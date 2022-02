Literatur «Eine Hommage»: Markus Kirchhofer feiert mit seinem neuen Roman das Mittelland Markus Kirchhofer hat seinen ersten Roman geschrieben. In «Das Planetenrührwerk» wird Familiengeschichte zur Zeitgeschichte. Anna Raymann 24.02.2022, 05.00 Uhr

Der Autor und seine wichtigste Protagonistin: Markus Kirchhofer räumt der Natur in seinem neuen Roman eine wichtige Rolle ein. Sandra Ardizzone

Ein Planetenrührwerk sucht man nicht in der Sternwarte, sondern besser in der Käserei. Wie eine robustere Küchenmaschine drehen die Käseharfen daran durch die eindickende Masse, zerschneiden den werdenden Käse Runde um Runde in kleinere Stücke. «Je kleiner die Käsekörner, desto härter wird der Käse», belehrt der Vater im neuen – ersten – Roman von Markus Kirchhofer. Und dennoch, eine «Sonne» spielt darin eine unumgängliche Rolle. Tatsächlich könnte man sogar sagen: Alles dreht sich um die Sonne.

Am 21. Dezember stirbt der Vater, der Käser Fritz Leuenberger. Doch auch als Leerstelle im Leben seiner drei Söhne Peter, Rolf und Jürg gehen von ihm noch lebensbestimmende Kräfte aus. In Absprache mit seiner stummgewordenen Frau hinterlässt er den drei Brüdern den Gasthof Sonne – und die Bedingung: Innert drei Tagen muss die Zukunft des mütterlichen Elternhauses bestimmt sein. Sonst zerfällt das Erbe zum Pflichtteil.

Von hier aus erzählt Markus Kirchhofer im Wechsel aus der Sicht der drei Brüder. Als Apotheker, Lehrer und Banker haben sie sich mit ihren eigenen, mehr oder minder heilen Familien in ihren Leben eingerichtet. Es beginnen innige Diskussionen über Ursprünge, Herkunft und die erdenklichen Zukünfte.

Eine Geschichte mit autobiografischen Wurzeln

Für das Drei-Tage-Ultimatum reichen Markus Kirchhofer, dem umtriebigen Aargauer Autor, knapp hundert Seiten. Ein Familienepos im Kleinformat. «Die Genrebezeichnung fiel uns nicht leicht», gesteht Kirchhofer:

«Ist es eine Erzählung? Eine Novelle? Oder, um beim Käsereislang aus dem Titel zu bleiben: ein eingedickter Roman? Dieses Eindicken, dieses Komprimieren mag ich, das kommt wohl von meiner Arbeit an Lyrik und an Texten für Graphic Novels.»

Markus Kirchhofers Schaffen lässt sich von seinen geografischen und familiären Wurzeln kaum trennen. 1963 geboren, lebt der ehemalige Lehrer heute mit seiner Frau in Oberkulm. 2021 ergründete er für eine Neuauflage zusammen mit Zeichner Reto Gloor den Aargauer Lokalmythos «Matter» in einem fulminanten Comic. Unter der Regie von Nils Torpus wurde die Geschichte des Ausbrecherkönigs auch zu einem Musiktheater. Dennoch: «Es ist kein autobiografischer Roman, aber autobiografisch imprägniert», so Kirchhofer. «Ich bin wie meine Protagonisten unter dem Dach einer Käserei aufgewachsen. Aus meinen Erinnerungen an diese Zeit konnte ich schöpfen.»

Mit Illustrationen von Maurizio Pinarello. Knapp Verlag

Seine drei Hauptfiguren skizziert er präzise, jeder hat seine eigenen Sorgen, Sehnsüchte und eine eigene, glaubhafte Sprache. So entstehen sorgfältige Psychogramme dieser verstrickten Charaktere, die in ihrem angespannten Dreiergefüge nicht zur Ruhe kommen. Bevor der Blick jedoch zu intim wird und sich von den unterschwelligen Emotionen hinreissen lässt, übernimmt die vierte, vielleicht mächtigste Protagonistin: die Natur.

Wo die Natur mehr ist als Kulisse

Sie äussert sich als Efeuranke, als sturmgefährdete Platane, als Familienbaum – oder als allumfassende Erdgöttin. Überdauert haben sie allesamt viele Menschenleben, ihre Sicht auf familiäre Dramen ist angenehm abstrakt. Sie zeigt ihren Leserinnen und Lesern keine reine, verklärte Welt, wo Blumen und Ranken mystisch miteinander verbunden sind. Sondern eine (Um-)Welt, die mit dem Menschen und seinen unumkehrbaren Eingriffen fest verworren ist. «Das Ausmass der weltweiten Umweltzerstörung hat mich neu politisiert», erzählt Markus Kirchhofer. Es habe Mut gebraucht, die menschliche Perspektive aufzubrechen, so der Autor:

«Es geht hier nicht um eine vom Menschen unberührte Natur, wie sie die Künstler der Romantik gerne beschrieben oder malten, sondern um eine Natur, wie man sie heute im dicht besiedelten, vom Menschen zerfurchten Mittelland findet.»

Ein Baum, der zwar zwischen Autotypen, nicht aber zwischen menschlichen Geschlechtern unterscheiden kann, lässt gelegentlich stolpern. Der stilistische Kniff, man nennt ihn «Nature Writing», fügt sich so anthropomorph, fast schon zu unaufdringlich zwischen die Abschnitte. Der Perspektivwechsel hätte gerne radikaler sein dürfen.

In diesem wechselnden Rhythmus beginnen Peter, Rolf und Jürg den Umlaufbahnen des Vaters und der «Sonne» entlang, über das eigene Dasein hinaus zu denken. Welche Wege wollen sie ihren Nachkommen vorspuren? Schliesslich ist es aber die Naturgewalt, die der Entscheidung der drei Brüder eine entscheidende Dringlichkeit versetzt. Ein verheerender Sturm fegt über die Region, wirbelt auf und klärt die Sicht.

Kirchhofer wählt für seinen Roman eine schlichte Kulisse, wo geteerte Strassen vom «Dorf» ins «Städtchen» führen. Die Orte sind real, man entdeckt den Rhein, die Lenzburg, die ein oder andere Beiz. Markus Kirchhofer:

«Der Roman ist auch eine Hommage an das Mittelland, wo ich fast mein ganzes bisheriges Leben verbracht habe.»

Markus Kirchhofer, Das Planetenrührwerk. Knapp Verlag, 2022. S. 86. Buchvernissage: 24.02. 19.30 Uhr Orell Füssli Wirz Aarau, moderiert von Christine Lötscher.