch besonders zynisch.

Das Team um Hersch und Thoms sucht mit jungen Laiendarstellerinnen und Laiendarstellern in einer Mischung aus Geschichtsvortrag und persönlichem Erfahrungsaustausch nach Antworten auf die Frage, was das Singen von Nationalhymnen mit uns macht. Ist der Entwurf einer hoffnungsfrohen Zukunft, wie sie in Nationalhymnen wie der von Australien entworfen wird, für junge Menschen von heute noch nachvollziehbar? Was passiert mit Geschichte, wenn sie rituell im kollektiven Gesang geschönt und verklärt wird? Und braucht auch der noch zu besiedelnde Mars eine eigene Hymne?

Hymne für Flüchtlinge und Staatenlose

An die Performance zugeschaltet sein wird auch die iranische Dichterin Negar Rezvani. Als Flüchtling hat sie über sechs Jahre in einem australischen Internierungslager im Pazifischen Ozean gelebt. Sie und all die staatenlosen Menschen, die in den Texten von Nationalhymnen nie mitgemeint sind, sollen in dieser Performance eine Stimme bekommen.

Zürcher Theater Spektakel. «Please Stand». Performance. 18./19./20.8., Landiwiese, Nord. Das Zürcher Theater Spektakel findet zwischen dem 18.8. und 4.9. auf der Zürcher Landiwiese statt. Vollständiges Programm: www.theater-spektakel.ch