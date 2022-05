Cédric Weidmann leitet das Aargauer Literaturhaus in Lenzburg

Cédric Weidmann «Ich kenne die Möglichkeiten»: Was der Rückkehrer aus Zürich aus dem Aargauer Literaturhaus machen will Mehr ein Zurückkehren denn ein Neuanfang: Cédric Weidmann hat viele Jahre das Jugendprogramm orchestrier - nun leitet er das Aargauer Literaturhaus in Lenzburg. Anna Raymann Jetzt kommentieren 16.05.2022, 12.00 Uhr

Anfang Mai ist Cédric Weidmann (30) im Literaturhaus in Lenzburg angekommen. Chris Iseli

Cédric Weidmann deutet hinter sich auf ein Regal voller schwarzer Bundesordner, sie reichen zurück bis ins Jahr 2010. Er müsse sich jetzt erstmal einen Überblick verschaffen. Dabei kennt der 30-Jährige das Aargauer ­Literaturhaus in Lenzburg gut. Sechs Jahre lang, bis 2015, leitete er dort das Veranstaltungsprogramm «Jung im All»:

«Es ist ein Zurückkehren. Als ich nach Zürich zog, um andere Dinge zu machen, um zu schreiben und zu studieren, hatte ich wirklich das Gefühl, etwas zurückzulassen.»

Das Aargauer Literaturhaus wurde in den letzten Jahren von Bettina Spoerri geleitet. Nachdem Anfang Jahr zunächst die Leiterin der Werkstätten, Anne Wieser, das Haus verlassen hat, gab Spoerri Anfang Mai die Leitung an Cédric Weidmann weiter. Er nimmt die Aufgabe selbstbewusst an: «Ich weiss, womit man hier arbeiten muss. Ich kenne die Herausforderungen, die das Haus hat, und die Möglichkeiten.»

Zwischen Nostalgie und Science-Fiction

Zunächst hatte er selbst daran gedacht, Autor zu werden, Lesungen zu halten, berühmt zu werden. «Zugegeben, ich hatte eine naive Vorstellung davon, was es heisst, zu schreiben», sagt Weidmann, «aber mit der Zeit stellte ich fest, dass mich das Gemeinsame an der Literatur interessiert. Ich sehe Literatur als etwas, das mit ihrer Umgebung zu tun hat.» Folglich studierte er nicht nur Literatur und Sprachwissenschaften, sondern auch Volkswirtschaftslehre.

Dieses Verständnis von Literatur wird sich im Programm abzeichnen. Lesungen, Podien, die sich bisher durchaus an ein Fachpublikum richteten, und die offenen Schreibwettbewerbe wie auch die Kurse für Kinder und Erwachsene sollen näher zusammenrücken.

René Frauchiger, der nun die Werkstätten leitet, und Weidmann kennen sich aus der kleinen Schweizer Szene der Literaturmagazine. Frauchiger war beim «Narr» in Basel und Weidmann in Zürich bei «Delirium». «Ich freue mich sehr, dass ich mit René Frauchiger zusammenarbeiten kann. Wir werden den Schwerpunkt, den das Aargauer Literaturhaus bereits hat – die Workshops und die Kurse –, weiter ausbauen. Das ist unsere Spezialität. Kaum ein anderes Literaturhaus ist in der Vermittlung so stark wie wir», so Weidmann. Diese Vermittlung soll weiterhin verstärkt digital stattfinden:

«Andere Kulturinstitutionen sind weniger nostalgisch als Literaturhäuser.»

Cédric Weidmann muss es wissen, so schreibt er doch gerade an seiner Doktorarbeit zum Thema Nostalgie. Diese Sehnsucht nach dem Alten, dem Traditionellen stellte Literaturhäuser während der Pandemie vor grosse Herausforderungen. Die klassische Wasserglas-Lesung war nicht länger möglich, auch nicht in Lenzburg. Man sattelte um und rüstete auf.

Das Programm konnte bald in die Wohnzimmer des Publikums gestreamt werden. «Was Bettina Spoerri mit dem Transformationsprojekt begonnen hat, war richtig und wichtig. Daran müssen wir nun weiterarbeiten», sagt Weidmann, «wir wollen das Publikum online stärker einbinden mit Newslettern und Podcasts. Das alte Normal kann es jedenfalls nicht mehr geben.»

Er will ein Haus, das offen ist für alles – und alle

Dazu scheint sein Interesse für Science-Fiction gut zu passen. Auch sie könnte Einzug halten in Lenzburg. Nur die Poesie habe manchmal einen schweren Stand beim ihm. Mit dem Lyrikfestival Neonfische hat das Literaturhaus aber gerade hier einen Schwerpunkt. «Meine Vorbe­halte verstecken meistens eine grosse Hoffnung», sagt Weidmann und fährt fort: «Gerade in der Lyrik passiert enorm viel. Dort finden Stimmen statt, die sonst eher am Rand stehen. Sie hat Raum für queere oder postmigrantische Perspektiven.»

Er wolle das Literaturhaus jenen öffnen, die sich dort bisher weniger zugehörig gefühlt haben. Feministische Themen interessieren ihn ebenso wie antikolonialistische, man sieht es in dem Bücherstapel neben seinem Bett. Aber: «Lenzburg ist nicht Zürich und nicht Berlin», ist auch dem neuen Literaturhaus-Leiter bewusst. Ein Thema, dass er demnächst ins Programm bringen wolle, ist «Care», also Pflege und Sorgearbeit.

Nachgefragt

Welches Buch liegt auf Ihrem Nachttisch?

Da liegen immer mehrere. Aber gerade lese ich «Beziehungsweise Revolution» von Bini Adamczak – grossartig! Sie beschreibt sehr spannend, wie Gender und Geschlechterverhältnisse grossen Einfluss auf Revolutionen haben. Und zum anderen lese ich von Natasha Brown «Zusammenkunft», einen Roman über eine schwarze Frau in der englischen Finanzwelt.

Welches Buch haben Sie nie zu Ende gelesen?

«Meister und Margarita» von Michail Bulgakow habe ich nie geschafft. Es ist für mich aus der Zeit gefallen – vielleicht bin aber auch ich aus der Zeit gefallen.

Welches Buch würde jeden Umzug mitmachen?

Meine Freunde würden sich wünschen, ich würde nur eines nennen! Aber es gibt viele Bücher, die mich geprägt haben. Zum Beispiel «Das Büro», eine Buchreihe mit acht Bänden à tausend Seiten. Und Virginia Woolf kommt auch immer mit.

Mit welchem Autor, welcher Autorin würden Sie gerne einen Kaffee trinken?

Georg Büchner hätte sicherlich viel zu sagen.

