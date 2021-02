Nachruf Schriftstellerin Helen Meier ist gestorben. Das Paradox der Liebe als lebensrettender Irrtum machte ihre Literatur so grossartig Mit Helen Meier, die am 13. Februar 2021 mit 92 Jahren in Trogen AR starb, verliert die kulturelle Schweiz eine ihrer letzten grossen vor 1930 geborenen Autorinnen. Charles Linsmayer 13.02.2021, 12.07 Uhr

Helen Meier im Mai 2017 bei der Entgegennahme des Kantonalen Kulturpreises Appenzell Ausserrhoden in der Kirche Trogen. Bild: Hannes Thalmann

Obwohl sie erst mit 55 Jahren debütierte, gelang Helen Meier mit ihren eigenwilligen, von genuiner Sprachkraft und bewegender Menschlichkeit zeugenden Geschichten der Durchbruch zu einem Erfolg weit über die Schweiz hinaus. Nach dem Verlust ihres Verlags erlebte Sie seit 2014 ein unerwartetes Comeback.

Schreiben im Verborgenen

Ein Unfall am Lehrerseminar, der traumatische Folgen für ihr Selbstvertrauen hatte, brachte sie früh dazu, ihre Erfahrungen schriftlich niederzulegen und Gedichte, Erzählungen und Märchen zu schreiben. Die Jahre als Sonderschullehrerin taten ein übriges, um ihre Vorliebe für jene von der Gesellschaft ausgegrenzten, vom Leben enttäuschten, sich mit Mut und Verzweiflung einen Platz im Leben erkämpfenden Figuren zu verstärken, die ihre Bücher bevölkern sollten. Jahrzehntelang kamen ihre Einsendungen von den Verlagen zurück und schrieb sie für die Schublade.

Spektakuläres Debüt 1984

Über Nacht berühmt wurde Helen Meier, als Marcel Reich-Ranicki die 55jährige 1984 zu den Ingeborg Bachmann-Tagen nach Klagenfurt einlud, wo sie mit einem Text aus dem im gleichen Jahr bei Ammann in Zürich publizierten Erstling «Trockenwiese» Furore machte. Der Band handelte von Sonderlingen, Ausgegrenzten, körperlich oder geistig Beeinträchtigten und brachte einen ganz neuen Ton in die deutsche Literatur hinein.

Bald stellte sich allerdings heraus, dass nicht das Thema Randständigkeit im Zentrum von Helen Meiers Schreiben stand, sondern die in ihrer Radikalität und Explosivität, aber auch in ihrer Gegensätzlichkeit und Irrationalität extreme Auffassung von der Liebe als ebenso lebenserhaltende wie lebenszerstörende Kraft. «Die Menschen sterben an Liebesmangel», lautet lapidar eine Tagebuchnotiz von 1992, und in der Erzählung «Liebe Stimme» von 2000 liest man:«Die Liebe ist ein Irrtum, ein lebensnotwendiger, nichtsdestoweniger ein Irrtum, eine Verblendung, derer du leider am meisten bedarfst.»

Am persönlichsten: die Romane

Zu den sechs Erzählbänden, die von 1984 bis 2000 ihren Rang in der deutschsprachigen Literatur begründeten – darunter «Das Haus am See» von 1987, «Nachtbuch» von 1992 und «Letzte Warnung» von 1996 – kamen drei Romane, in denen Helen Meier auch ihr persönliches Schicksal thematisierte: ihre Kindheit und die von der Geisel Schizophrenie bedrohte Geschichte ihrer Familie in «Lebenleben» von 1989, das Ringen um Liebe und das Leiden an der Einsamkeit in «Die Novizin» von 1995, das Drama des Alterns und des Verlusts der Liebeskraft in der lesbischen Liebesgeschichte «Schlafwandel» von 2006.

Comeback mit 85 Jahren

Nach dem Untergang des Ammann-Verlags verschwanden Helen Meiers Bücher aus den Buchhandlungen und geriet sie rasch in Vergessenheit. Seit 2014 aber erlebte sie ein Comeback. Der Band «Kleine Beweise der Freundschaft» präsentierte 2014 die zuletzt entstandenen Erzählungen, während «Agonie des Schmetterlings» 2015 dazu einlud, die frühe Helen Meier zu entdecken. Diese zwei Bände erschienen wie das 2019 publizierte, aus der Zeit als junge Primarlehrerin stammende Märchenbuch «Der weisse Vogel, der Hut und die Prinzessin» im Zürcher Xanthippe-Verlag. Aufsehen erregte auch das vom Schreibenden herausgegebene Helen Meier-Lesebuch «Übung im Torkeln entlang des Falls», mit dem sie 2017 in Bern, Basel, Zürich und St.Gallen auf Tournee ging. Die neue schweizweite Anerkennung brachte Helen Meier nicht zuletzt auch den Kulturpreis des Kantons Appenzell Ausserrhoden ein, den sie am 24.Mai 2017 in der Kirche Trogen entgegennehmen durfte. Schon 2001 hatte war sie auch mit dem Kulturpreis des Kantons St.Gallen geehrt worden.

Glanzvoller 90.Geburtstag

Am 17.April 2019 feierte Helen Meier in Trogen mit einer grossen Festgemeinde ihren 90.Geburtstag und freute sich über die Laudatio von Franz Hohler. Zur Überraschung des Publikums, das sie mit einer berührenden Lesung aus ihrem Märchenbuch erfreute, gab sie bekannt, dass sie anlässlich ihres runden Geburtstags der Schweizer Jugend die für 2020 geplante «grüne» Pestalozzi-Schüleragenda «Zukunft» schenken wolle.

Schwere letzte Jahre

Eben noch voll präsent und optimistisch, war Helen Meier nach einem dreiwöchigen Aufenthalt in der Psychiatrie Herisau nicht wiederzuerkennen und verlor rasch ihre Kräfte. Zunächst blieben ihr Ihr Humor und ihr originelles Denken noch erhalten. So beantwortete sie eine Postkarte, die sie von ihrem Lektor aus den Ferien erhalten hatte, jedenfalls noch am 8.August 2019 auf eine für sie ebenso charakteristische wie bewegende Weise: indem sie mit Kugelschreiber «Alles Gute aus der Schweiz» auf ihren Fuss schrieb. Seit Anfang 2020 war sie dann aber vollständig dement, erkannte ihre Besucher nicht mehr und konnte auch den Rollstuhl nicht mehr verlassen. Trotz der liebevollen Pflege des Personals in dem Alters- und Pflegeheim befand sich die ehedem so vitale, hochintelligente und selbstbewusste Autorin in einem Zustand, von dem ihr Tod in den frühen Morgenstunden des 13.Februar wie eine Erlösung erscheint.