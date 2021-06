Mode Die Welt ist für Männer gestaltet: Diese Designfehler können für Frauen sogar gefährlich werden Wo es nicht pink ist, übersieht Design Frauen gern. Dieses «Patriarchat der Dinge» kann sogar tödlich enden, sagt Autorin Rebekka Endler. Anna Raymann 15.06.2021, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Weibliche Crashtest-Dummies gibt es kaum. Foto: Getty Images

Eine Zitronenpresse, die zwar den Raumschiffen in Science-Fiction-Filmen wie «Krieg der Welten» Modell stehen, nicht aber Zitronen auspressen kann, ist ein harmloser Designfehler. Kritischer wird es, wenn der Feuerlöscher zwar dezent an eine Wand passt, beim Brand aber nicht verstanden wird.

Designer sind mächtige Personen. So mächtig, dass sie 50 Prozent der Weltbevölkerung diskriminieren können – so die These von Autorin Rebekka Endler in «Das Patriarchat der Dinge». Die Welt sei von Männern für Männer gestaltet. Mit dem Untertitel «Warum die Welt den Frauen nicht passt» sammelt Endler einen Reigen an Beispielen, ein alltägliches Kuriositätenkabinett: Pinke Bohrmaschinen und Überraschungseier kommen darin ebenso vor wie (fehlende) Strassenlaternen.

Dabei ist schlechtes Design kein reines «Frauenproblem». Nehmen wir einen Türknauf: Rund und zum Drehen macht er das Türenöffnen mühsam, wenn man Kind und Einkäufe im Arm hält. Genauso tückisch ist er aber für Menschen mit Arthrose – oder mit nassen Händen: «Wir sind alle von Zeit zu Zeit behindert», sagte Viktor Papanek, Produktdesigner, zu diesem Beispiel.

Papanek lieferte als Gründer des sogenannten «Social Designs» schon 1971 Strategien, wie man gestaltet, ohne auszuschliessen. Zumindest in der Theorie wüsste Design Diskriminierung zu verhindern. Dennoch werden laufend neue Produkte entwickelt, die Frauen – und allen, die nicht einer angenommenen Norm entsprechen – das Leben schwer machen. Ein Blick in Rebekka Endlers Recherche zeigt die fünf überraschendsten Designfehler:

Ohne Hosentaschen geht man nicht auf Abenteuer

Wo verstaut eine Frau ihr Portemonnaie? Eher selten im Hosensack, Foto: Getty Images

Frauen lieben Handtaschen – so weit das Klischee. Tatsächlich geht es aber kaum ohne. Denn in die gängigen Hosentaschen für Frauen passt nicht mal ein Smartphone. Wo also sollte man seinen Alltag unterbringen? Das fragten sich schon die Frauen Anfang des 20. Jahrhunderts, die selbst Taschen in ihre Röcke nähten. Die amerikanischen Suffragetten brachten in ihren Uniformen ganze sechs Taschen unter – Platz genug für alles, was es zum Engagement für das Frauenstimmrecht braucht.

Frau am Steuer, ungeheuer − gefährlich

Alle zwei Tage stirbt ein Mensch auf Schweizer Strassen, häufiger Männer als Frauen. Doch die Zahlen im Detail zeigen: Unter den Personen, die in einen Verkehrsunfall verwickelt sind, tragen Frauen das höhere Verletzungsrisiko. Schuld daran ist «Sierra Sam» – der Crashtest-Dummie, der die Sicherheit unserer Autos testet. «Sierra Sam» ist 177 cm gross und 75,5 kg schwer. Ist man kleiner und leichter oder viel schwerer, schützen Sicherheitsgurt und Airbag nicht gleichermassen.

Medizinstudium aus der Fernsehsendung

Auch bei einem Herzinfarkt ist das Sterberisiko bei Frauen höher als bei Männern. Das liegt unter anderem an häufigen Fehldiagnosen, denn die Symptome unterscheiden sich je nach Geschlecht. Das bekannte Ziehen im Arm tritt bei Frauen seltener auf. Ausserdem fürchten viele Frauen, dass ihre Schmerzen nicht ernst genommen werden, der Mythos der hysterischen Frau hält an. Ausgerechnet die Telenovela «Grey’s Anatomy» leistet hier medizinische Nachhilfe. Nachdem der Krebs der Regisseurin Elizabeth Finch falsch diagnostiziert wurde, vermittelt sie in der Sendung gezielt Gendermedizin.

Sie ist hörig, und er hört ihr nicht zu

Eine künstliche Intelligenz wie Sprachassistentin «Siri» ist nur so gut, wie sie trainiert wird. Foto: Getty Images

Algorithmen und künstliche Intelligenzen haben dieselben Vorurteile wie jene, die sie programmieren. Tatsächlich reagieren Gesichtserkennungen exakter auf weisse, männliche Mimik, genauso ist es bei der Stimmerkennung. Dafür sind die Sprachassistentinnen Siri und Alexa standardmässig weiblich und haben die Wünsche der User anstandslos zu erfüllen. Diese Problematik hat die IT-Branche inzwischen erkannt, Siri kann heute auch ein Mann sein. Übrigens: Den ersten Algorithmus hat die Mathematikerin Ada Lovelace entwickelt.

Diskriminierende Architektur und böse Stadtplanung

Frauen und Männer bewegen sich anders durch Städte. Männer legen mit dem Auto weitere Strecken zurück, Frauen gehen eher durch das Quartier. Auch wenn sich die Rollenverteilung zunehmend ändert, sind viele Städte nach diesen Grundzügen gebaut. Ausgerechnet Trottoirkanten, die Fussgänger schützen sollen, werden für Personen, die einen Rollator oder einen Kinderwagen schieben, zum Hindernisparcours. Die Bedürfnisse der schwächeren Verkehrsteilnehmer werden übersehen. Dabei könnten breite, gut beleuchtete Trottoirs Städte nicht nur sicherer, sondern auch attraktiver machen.

Rebekka Endler. Das Patriarchat der Dinge. Warum die Welt Frauen nicht passt. Dumont, 2021. S. 334. Online-Lesung via LMU München, 16.6. ab 18 Uhr