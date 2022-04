Schutz von Kulturgütern: So retten ukrainische Museen ihre Werke

Krieg in der Ukraine Schutz von Kulturgütern: Gibt es für ukrainische Kunstschätze Asyl in Schweizer Museen? Die Schweiz setzt sich ein, Kulturgüter in der Ukraine vor der Zerstörung zu schützen. Wie kann das gelingen? Eine Kuratorin aus Lemberg berichtet. Anna Raymann Jetzt kommentieren 06.04.2022, 05.00 Uhr

Mitarbeiter des Andrey Sheptytsky Nationalmuseum in Lemberg bringen Meisterwerke in Sicherheit. Bernat Armangue / AP

Wenn Olha Honchar von den Angriffen auf die Ukraine spricht, spricht sie von Terror. Sie ist Direktorin des Museums Territory of Terror in Lwiw (Lemberg), das die umkämpfte Geschichte der Region seit dem 2. Weltkrieg und nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion dokumentiert.

Seit dem Kriegsausbruch wurden Museen, Konzerthäuser und Denkmäler zerstört, das Theater in Mariupol hätte am 16. März Hunderten Menschen Schutz bieten sollen und wurde dennoch getroffen. Trotzdem hält Olha Honchar es wie die Kapitänin eines sinkenden Schiffes:

Olha Honchar ist Museumsdirektorin des Territory of Terror in Lemberg. zvg

«Eine Museumsdirektorin muss bei ihrer Sammlung bleiben. Ich habe Kollegen in besetzten Gebieten, ihre Museen und Theater wurden zerbombt und sie gehen trotzdem wieder zurück und machen ihre Arbeit.»

Olha Honchar hat nach dem Kriegsausbruch das Museum Crisis Center gegründet, das Museen und ihre Mitarbeiter mit Spenden unterstützt.

Sieben Welterbestätten sind in der Ukraine gefährdet

Das historische Stadtzentrum von Lemberg ist Teil des Unesco-Welterbes. Mit ihm sind sechs weitere Stätten und etliche historisch und religiös bedeutsame Kulturgüter durch den Krieg gefährdet. Werden sie zerstört, wird ein grosses Stück ukrainischer Geschichte und kultureller Identität ausgelöscht. Das ukrainische Kulturministerium hat eine Plattform aufgeschaltet, auf der die Zerstörungen dokumentiert werden können. Das Verzeichnis zählte am Mittwoch über 150 Einträge.

Vergangene Woche hat das Bundesamt für Kultur (BAK) 750 000 Franken zum Schutz von Kulturgütern in der Ukraine gesprochen. Katharina Korsunsky, die mit dem internationalen Museumsrat Icom Schweiz und dem Verband der Museen der Schweiz (VMS) diese Hilfe koordiniert, steht in engem Austausch mit Partnern aus Polen und Deutschland: «Im Netzwerk zu arbeiten, ist momentan essenziell.» So könne man gezielt Expertinnen, Geldgeber und Logistikunternehmen miteinander verknüpfen.

Die Schweiz bietet Asyl für ukrainische Kunst

Die Anfragen von ukrainischen Museen seien vielfältig: «Manche Fragen sind rein technisch – wie schützt man etwa Holzdenkmäler vor Feuer – in anderen Fällen geht es um den konkreten Bedarf nach Schutzmaterial, nach sicheren digitalen Speicherorten oder um Technik zur Inventarisierung. Zudem erreichen uns Anfragen nach finanzieller Unterstützung, um überhaupt einen Betrieb aufrechtzuerhalten, insbesondere um Strom, Wasser oder Telefonie zu bezahlen», sagt Katharina Korsunsky.

Im Internet gibt es von Fachorganisationen Anleitungen, wie man Kulturgüter bei bewaffneten Konflikten schützt. ICCROM / Youtube

Die Finanzhilfen des Bundes richten sich zum einen an Initiativen vor Ort, zum anderen können sie Schweizer Museen beantragen, um Objekte hier zu konservieren. Solche sogenannten «Safe Havens» basieren auf dem Haager Abkommen, das auch die Schweiz unterzeichnet hat. Bis jetzt habe allerdings kein Kulturgütertransport stattgefunden, so Korsunsky.

«Bisher hat die Ukraine den Transport von Objekten ausserhalb des Landes abgelehnt. Vermutlich auch deswegen, weil eine Evakuation diese zusätzlich gefährden könnte. Dringen zu viele Informationen über den Transport oder Aufenthaltsort an die Öffentlichkeit, könnten sie zum Angriffsziel werden.»

Olha Honchar in Lemberg bestätigt: «Wir haben dies in der Museumsgemeinschaft und mit dem Kulturministerium besprochen. Im Moment wollen wir keine Kulturgüter ins Ausland evakuieren.» Man befürchte dabei Schwierigkeiten beim Rücktransport nach dem Krieg – «nach dem Sieg», wie Honchar betont. «Ich weiss aber von privaten Sammlern, die ihre Kollektionen ins Ausland bringen.»

Kulturgut schützen, Fachwissen bewahren

Solange dieser Schritt nicht in Frage kommt, verpacken Museumsmitarbeiter Gemälde, füllen Kisten mit kleineren Artefakten und bauen Statuen eine zweite Haut aus Sandsäcken. Man tue, was man könne, konsterniert die Museumsdirektorin: «Aber all die bestehenden Anleitungen zum Schutz von Kulturgütern funktionieren angesichts der Luftangriffe nicht. Es heisst, man soll die wichtigen Bauten und Denkmäler markieren, doch das bringt nichts, wenn die Angreifer diese Markierungen ignorieren.» Mit dem Museum Crisis Center will sie jene entlasten, die bei ihren Häusern und Sammlungen ausharren.

In der Nähe der Oper in Odessa wird ein Denkmal mit Sandsäcken geschützt. George Vitsaras / EPA

Im Moment brauche es vor allem finanzielle Unterstützung. «Löhne und Förderungen können zurzeit vielerorts nicht ausbezahlt werden. Die Hauptaufgabe vom Museum Crisis Center ist es, hier Nothilfe zu leisten», so Honchar und:

«Der Kultursektor basiert auf spezialisiertem Wissen und Können. Darum will ich meine Kollegen in den Museen unterstützen. Denn was nützt all das Verpackungsmaterial, wenn niemand mehr da ist, der weiss, wie man die Objekte fachgerecht schützt?»

Angefangen hat alles mit einem Facebook-Post. Inzwischen unterstützen nicht nur Private die Graswurzelbewegung, sondern auch internationale Verbände wie das Icom. «Wir hatten Meetings mit der Unesco, wo wir von der Situation der Museen in der Ukraine berichten konnten.» Olha Honchars Handy klingelt oft, über 50 Institutionen konnten sie bereits unterstützen. «Wir Kulturschaffenden müssen jetzt laut sein, zeigen, dass wir hier sind. Es geht nicht nur um die Ukraine – ukrainisches Kulturerbe ist Teil des Weltkulturerbes.»

