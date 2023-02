Endlich übersetzt: Sofi Oksanen früher Roman "Baby Jane"

Kultschriftstellerin Endlich übersetzt: Der frühe Roman «Baby Jane» der Kultautorin Sofi Oksanen um eine toxische lesbische Dreiecksbeziehung Die finnisch-estnische Schriftstellerin Sofi Oksanen gehört zu den aufregendsten und vielseitigsten jungen Autorinnen. «Baby Jane» modernisiert den Kinoklassiker «Was geschah wirklich mit Baby Jane?» zu einem Psychodrama mit satirischen Passagen. Hansruedi Kugler Jetzt kommentieren 02.02.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die finnisch-estnische Schriftstellerin Sofi Oksanen. Bild: Libor Sojka/imago stock&people

Einen Roman mit einer so schwungvollen, euphorischen Liebeserklärung hat man schon lange nicht mehr gelesen. Ganze fünf Seiten lang schwärmt die junge Erzählerin von ihrer neuen Lebensgefährtin Piki, «die coolste Lesbe der Stadt». Mit millimeterkurzem Haarschnitt, Springerstiefeln und Tattoos ist sie die schillerndste und von allen begehrte Figur der Clubszene in Helsinki.

Mit ihrem Charisma steuert sie ihre Umgebung nach Belieben, kuschelt sich aber nachts wie ein Kätzchen an die neue, zehn Jahre jüngere Geliebte, Nummer 56 in Pikis Liebeschronologie. Dass sich Piki im Verlauf dieses virtuosen, sogartigen Romans in ein suizidales Wrack verwandelt, macht das überschwängliche Buch auch zu einem todtraurigen. Man liest einen Roman, der gleichzeitig Psychodrama und Gesellschaftssatire, Thriller und intimes Liebesporträt, süffiger Szeneroman und postmodernes Spiel mit Filmzitaten ist. Ganz schön viel auf 200 Seiten. Ein pralles, dunkles Buch mit viel Charme und Herz.

Sofi Oksanen: Baby Jane. Roman. Aus dem Finnischen von Angela Plöger. Kiepenheuer&Witsch, 221 Seiten. Bild: Zvg/ZVG

Psychische Abgründe und politische Brisanz

«Baby Jane» ist ein früher Roman der 1977 geborenen finnisch-estnischen Schriftstellerin Sofi Oksanen, die in ihren Büchern psychische Abgründe jeweils mit historischen oder zeitgenössischen Krisen verflechtet – und mit einem frischen, temporeichen, drastischen Stil zur Bestsellerautorin geworden ist. Virtuos mit Genres spielend, haben ihre besten Romane die Kraft grosser Tragödien.

In «Hundepark» etwa hat sie die Ausbeutung und Kommerzialisierung von ukrainischen Leihmüttern zu einem schmerzhaften Thriller verarbeitet. In «Fegefeuer» flechtet sie die brutale, patriarchale Missbrauchskultur gegenüber Frauen in die sowjetische Besetzung Estlands ein, was ihr ein zeitweiliges Einreiseverbot nach Russland eingetragen hat. Dass ihre Romanfiguren zerrissen und zwiespältig gezeichnet sind, gleichzeitig Opfer wie Täter, macht diese Romane zu literarischen Ereignissen – eindringlich und frei von Kitsch.

«Baby Jane»: Ein Psychodrama als Kammerspiel

Ihr 2005 in Finnland erschienener Roman «Baby Jane» hingegen liest sich fast wie ein intimes Kammerstück, konzentriert sich ganz auf das Gewicht der Innenwelt. Es ist ein Szeneroman ohne ausgreifende Verknüpfung mit dem katastrophischen Weltgeschehen – nicht weniger packend, sondern hinreissend, vielleicht gerade wegen dieser Selbstbeschränkung.

