Konzert Ed Sheeran im Letzigrund: Ein Konzert wie eine Landsgemeinde Der britische Superstar überzeugt beim ersten seiner beiden Konzerte im Zürcher Fussballstadion. Vor allem dann, wenn er ohne Band auf der Bühne steht. Michael Graber Jetzt kommentieren 17.09.2022, 09.56 Uhr

Ed Sheeran im Dress der Schweizer Nati auf der Bühne im Letzigrund. Bild: Zak Walters

Eigentlich ist doch jetzt Herbst. Das Publikum trägt Jacke und auf dem Weg ins Stadion blöken die angesäuselten Junggesellen- und Junggesellinnenabschiede gezwängt in Oktoberfest-Gewänder, die stets mindestens eine Nummer zu klein sind. In fröhlichen Herbstfarben leuchtet auch die Bühne von Ed Sheeran im Letzigrund. Spätsommerrot trifft auf Frühherbstgelb. Durchaus schön. Und vor allem: Wie ein Herbstblatt aufgebaut und mitten in die Mitte des Stadions gefallen. Das letzte aller Sommerkonzerte, oder ist es das erste der Herbstkonzerte? Egal.

Der rotgeschöpfte Superstar aus England füllt am Freitag und Samstag zweimal das Fussballstadion, in dem der FC Zürich derzeit in beeindruckender Regelmässigkeit nicht gewinnt. Und er, also Sheeran, tut dies mit einem gewieften Schuss Understatement. Keine hingeklotzte Grossbühne mit Frontalboxen, sondern mehr so ein Konzert wie eine Landsgemeinde. Alle sind nah dabei. Und in der Mitte ist eben: Sheeran unter 47'500 Zuschauerinnen und Zuschauern. Macht an zwei Abenden 95'000 Menschen, mehr Menschen als in Luzern, St.Gallen oder Winterthur wohnen. Mehr braucht es nicht.

Das Ding dreht sogar

Leicht merkwürdig wirkt dagegen die Anordnung der Band. Sie steht nicht mit Ed Sheeran auf der Bühne, sondern arbeitet ihm auf kleinen Zusatzbühnen zu. Fast schon royale Attitüden. Wäre Ed Sheeran ein Monarch, so wäre er zumindest ein sympathischer. Mehr Queen als King Charles III. Wie er es schafft, bereits in den ersten Minute wirklich jedes Fleckchen dieser kreisrunden Bühne einzunehmen, ist maximal beeindruckend. Er muss dafür nicht einmal laufen, das Ding dreht sogar.

Die Bühne stand im Stadion in der Mitte. Bild: Lothar Bazzanella/ZüriToday

Die Band ist wieder weg, und der 32-Jährige zeigt imposant auf, wie so eine Loop-Station funktioniert. Mehr braucht es gar nicht. Zwei, drei Pedalkicks und der Sound läuft. In Zeiten von Fachkräftemangel durchaus eine entspannende Gewissheit. Im Notfall kann es die Maschine. Und eben Sheeran. Der kann’s unglaublich gut. Wie die Stimme selbst in den höheren Lagen immer sehr spürbar und klar bleibt, ist vorzüglich und wirkt nie bluffig. Er vermittelt kübelweise Nahbarkeit.

Alles wirkt so locker

Sheeran füllt das Stadion mit Akustik-Gitarre, Loopstation und Keyboard deutlich besser, als es etwa die Büetzer Buebe vor rund einem Monat mit einer Grossformation getan haben. Da ist die Stadion-Erfahrung vom Briten spürbar. Angenehm auch, wie klar der Sound sogar unter dem Dach klingt. Es die perfekte Illusion von Spontanität. Das Husarenstück ist, dass alles so locker wirkt. Und jetzt alle: Klatschen wir im Takt, winken mit dem Telefonlicht und hopp.

«Ich höre zwar Heavy Metal, aber Ed Sheeran rockt auch». Robin Luijten

Der Mann hat lauter Hits im Gepäck. Im knapp 140-minütigen Set hat‘s kaum Hänger. Trotz steter Radio- und Streamingoptimierung ertrinkt im Letzi-Rund (fast) nichts in der Belanglosigkeit. Lustigerweise sind die Stücke mit Band die schwächsten. Es bräuchte den Zusatzschnickschnack gar nicht. Bei diesen Stücken - sonderlich viele sind es nicht - geht dem Konzert diese Strassenmusik-Lockerheit ab. Bei «Overpass Graffiti», einem Song mit unglaublich viel Schmiss, wünscht man sich die vierköpfige Band schleunigst zurück in den Graben. Die ganze Power, die schon von Sheeran ausgeht, muss gar nicht gedoppelt, verdrei- und vervierfacht werden.

Weniger wäre oft mehr

Das ist vielleicht auch einer der wenigen Schwachpunkte des Gigs. Weniger wäre auch hier mehr. Mit zwei, drei Songs weniger und vor allem weniger Band wäre es mehr gewesen. Es ist aber Klagen auf sehr hohem Niveau. Das war ein sehr gutes Konzert. Mit Zug, Tonqualität und einem Superstar in Bestform. Und gerade bei den Mitsing- und Mitknutschsongs ist eine grosse Intensität im Stadion spürbar. Sheeran dreht dabei fröhlich vor sich hin um die grosse Bühne. Spätestens im letzten Drittel wird das Konzert dann auch zupackend und mitreissend.

Es war ein triumphales Konzert des britischen Superstars. Bild: Zak Walters

Im Zugabeblock wird es mit «Shape of You» sogar noch so richtig bauchig-groovig. Das wirkt so direkt, dass es beinahe schon unverschämt ist. Das Dress der Schweizer Nati, welches Sheeran für die Encores anzieht, ist dann irgendwie wieder ein bisschen too much. Trotzdem: Gute Show. Das beste Konzert in diesem Sommer im Letzigrund. Oder ist schon Herbst?

