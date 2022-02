Ausnahmekünstlerinnen Louise Bourgeois und Jenny Holzer in Basel

Kunst Nur Mut, lassen Sie sich überwältigen: Die Ausnahmefrauen Louise Bourgeois und Jenny Holzer in Basel Die Kunsthauptstadt Basel gehört ab heute Jenny Holzer und Louise Bourgeois. Doch lassen Sie sich von dem eindrücklichen Auftritt nicht einschüchtern: Wir haben Tipps für den Ausstellungsbesuch. Anna Raymann 18.02.2022, 05.00 Uhr

Rot war Louise Bourgeois Lieblingsfarbe. In der Ausstellung im Kunstmuseum Basel kann man ganz in sie eintauchen. Im Vordergrund: «Nature Study» (1984) Louise Bourgeois Georgios Kefalas / EPA

Bis unter die Decke hängen die Bilder. Fünf Meter, das ist so hoch, dass man die obersten kaum noch erkennen kann. Irgendwo ist von 500 Werken die Rede, es könnten zahlreiche mehr sein, wenn man die dichtgewobenen Assoziationsketten auseinander windet. Nur zu: Tauchen Sie ein in diesen Skizzenblock – oder ist es ein Tagebuch?

Zwischen Zeichnung und Wort hat Louise Bourgeois genauso wenig unterschieden wie zwischen Kunst und Leben.

Louise Bourgeois ganz «ruhig» in ihrem New Yorker Atelier (2004). Jenny Holzer bleibt auch als Kuratorin zuerst Künstlerin. (Bilder: Pouran Esrafily/ Xandra M.Linsin)

Die andere, die jüngere Grande Dame des aktuellen Kunstgeschehens – Jenny Holzer – hat dieses Buch nun also im Kunstmuseum Basel aufgeschlagen, nicht weniger hemmungslos als Bourgeois selbst. Vorab: Machen Sie sich darauf gefasst, überwältigt zu werden.

Jenny Holzer verwirrt seit den 70er-Jahren New York mit subversiven Schriftzügen auf Plakaten, Strassenschildern und hoch oben leuchtend zwischen den Werbeanzeigen am Times Square. Radikal und durchaus humorvoll ist sie die Richtige, um die Sonderausstellung «Louise Bourgeois x Jenny Holzer» zu kuratieren.

Einen Tag vor der Eröffnung eilt sie noch von Raum zu Raum, diskutiert in leiser, leicht rauer Stimme mit Kuratorinnen und Handwerkern. Noch nicht alles ist gehängt, Saaltexte und Werkkarten wird es aber ohnehin nicht geben. Die Ausstellung soll für sich sprechen, sagt Holzer:

«Ich will, dass die Leute Louise um sich herum sehen, hören, kichernd bestaunen, spüren, ‹kapieren›, dass die Schau Bourgeois’ eigene phänomenale Wandlungsfähigkeit widerspiegelt und die Unerschöpflichkeit des Geschenks, das sie uns gemacht hat.»

Jenny Holzer ist auch in Basel mehr Künstlerin denn Kuratorin.

Auch Papierschnitte schmerzen höllisch

Tatsächlich kann man sich Louise Bourgeois gar nicht entziehen: Nutzen Sie unbedingt den Lift – nicht nur, weil es viele betongefasste Stufen sind, sondern um dem ersten Werk zu begegnen. Auf dem Weg in die zweite Etage singt Ihnen Bourgeois Kinderlieder vor. Und halten Sie die Augen offen, Sie werden Kunst entdecken, wo Sie keine erwarten. Oder dort, wo zumindest diese nicht hinzugehören scheint.

Eindrücklich: Während der ersten Ausstellungswoche projiziert Jenny Holzer Textauszüge von Louise Bourgeois an Fassaden in der Stadt: Beim Hauptgebäude des Kunstmuseum Basel, beim Rathaus und bei der Alten Universität am Rheinsprung. © The Easton Foundation / © Jenny Holzer, ARS

Jenny Holzer hält sich an keine Limiten, die «Carte Blanche», die ihr Museumsdirektor Josef Helfenstein erteilt hat, beschreibt sie beidseitig.