Dieses Psychodrama lebt nämlich vom Sog der unaufhaltsamen, klaustrophobischen Einengung der Lebenswelt. Denn die von der Angst vor Panikattacken allmählich gelähmte Piki und ihre scheinbar sklavisch ergebene Helferin Bossa sind ein wahrhaft toxisches Duo, die in eine zerstörerische Abhängigkeit geraten. Kurios, dass der Roman in Finnland bereits 2019 verfilmt worden ist, bevor er nun auf Deutsch übersetzt vorliegt. In den Schweizer Kinos war «Baby Jane» jedoch nicht zu sehen. Nachzuschauen und sehr zu empfehlen derzeit im Streaming auf AppleTV+.

Trailer zur finnischen Verfilmung von «Baby Jane».

Erzählt wird die Geschichte ganz aus der Sicht der jungen depressiven Geliebten, die von dieser rätselhaften Piki zuerst bezaubert und magnetisch angezogen ist, dieser dann aber immer erschrockener und verwirrter gegenübersteht – bis zum Verrat: Sie schläft einmal aus Rache und Eifersucht auf Pikis «beste Freundin» und ehemalige Geliebte Bossa ohne Lust mit einem Mann, was für Piki Hochverrat bedeutet.

Die Erzählerin zieht daraufhin zu einem Mann, legt sich mit ihren Depressionen in die Badewanne und berichtet in himmeltraurig-schönen Sätzen von ihrer Sehnsucht: «Jetzt hatte ich schon über ein Jahr die falsche Sorte Morgen ertragen», oder «Das Baden linderte meine Sehnsucht nach einer Frau». Denn mit Piki war das Glück auch sexuell vollkommen: «Noch nie hatte jemand meine Hand ergriffen, wenn ich kam.»

Knallige Satire auf sexuellen Fetischismus

Bevor es zur Eskalation kommt, macht Sofi Oksanens Roman viel Vergnügen mit knalliger Gesellschaftssatire und Underground-Schilderungen. Geld verdienen die Erzählerin und Piki nämlich mit dem Onlineverkauf gebrauchter Unterwäsche: «Hallo Süsser, eine 25-jährige Studentin wartet in ihrem nassen Slip darauf, ihn genau dir schicken zu können», texten sie im Zeitungsinserat – und kullern sich dann vor Lachen zusammen auf dem Boden.

Denn das Geschäft läuft bestens, die Kundenwünsche werden immer bizarrer: Neben getragenen Slips sind auch Damenbinden aus den 70er-Jahren und malträtierte Stöckelschuhe gefragt. Neben diese unterhaltsame Satire gesellt sich viel Melancholie. Etwa mit den Sehnsuchtsongs von Marianne Faithful und Courtney Love, welche die beiden hören. Das wirkt ziemlich nostalgisch, ist aber erklärbar, weil das Original des Romans bereits 2005 erschienen ist.

Das clevere Spiel mit dem «Baby Jane»-Filmzitat

Für Filmfans ist dieser Roman ein besonderer Leckerbissen. Denn wie Sofi Oksanen nach und nach ihre Geschichte aus einem knalligen Szeneroman und einer Satire in ein klaustrophobisches Psychodrama verwandelt, ist virtuos gemacht. Den Bezug auf den Filmklassiker «Was geschah wirklich mit Baby Jane» aus dem Jahr 1962 kann man als eine postmoderne Spielerei sehen.

Der Filmklassiker «Was geschah wirklich mit Baby Jane» aus dem Jahr 1962. Quelle: Youtube

Er ist jedoch eine clevere Neuschreibung einer toxischen und im wörtlichen Sinne heillosen Abhängigkeit inklusive Psychiatrieversagen. Und ein Roman mit einer mehrschichtigen Spiegelung: Die körperliche Lähmung im Film wird im Roman zur psychischen Lähmung, das Telefon wird in der Isolation zum Objekt der Angst und der vergeblichen Rettungsversuche. Man sollte bei diesem Roman jedenfalls auf kein Happy End hoffen.

Sofi Oksanen: Baby Jane. Roman. Aus dem Finnischen von Angela Plöger. Kiepenheuer&Witsch, 221 Seiten.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen