Take Care: Ausstellung in Zürich über Kunst und Medizin

Kunst Gesundheit! Diese Ausstellung ist nichts für Hypochonder MICHAEL BUHOLZER / Keystone Von der weissen Leinwand zum Halbgott in Weiss: Das Kunsthaus Zürich erzählt mit «Take Care» Medizingeschichte als Kunstgeschichte. Eine Schau, die gruselt und fasziniert. Anna Raymann 10.04.2022, 05.00 Uhr

Wofür hat wohl Beuys Herz geschlagen? Das wird ein von Fett und Filz umlagertes Geheimnis bleiben. Das EKG in «Notfalls leben wir auch ohne Herz» zeigt aber immerhin den Rhythmus, mit dem das Herz des Künstlers pochte. «Take Care» heisst die Ausstellung, mit der das Kunsthaus Zürich nun die gemeinsame Geschichte von Medizin und Kunst erzählt. Und Joseph Beuys, überlebender eines Flugzeugabsturzes, Fieberträumer und Visionär, gehört unbedingt in diese Schau.

Take Care? War da nicht noch der Zahnarzttermin, den man seit Monaten vor sich herschiebt? Und was ist das eigentlich für ein Ziepen da hinten, zwischen den Schulterblättern? Nach zwei Jahren Pandemie könnte man genug haben, von Viren, Impfungen und lädierten Körpern. Die Maske ist doch nicht hoch offiziell gefallen, um ins Museum zurückzukehren. Das Kunsthaus wagt sich dennoch, öffnet Heimapotheke und Kunsttresor, und stellt für sein Publikum ein dichtes Panoptikum aus 300 Werken aus dem 15. Jahrhundert bis heute zusammen.

Künstler? Forscher? Oder doch beides!

Neben Malerei, Fotografie und Skulptur sind dabei auch historische Messgeräte und Modelle aus der Forschung zu sehen. Sie zeigen: Medizingeschichte ist auch Kunstgeschichte – und umgekehrt. Die hochmittelalterliche Äbtissin Hildegard von Bingen skizzierte präzis wie schmuckvoll Recherchen der menschlichen Natur. Die Körperstudien von Leonardo da Vinci waren Meilensteine für die Malerei ebenso wie für die Anatomie.

Georges Chicotot war nicht nur Arzt, sondern auch Künstler (Premiers essais du traitement du cancer par rayons X, 1908. 119 x 95,7 cm) AP-HP/musée - F. Marin

Kaum plastischer könnte diese Nähe der Disziplinen sein als bei den Wachsmasken der Moulage-Künstlerin Lotte Luise Volger. Anfangs des 20. Jahrhunderts empfand sie diese dem geröteten Gesicht einer Autoimmunerkrankten nach. Oder beim Arzt und Radiologen Georges Chicotot, der seine Studien zur Röntgenstrahlung eindrücklich in Öl festhielt. Man betrachtet dies im ewigen Zwiespalt zwischen Faszination und Schauder.

In sechs Kapiteln durchdringt die Kuratorin Cathérine Hug das Thema bis in die letzte Faser: Da geht es vom «goldenen Zeitalter» der Medizin durch «Pandemien und Prophylaxen», es geht um «Komplementärmedizin und Selbstheilung», um den «diagnostischen Blick in Spital und Pflege», um «Medikation und Forschung» und schliesslich um «Betroffene».

Ist das Kunst - oder kann es heilen? Nicht ganz eindeutig bei dieser Stachelkugel (um 1800). Sammlung Bischofberger

Hinter den nüchternen Titeln liegt ein durchaus sinnlicher Rundgang, der sich weder an Hierarchie noch Chronologie hält. Was «Kunst» ist, und was nützliches Gerät, ist nicht immer eindeutig: Das Fitness-Velo aus Holz und Eisen – ein Readymade à la Duchamp oder eine Antiquität? Der Nasenformer zum Umschnallen eine kosmetische Kuriosität oder Avantgarde? Das neugierige Nebeneinander irritiert gewitzt und ungeniert.

Die Heimapotheken von Hirst und Rist

Gesundheit ist heute prominentes Werbewort, die schönen Körper in Magazinen und auf Bildschirmen sind anzustrebendes Ideal. Wo in den Innenstädten Bars und Restaurants schliessen, füllen Fitnesscenter die Lokale. Fastfood gibt es in vegan und geraucht wird lungenschonend elektronisch. Die Covid-Pandemie führte uns vor, dass wir – gestählt und gestärkt zwar – längst nicht so unverwundbar sind, wie gehofft.

Corona im Nacken lässt nun das Plakat an der Wand stutzen, das Entwarnung gibt vor «Niesen und Husten». Es stammt aus einer anderen Zeit, Niesen und Husten bergen kein Risiko, sich mit Aids anzustecken. Bunt und lebensbejahenden sind die Kampagnen aus den 80er und 90er Jahren mit den poppigen Zeichnungen eines Keith Harings oder einer Niki de Saint Phalle das genaue Gegenteil der heutigen BAG-Kampagnen.

Zu Risiken und Nebenwirkungen ... Christoph Hänsli malte 2017 die Notfallapotheke als «Festung». Michael Buholzer / KEYSTONE

Ja, wir haben offenbar ein Problem mit dem kranken Körper. Die Pharmaindustrie verdient gut daran, uns Gesundheit – oder besser noch: ein wohliges Leben – in Fläschchen und Kapseln abgefüllt, für teuer Geld zu verkaufen. Der Apothekerschrank fasziniert von Damien Hirst bis Christoph Hänsli, die all die Arzneien eines Haushalts, ob als Installation oder gemalt, festhalten. Pipilotti Rist, so verrät die Ausstellung, hält in ihrer Heimapotheke Dafalgan und Tigerbalsam für die alltägliche Überspannung bereit. Der Arzt, von Duane Hansons in Bronze zum täuschend echten Halbgott in Weiss gegossen, schreibt vis-à-vis mit.

Das Gebrechen an der Grenze zur Erotik inszeniert hat die Schweizer Performance-Künstlerin MANON mit ihrer Installation Lachgas (2019). Michael Buholzer / KEYSTONE

Die Medizin hat allerhand hervorgebracht, um Schmerzen zu betäuben. Für die Kunst hingegen ist dieser Quelle grösster Inspiration. Von Paul Klee, über Basquiat, bis zu Louise Bourgeois haben Künstler und Künstlerinnen ihr Leid gestalterisch meisterhaft übersetzt. Beides – den Schmerz und die Betäubung – vereint zum Abschluss des Rundgangs eine Installation der Schweizer Performance-Vorreiterin MANON. «Lachgas» nennt sie ihr Krankenbett, dass sie wie in einem Nachtclub auf einem blinkenden Podest inszeniert. «Lustig und bedrohlich» klinge das, sagt die Künstlerin, und dieser Gegensatz fasziniere sie - genauso wie die Besucher.

Take Care. Kunst und Medizin: 08.04. - 17.07. Kunsthaus Zürich (Moser Bau)