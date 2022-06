Boswiler Sommer: Ragnhild Hemsing und die Hardangerfiedel

Klassik Mystisch und wundersam: Das Norwegische Nationalinstrument klingt jetzt auch in der Schweiz Ragnhild Hemsing bringt mit der wundersamen Hardangerfiedel den nordischen Wald nach Boswil. Elisabeth Feller 10.06.2022, 18.33 Uhr

Kaupo Kikkas

Edvard Grieg, Johan Halvorsen, Johan Svendsen: Man lasse diese Namen wie köstliche Pralinen auf der Zunge zergehen. «Ich will mehr», sagt die innere Stimme. Und sie bekommt mehr. Denn diesen drei Komponisten ist ein unterm Titel «Sagenpfade» stehender Abend beim Boswiler Sommer gewidmet. Die drei Erwähnten, von denen Grieg der Bekannteste ist, stammen aus Norwegen; dem Land des unvergleichlichen Lichts, der Berge und der Fjorde.

Dort wird klassische, aber auch Folk Musik gespielt. Zum Beispiel mit der Hardangerfiedel. Ragnhild Hemsing lächelt, spricht man sie darauf an. Die 34-jährige Norwegerin ist nicht nur eine Weltklasse-Geigerin, die das grosse Konzert­repertoire spielt, sondern auch eine unermüdliche Musikerin, wenn es darum geht, die Hardangerfiedel oder – auf Norwegisch – die Hardingfele bekannter zu machen.

Ein Instrument für Wunderwelten

«Sie ist das Nationalinstrument Norwegens, das erstmals in der Mitte des 16. Jahrhunderts in einer Umgebung namens Hardanger gebaut worden ist», sagt Ragnhild Hemsing und kommt auf die Unterschiede zwischen der Violine und der Hardangerfiedel zu sprechen: «Wie die Violine hat auch die Hardangerfiedel vier Spielsaiten. Aber diese werden ergänzt durch fünf Resonanzsaiten, die stets mitschwingen, wenn man die Spielsaiten spielt. Wir können die Hardangerfiedel in mehr als 20 verschiedenen Stimmungen stimmen – entsprechend den Stücken und dem Gebiet, aus dem die Melodien stammen.»

Das klingt spannend, weshalb wir sogleich in die jüngst erschienene CD mit Edvard Griegs für Violine und Hardangerfiedel arrangierte «Peer Gynt»-Suiten mit Streichorchester reinhören, die Ragnhild Hemsing mit den Trondheim Soloists aufgenommen hat. Auf den nie süssen, sondern herben, einen wunderbaren Farbenreichtum aufweisenden Klang, in den sich leise Melancholie mischt, sind wir nicht gefasst – so haben wir Edvard Griegs berühmte Suiten noch nie gehört. Das Resultat ist beglückend, was die Klassikzeitschrift «Fono Forum» so beschreibt: «Hier tut sich eine Wunderwelt auf, in die man eintaucht und kaum wieder in die kühle Realität des Daseins entlassen werden möchte.» In eine Wunderwelt entführt auch die optische Erscheinung.

Denn die Hardangerfiedel ist prachtvoll verziert: mit einem geschnitzten Tier – etwa einem Drachen – als Teil der Schnecke am oberen Ende des Wirbelkastens sowie mit Perlmutteinlagen auf dem Saitenhalter und dem Brett.

Berlin Classics / Youtube

Die Tochter einer Musikerin hat sich schon in Kinderjahren mit der Hardangerfiedel angefreundet. Eine Abgrenzung zwischen klassischer und Folk Musik hat Ragnhild Hemsing nie gezogen. Weshalb auch: «Beide Genres sind integraler Bestandteil meines Lebens. Ich war schon immer fasziniert von den Ähnlichkeiten, aber auch den Unterschieden im Stil und Klang beider musikalischer Welten.» Kein Wunder also, weist die Geigerin eine doppelte musikalische Identität auf.

Selbst wenn norwegische Komponisten ungefähr um 1900 begonnen hätten, Werke für Hardangerfiedel und Orchester zu schreiben, sei das bis heute noch nicht sehr gebräuchlich, sagt Hemsing. Umso mehr schätzt sie es, wenn sie das vorhandene Repertoire – zu dem auch Solostücke zählen – oder neue Werke für die Hardangerfiedel spielen kann.

Ihren Peer Gynt treibt es nun auch nach Boswil

So auch beim diesjährigen Boswiler Sommer. Im Rahmen dieses stets das Ungewöhnliche suchenden Kammermusikfests stellt die Norwegerin mit dem Cellisten Benedict Klöckner, der Geigerin Suyeon Kang und den Chaarts ein Programm «mit einer grossen Bandbreite schöner Werke vor, hinter denen viel norwegische Folkmusik-Inspiration steckt». Erstmals in der Schweiz werden die sagenhaften Abenteuer des Tunichtguts Peer Gynt und der liebenden Solveig in Griegs Suiten Schauplatz von Violine und Hardangerfiedel.

Apropos: Wer von norwegischen Komponisten spricht, erwähnt oft die norwegische Natur. Von ihr lässt sich nicht nur Ragnhild Hemsing inspirieren, sondern auch ihre jüngere Schwester Eldbørg, mit der sie ein winterliches Kammermusikfestival gegründet hat. Schneeschuhe werden in Boswil allerdings nicht benötigt – dafür Geige und Hardangerfiedel.

Boswiler Sommer: 24.6.–3.7., Sagenpfade am 29.6., Künstlerhaus Boswil