Krise Gähnende Leere nach Corona: Weshalb dem Theater ein Viertel des Publikums davonläuft Den Schweizer Theatern ist schätzungsweise ein Viertel des Publikums abhandengekommen. Über einen neuen Zuschauertypus, der kurzfristig denkt und wählerischer geworden ist. Julia Stephan 1 Kommentar 24.06.2022, 05.00 Uhr

Das Publikum verteilt sich in diesen Tagen recht grosszügig auf den Rängen. Anthony Anex/Keystone

Juni 2022, Theater St.Gallen: Aufgeführt wird ein Stück der Autorin Maria Ursprung. Es geht ums Wasser. Es geht ums Klima. Es geht um Krise. Sieben Schauspielerinnen und Schauspieler stehen auf der Bühne. Im Publikum sitzen 14 Menschen.

Ende Mai 2022, Zirkus Knie in Zürich: Ursus & Nadeschkin verzaubern im ausverkauften Zirkuszelt die Massen. Die Stimmung ist gelöst.

Zwei Szenen, zwei Einsichten in die Theaterwelt, in der gerade nichts vorhersehbar ist und alles möglich. Denn die Zuschauerin oder der Zuschauer ist seit der Pandemie ein unberechenbares Wesen geworden, an dem sich die Veranstalter die Zähne ausbeissen. Da der Newcomer, der überraschend Tickets verkauft. Dort die junge Karriere, die durch die Pandemie jäh ausgebremst wurde. Da das alte Zugpferd, das den Saal von selbst füllt. Dort dasselbe Zugpferd, das lahmt, wo es Wochen zuvor noch flott galoppiert war.

Szene aus dem Stück «Die nicht geregnet werden» von Maria Ursprung, das Ende Mai am Theater St.Gallen Premiere feierte. Iko Freese

Einig sind sich die Veranstalter lediglich darin, dass dieser neue Zuschauertyp seine Tickets kaum noch eine Woche im Voraus bucht. Dass er lieber an der Abendkasse zugreift. Und selbst dann nicht immer hingeht. Häuser wie das Kurtheater Baden berichten von bis zu 30 leeren Sitzplätzen in ausverkauften Vorstellungen.

Nicht mehr alles zu jedem Preis

Auch Adrian Steiner, Direktor des gut laufenden Tourneetheaters Das Zelt, hat an seinem Publikum Veränderungen bemerkt:

«Das Publikum ist fokussierter bei der Auswahl, fordert mehr Qualität.»

Will heissen: Ein auf Wochen geplanter Abend mit Freunden, für den man mal wahllos einen mittelmässigen Comedian bucht, gibt es nicht mehr. Und weiter:

«Die Publikumsgewinnung hat sich während der Pandemie stark verändert. Diejenigen Kulturschaffenden, die sich auch während der Pandemie mit Videos mitgeteilt haben und ihre eigenen Kanäle bespielt haben, sind momentan klar im Vorteil.»

Die anderen bleiben bei den Ticketverkäufen zurück. Dieter Kaegi, Intendant des Theater Biel Solothurn und Leiter des Schweizerischen Bühnenverbandes, rechnet für seine Branche mit einem Publikumsrückgang zwischen 20 und 30 Prozent. Er wird von vielen Theatern auf Anfrage von CH Media bestätigt. Damit steht man deutlich besser da als im deutschsprachigen Ausland, wo lange Schliessungen und auch eine stärkere Teuerung an manchen Worten Einbrüche von bis zu 40 Prozent beschert haben.

Sandra Künzi, Co-Präsidentin des Berufsverbands t. Theaterschaffen Schweiz, der die Interessen des freien Theaters vertritt, sagt, die Auslastung der Theaterschaffenden liege derzeit bei etwa 60 bis 70 Prozent im Vergleich zur Zeit vor der Pandemie. Sie findet:

«20 oder 40 Prozent weniger Buchungen sind für Freischaffende oder Selbstständigerwerbende in einem doch tiefen Lohnsegment wie der Kultur definitiv ein grosses Problem.»

Dass es nicht für alle schlecht läuft, hat mit der Rolle zu tun, welche die Theater stärker noch als vor der Pandemie einnehmen: Theater, Opernhäuser und Zirkuszelte sind die Wellnessoasen in einer von Krieg und Klimasorgen strapazierten Welt. Die Auftragsbücher von Kulturschaffenden, die an nicht subventionierten Orten wie Hochzeiten und Firmenfesten auftreten, füllen sich wieder. Ähnlich wie in der Nachkriegszeit, als man sich im Idyll gut gelaunter Heimatfilme einigelte, ähnlich wie in den Goldenen Zwanzigerjahren, als der Rausch Inflationssorgen vergessen machte, liebt das Publikum derzeit die Realitätsflucht.

Einsteigen in eine andere Welt: Ursus & Nadeschkin in der Show des Zirkus Knie. Georgios Kefalas

Die Sommerfestivals in der Klassik boomen. Opern können sich nicht über mangelnden Zulauf beschweren. Und egal, ob der lange vorm Konkurs bedrohte Cirque du Soleil, der in Genf sein Zelt aufgeschlagen hat und für sein Spektakel tonnenweise Wasser in die Manege regnen lässt, oder der Ende Juli in Solothurn gastierenden Zirkus Knie: Das leichte Unterhaltungsbusiness läuft. So schreibt auch Géraldine Knie:

«Mit der Auslastung sind wir zufrieden und wir dürfen uns über viele ausverkaufte Shows freuen.»

Weltflucht steht allerdings nicht im Leistungsauftrag subventionierter Theater. Weltanklage – sprich: Relevanz und Dringlichkeit – hingegen schon. Auf das hat das Publikum momentan aber selten Lust, etwa beim erfolgreichen Klimastück «Flüchtiges Eis» über Gletscherschmelze an der Zürcher Winkelwiese.

Diese Abende funktionieren, wenn auf der Verpackung ein grosser Name wie Milo Rau steht, der mit seinem nicht minder grossen Stoff «Wilhelm Tell» in Zürich den Pfauensaal füllt. Sie funktionieren nicht, wenn eine junge Autorin wie die eingangs erwähnte Autorin Maria Ursprung in St.Gallen das Publikum mit seinen Ängsten konfrontiert.

Anspruch und Wirklichkeit

Wie also umgehen mit diesem nach guter Laune lechzenden Publikum? «Ein längerfristiger Besucherschwund wäre verheerend», sagt Dieter Kaegi. Er fürchtet längerfristig den Verlust der Legitimation der mit Steuergeldern finanzierten Theater. Seine Lösung:

«Man muss deswegen seine Ansprüche nicht herunterschrauben. Es geht darum, Anspruch attraktiv zu vermitteln.»

Und das gehe mit Publikumsnähe und mit Geschichten. Matthias Peter, Leiter der Kellerbühne St.Gallen, hat derweil eine Lösung gefunden: «Ein schöner, qualitativ guter Kabarettabend eines Newcomers allein genügt im Moment nicht mehr.» Er werde den Herbst mit lauter grossen Namen bestreiten.»

