Mystery made in Germany: die Serien "1899" und "Souls"

Die beiden deutschen Serien «1899» und «Souls» sind nicht uneingeschränkt gelungen. Doch es ist gut, dass Mystery made in Germany zurück ist Gleich zwei deutsche Serienproduktionen fordern mit Zeitschleifen und Rätseln die Gehirnwindungen der Zuschauer. Welche der beiden lohnt sich mehr?

Wenn in Film oder Fernsehen eine Figur urplötzlich aus einem Traum gerissen wird und mit weit aufgerissenen Augen aufwacht, dann wissen die Zuschauer: Da steckt mehr dahinter. Selten hat am schlechten Schlaf ein schwerer Magen vom gestrigen Abendessen die Hauptschuld, sondern ein noch schwerwiegenderes Geheimnis. Etwas, das tiefer sitzt, quält, nagt. Etwas, das nicht stimmt. Und wir wollen unbedingt erfahren, was das ist.

In den jeweils acht Folgen der beiden gerade angelaufenen deutschen Mystery-Serien «1899» und «Souls» schrecken überraschend oft Menschen aus dem Schlummer hoch und signalisieren: Irgendetwas ist hier gewaltig faul. Und, so viel kann verraten werden, nicht einmal auf die Zeit, in der sie leben und den Ort, an dem sie sich befinden, ist für die so unsanft Geweckten unbedingt Verlass.

Teuerste deutsche Serienproduktion

«1899» ist die grössere, lautere, ambitioniertere der beiden Serien. Ihre Premiere feierte sie im September am Filmfestival in Toronto, nun ist sie auf Netflix gestartet. Dort, wo ihre Schöpfer Jantje Friese und Baran bo Odar mit «Dark» vor fünf Jahren einen Überraschungserfolg abgeliefert und sich anschliessend für weitere Projekte verpflichtet hatten. Mit «1899» dürfen die beiden in die Vollen gehen und «Babylon Berlin» als teuerste deutsche Serienproduktion überholen.

Optisch hat sich das gelohnt: Die Inszenierung ist bombastisch und klotzt mit ihren Schauwerten. Aus der Corona-Not beim Dreh wurde eine Tugend gemacht und höchst aufwendig im Studio Babelsberg vor LED-Leinwänden gefilmt, wie man in einer eigenen Dokumentation zur Serie auf Netflix sehen kann. So wird der hauptsächliche Schauplatz, ein Dampfschiff Ende des 19. Jahrhunderts, inmitten tosender Atlantikwellen, erstaunlich realistisch zum Leben erweckt.

An Bord dieses Albtraumschiffs geht es zunächst streng hierarchisch zu. Oben diniert die Erste Klasse, unten kauern arme Auswanderer, die in Amerika ihr Glück suchen, im Maschinenraum schuften die Kohleschipper. Aus diesen Schichten lernen wir mehrere Personen näher kennen. Allesamt laufen sie vor ihrer Vergangenheit davon und müssen sich dem grossen Geheimnis ihrer Existenz an Bord stellen.

Unter ihnen finden sich eine englische Ärztin (Emily Beecham) und der deutsche Kapitän (Andreas Pietschmann) ebenso wie blinde Passagiere, eine japanische Geisha mit ihrer Mutter oder ein unglückliches französisches Brautpaar. Die Vielfalt der Originalsprachen verleiht der Produktion ein internationales Flair, das sowohl Netflix als auch dem Standort Deutschland gut zu Gesicht steht. Bei all dem erscheint nichts zufällig, weder die Schiffsnamen wie «Kerberos» oder «Prometheus» noch die unzähligen Symbole oder Anspielungen auf Sigmund Freuds Traumdeutung, Agatha Christies «Locked-Room»-Fälle oder Kate Chopins Emanzipationsroman «The Awakening».

Und vielleicht liegt da das Problem: «1899» ist recht clever und etwas hohl zugleich. Wie ein hochbegabtes Kind, das einen Zauberwürfel binnen Sekunden spielerisch zusammensetzt, um danach triumphierend zu schweigen. Nach der anfänglichen Sogwirkung geht die Lust etwas verloren, mit den Charakteren mitzurätseln und die Handlung zu entwirren, die vor allem dazu dient, ein Geheimnis auf das nächste zu türmen.

Ein Fundus deutscher Kulturgeschichte

Die zweite aktuelle Mystery-Serie aus deutschen Landen, «Souls», läuft gerade auf Sky, sie ist kleiner, fast ein intimes Familiendrama. Der Titel mag nach Esoterik klingen, dabei geht es um Zeitschleifen, um Traumata, die drei Geschichten aus Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft verbinden. Wo «1899» furios beginnt und dann nachlässt, baut «Souls» langsam auf und findet seine Stärken in den späteren Folgen.

Auch hier geht es um ein Transportmittel, ein abgestürztes Flugzeug, das niemals gefunden wird. Bis Jahre später ein Teenager (Aaron Kissiov) behauptet, er sei der Pilot der Maschine gewesen. «Souls» hat ebenfalls seine Längen, gerade in den Teilen, die in einer obskuren Sekte in der Zukunft spielen. Dennoch offenbaren sich beim Zusammensetzen des Zauberwürfels Facetten, die man so nicht erwartet hat.

Immerhin zeigen beide so unterschiedlich skalierten Serien die Bandbreite und das grosse Potenzial, das in deutschen Produktionen stecken kann, wenn man sich auf das Genre Mystery nebst seinen Anleihen aus Horror, Krimi und Science-Fiction besinnt. Schliesslich boten das Geheimnisvolle und das Unheimliche von der Literatur der Schwarzen Romantik (E.T.A Hoffmann) bis zum Stummfilm («Nosferatu») – um nur zwei Beispiele zu nennen – einen unerschöpflichen Fundus für die deutsche Kulturgeschichte.

Nun sind auch Streamingproduktionen dabei, ein Teil von dieser zu werden. Das lässt sich im (ebenfalls literaturerprobten) Serienformat ohnehin leicht ermöglichen. Schliesslich gebiert jede Folge ein neues Rätsel und schickt sein Publikum tiefer in den Kaninchenbau. Und wäre nicht das Geheimnis in unserer zugleich so transparenten wie unsteten Gegenwart ein passendes Analysewerkzeug? Ein Gegen-, oder besser Begleitprogramm zur technischen Ingenieurskunst made in Germany könnte in Zukunft gerne öfter lauten: Mystery made in Germany.

