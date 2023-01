Milo Rau und Stefan Bachmann: Der Ruf nach Wien

Theater Milo Rau und Stefan Bachmann: Zwei Schweizer knien sich tief in den Wiener Schmäh Mit Milo Rau und Stefan Bachmann leiten in der Theaterwelthauptstadt Wien bald zwei Schweizer Künstler die wichtigsten Theaterinstitutionen. Warum? Eines können die beiden jedenfalls besser als alle. Daniele Muscionico Jetzt kommentieren 30.01.2023, 20.00 Uhr

Wagen sich in den Wiener Strudel: Milo Rau und Stefan Bachmann übernehmen die Wiener Festwochen und die «Burg». Keystone/Montage_CH Media

Wien ist anders. In Wien geniesst das subventionierte Theater so viel Bedeutung wie das parlamentarische Theater. Was nicht auf jeden Fall eine Auszeichnung bedeutet - fürs Theater, was Kunst sein und in die Tiefe will.

Seit kurzem klatscht man in der Hauptstadt Österreichs noch mehr als üblich für die Theaterkunst. Kulturjournalisten überschlagen sich, als wäre an der Hofreitschule die Stelle eines Lipizzaners frei. Der Grund? Am Horizont erwartet man ein plötzliches Aufkommen hochkarätiger Schweizer Theaterregisseure. Darunter ein Aktivist im Geiste von Christoph Schlingensief.

Der Letztere ist Milo Rau (46). Er passt zu Wien wie die Faust in die Sachertorte. Der andere, der wohlgelittene, wohlgesonnene ist Stefan Bachmann (56). Seine Natur ist anschmiegsam im besten Sinne. Schmusekurs aber ist nicht. Bachmann weiss zu gut, was er vom Theater will, das sein Publikum erreicht. Das fiel ihm bloss einmal schwer. Als Schauspieldirektor des Theater Basel (1998-2003) blieben die Zuschauer im zweiten Jahr fern. Doch letztlich überzeugten auch damals seine Charmeoffensive und sein künstlerisches Programm.

Der Fall Teichtmeister ist ein Fall des Wiener Burgtheaters

Bachmann, seit 2013 Intendant des Schauspiel Köln, ist designierter Direktor des Wiener Burgtheaters, 450 Jahre alt und umgangssprachlich «die Burg» genannt. Ab 2024/25 steht er an der Spitze des grössten deutschsprachigen Sprechtheaters, des reichsten – und konkurrenzlos -, des glamourösesten. Wer hier Erfolge feiert, feiert sie für die Ewigkeit; und ewig schont man die Erfolgreichen, der Fall des pädophilen Burgschauspielers Florian Teichtmeister ist hier wohl nicht zufällig so lange unter dem Deckel geblieben.

Stefan Bachmann hat eine «Reform von unten» vor, damit sei er der Richtige, um das Publikum in einer Zeit voller Unsicherheiten wieder in das Theater zu holen, lauten die Argumente der Kulturpolitik. Und dem mag so sein: Sein Ruf als Trouble-Shooter im von sozialen Spannungen reichen Köln geht ihm voraus. Er hat selbst Mobbing-Vorwürfe an seinem Haus unbefleckt überstanden (im Fokus die Privilegien seiner Frau, der Ensembleschauspielerin Melanie Kretschmann), und er weiss, wie man Avantgarde im Theater mit musealem Anspruch inszeniert. Bachmann kann E, und er kann U. Sinnliches Traditionsbewusstsein in der kaiserseligen Stadt, passt schon.

Milo Rau wiederum übernimmt schon nächstes Jahr die zwischenzeitlich von der internationalen Bildfläche versackten Wiener Festwochen; 95 Jahre alt sind die, vormals im Ruf eine der bedeutendsten europäischen Kulturveranstaltungen zu sein. Mit der Wahl der «strahlenden Künstlerpersönlichkeit» Rau verspricht man sich für die Festwochen vermehrt «gesellschaftspolitische Relevanz». Rau demgegenüber verspricht «ein mythisches, gewaltiges, umstrittenes Theater-Fest.»

Gewaltige Worte in einem Milieu, das von brauner Gewalt bis heute nicht frei ist. Die NS-Vergangenheit, die Freunderlwirtschaft, die Ibiza-Affäre, Rau wird in Wien aus vollen Töpfen schöpfen. Allein der jährliche Monster-Ball, der Wiener Opern-Ball mitsamt der Gästeliste von «Mörtel» Richard Lugner ist ein Buffet à (in)discretion.

Die Kunst der Wenigkeit namens Diplomatie

Ein kleines, nicht sonderlich kulturaffines Alpenland besetzt also zwei der begehrtesten Logenplätze in Europas Kulturtempel. Wie ist das zu verstehen? Gar nicht auf den ersten Blick. Auf den zweiten Blick gilt es den historischen Umstand zu relativieren: Bachmann ist tatsächlich, wie die «Hosanna» rufende Presse weiss, «der erste Schweizer», dem die Ehre des «Burg»-Zepters zuteil wird. Anzumerken ist aber: Er lebt seit 24 Jahren nicht mehr in seiner Heimat. Und auch Milo Rau hat seinen Erfolg nicht hierzulande, sondern in Deutschland und Belgien gemehrt. Dort amtiert er als künstlerischer Leiter des NT Gent und hat seinen Einstand mit dem Versprechen einer «Revolution» gefeiert. Die revolutionären Aspekte seiner Arbeiten blieb er in Belgien öfters schuldig, seine Auswärtsspiele lösen das Versprechen hingegen eher ein.

Milo Rau forderte jüngst in St.Gallen die Repatriierung der Mumie «Schepenese»; er lässt in Süditalien einen afrikanischen Flüchtling den «Jesus» nach Pasolini spielen; er reinszeniert den Genozid in Ruanda, er schickte im «Tell» am Zürcher Schauspielhaus eine Nazi-Figur auf die Bühne – , er mischt sich in die Bührle-Debatte des benachbarten Kunsthauses ein. Vergangenheitsbewältigung? Vergangenheitsbewältigung! Doch die mögen die Wiener nicht, weiss man spätestens, seit Elfriede Jelinek als Nestbeschmutzerin geschmäht wird.

«Reform» am Burgtheater, «Revolution» an den Festwochen. Mit seifenblasigen Begriffen werden allerdings weder Rau noch Bachmann in Wien gepunktet haben. Beide haben sie ein anderes Talent. Sie beherrschen die Taktik der Verhandlung und den Takt des rhetorischen Parketts. Sie sind Diplomaten in eigener Sache und vermeiden tunlichst, sich Feinde zu machen. Ob man diese Art von Wendigkeit in der Schweiz lernt? Für einmal wäre sie so schlecht nicht eingesetzt.