Wort und Schrift verbindet die auf den ersten Blick so unterschiedlich scheinenden Künstlerinnen. Sind es oft Spinnen – Bourgeois nennt sie «Maman» –, die mit ihren staksenden Beinen wahlweise einen schützenden Kokon oder einen klaustrophobischen Käfig um die Besucher legen, umgarnt sie hier eine hochsensible und doch aggressive papierene Gedankenwelt. «The Violence of Handwriting Across a Page», der treffende Untertitel der Ausstellung.

Louise Bourgeois beschäftigte sich immer wieder mit der Rolle der Frau. Hier die Besenfrau (1997) vor der Skizzenwand. Georgios Kefalas / EPA

Eine Mutter macht noch keine Madonna

Louise Bourgeois, 1911 geboren, wuchs in der Nähe von Paris auf, wo ihre Eltern ein Geschäft für die Restaurierung von Tapisserien führten. Louise hätte ein Junge werden sollen. Dass sie seinen Namen – «Louis» – trägt, sollte den Vater trösten. Das Verhältnis zu den Eltern blieb schwierig. Dass der Vater die Mutter betrügt, sich die Mutter wiederum nicht wehrte, konnte Louise kaum je verzeihen. Sie selbst sollte später mit dem Kunsthistoriker Robert Goldwater drei Söhne grossziehen. Fast hundertjährig verstarb Louise Bourgeois 2010.

Die «Femme Maison» (2004) von Louise Bourgeois - lässt sich auf Deutsch zu leicht als «Hausfrau» übersetzen. Georgios Kefalas / EPA

Vater wie Mutter durchdringen ihr Werk. Dort räkelt sich die Schwangere, aus dem Bauch wächst ein Haus (femme maison). Hier fleht ein gestickter Brief: «petite maman / ne me quitte pas…», verlass mich nicht, Mutter. Dabei sind Mütter bei Bourgeois keine unbefleckten Madonnen, weder zart noch blasshäutig. Sondern leidenschaftlich und kraftvoll. Nicht nur verletzlich, sondern regelrecht verletzt, sie haben aufgerissene, malträtierte Körper.

Was für ein Gemetzel: In «The Destruction of the Father» schlachtet Louise Bourgeois den Vater zum Kannibalen-Mal. Mit der App von Jenny Holzer kann man das Werk in Augmented Reality erleben. Georgios Kefalas / EPA

Aber keine Sorge: Bourgeois wird Ihnen den Kopf schon nicht abbeissen! Obwohl sie in «Destruction of the Father» den Vater zum Kannibalen-Mahl schlachtet. (Das blutige Werk erkunden Sie am besten mit der App in Augmented Reality.)

Eine Ausstellung voller intimer Geständnisse

Bourgeois, die Feministin, die Männerfresserin? Damit macht man es sich zu einfach. Zum Feminismus bekannt hat sich die Künstlerin nie explizit. Zumindest aber über das Frausein, über die Kämpfe, Sehnsüchte und – immer wieder – den Schmerz erfährt man aus ihrem Schaffen viel, vielleicht sogar alles. Nur wenige Jahre nach Bourgeois’ Geburt erschien Sigmund Freuds Buch über das «Unbewusste», nach dem Tod ihres Vaters besuchte sie Kurse zur Psychoanalyse. In manchen Werken schreibt sie von Schlaflosigkeit und Angststörungen. Die Kunst klärt und heilt, sie stürzt sich obsessiv in die Arbeit: «obsession or confusion», in Rot notiert, steht so auch auf dem Rücken des Bildbandes, der zur Ausstellung erscheint.

Intimes Überbleibsel der Performance «She Lost It» (1992). Zur Ausstellung «Louise Bourgeois x Jenny Holzer» verkauft das Kunstmuseum Basel bestickte Unterwäsche. Georgios Kefalas / EPA

Jenny Holzer entlockt Louise Bourgeois mit dieser Ausstellung intimste Eindrücke. Die Künstlerinnen kannten sich, in ihrer Freundschaft sprachen sie hauptsächlich über Kunst:

«Wie ich Bourgeois an manchen Stellen in Beschlag nehme, ist vielleicht anmassend, aber ich meine es gut.»

Zu anmassend? Zu intim? Ihre Antwort ist direkt: «Sehen Sie selbst!»

Louise Bourgeois x Jenny Holzer. The Violence of Handwriting Across a Page: 19.2.–15. 5. Kunstmuseum Basel, Neubau und Hauptbau