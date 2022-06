Shira Patchornik singt den Boswiler Sommer ins Glück

Klassikfestival Uraufführung, Virtuosen und Teufelsgeiger: Glücksgöttin Fortuna verzaubert den Boswiler Sommer Da versiegt sogar der Regen: Der Boswiler Sommer begann am Freitag mit einer Uraufführung, die sogar den Teufelsgeiger heraufbeschwört. Elisabeth Feller 26.06.2022, 18.00 Uhr

Die Sopranistin Shira Patchornik verleiht der Musik in Boswil einen unwiderstehlichen Augenaufschlag.

Verzweifeln soll man nie – und schon gar nicht dann, wenn die Reise nach Boswil führt, aber Starkregen die Vorfreude trüben will. Nur fast, denn man weiss doch seit 20 Jahren, dass Glücksgöttin Fortuna ihre schützende Hand über den einzigartigen Boswiler Sommer hält. So auch am letzten Freitag.

Knapp vor dem Auftakt verabschiedet sich der Regen und man stimmt sich an jenem Ort auf das Konzert ein, wo es am schönsten ist: auf der Wiese bei der Kirche – mit Blick in die weite Landschaft. Minuten des Nachdenkens gehören in diesem Moment für Andreas Fleck, Gründer und Leiter des Festivals, dazu.

«Glück» für die 21. Ausgabe Der Boswiler Sommer widmet sich bis zum 3. Juli in zwölf Konzerten «Fortuna»: Man begeht Sagenpfade (Ragnhild Hemsing, 29.6.) und verteilt Abschiedsküsse (Olivia Vermeulen, 30.6.). Und Christine Egerszegi wird zur Wanderführerin durch die klingende Region (Walk & Wonder, 2.7.), bevor Gábor Takács-Nagy zum grossen Schluss «Ta Ta Ta Taaaaa!» (3.7.) aufspielt. (ray)

Andreas Fleck macht aus Boswil ein Zuhause

Was bedeutet ihm der Boswiler Sommer? «Er ist für mich jedes Jahr ein Lebensort auf Zeit; ein Haus voller Musik und faszinierender Persönlichkeiten.» Fleck zeichnet sich durch eine anscheinend nie versiegende Fantasie in der Gestaltung origineller Programme aus.

Der Adrenalinschub, um den nächsten Festivalsommer in Angriff zu nehmen, erfolge stets mit den letzten Tönen eines Jahres: «Dann beginnt der Aufbau dieses Gedankengebäudes von neuem. Zuerst ist es wie bei jedem Neubau: schmutzig und hektisch – es gibt so viel zu tun. Es gilt, eine gute Balance der Besetzungen, spannende neue Entdeckungen und wiederkehrende Musiker und Musikerinnen in Einklang zu bringen. Und dann soll der Plan auch nicht wackeln, sondern wirklich so über die Bühne gehen wie angekündigt», sagt Fleck und:

«Am Ende ziehen alle in dieses Gebäude ein und es wird ein Zuhause auf Zeit.»

Die Sopranistin Shira Patchornik, die Geiger Jonian Kadesha und Stefan Tarara (er leitet das Ensemble Chaarts) nehmen dieses Gebäude sogleich als Zuhause in Besitz – mit Werken von Mozart, Vivaldi, Händel, Charpentier, Rameau, Telemann und Giovanni Sollima.

Eine Uraufführung für den Eröffnungsabend

Wer den «verrückten» Cellisten und Komponisten schon erlebt hat, weiss, dass dieser keine Grenzen zu kennen scheint. «Verrückt» ist deswegen das Wort, das einem spontan einfällt und das vielleicht am ehesten charakterisiert, wofür der Italiener steht: eine beinah unfassbare Leidenschaft für die Musik. Für den Boswiler Sommer hat Sollima nun «Fortuna», ein Konzert für Violine, Streicher, Perkussion und Laute geschrieben. Doch dieser «Diamant» – so das Motto des ersten Abends– ist dramaturgisch klug positioniert: Die Uraufführung erfolgt erst nach den Arien barocker Meister.

Ob Vivaldi, Rameau oder Telemann: Alle haben sie Koloraturen geschrieben, die es in sich haben. Doch Shira Patchornik liebt Herausforderungen. Für sie ist das rasende Auf und Ab nie Selbstzweck, um Bravour zur Schau zu stellen. Bei dieser Sängerin schwellen die Töne an und verebben wieder: Wie spannend ist das doch – was auch für das teilweise fast abenteuerliche Beschleunigen des Tempos im Einklang mit den exzellenten Chaarts gilt. Welche Leichtigkeit, welch glockenheller Sopran! Da hat Göttin Fortuna gezaubert.

Die Sopranistin Shira Patchornik sang in Boswil mit den Chaarts und dem Geiger Jonian Kadesha. zvg

Dass Shira Patchornik weit mehr kann, als «nur» virtuos zu singen, zeigt sie in Händels «Piangerò la sorte mia». Hier weiss sie um den «unwiderstehlichen Augenaufschlag dieser Musik» (Joachim Kaiser) und interpretiert diese Trauer-Arie mit berührender Innigkeit.

Am Ende freut sich der Teufelsgeiger

Der Dramaturgie folgend, wonach auf Entspannung Spannung folgt, steht die Uraufführung von Sollimas Komposition an: ein mitreissendes, viele Balkaneinflüsse verratendes und mit vertrackten Taktwechseln aufwartendes Werk, das Jonian Kadesha in Höchstform zeigt. Auch er gilt als «Verrückter», treibt er die Virtuosität mitunter doch bis auf die Spitze des überhaupt Möglichen. Aber damit zeigt er nur, dass er ein Musiker ist, der über sein Tun und sich selbst lächeln kann.

Der Geiger Jonian Kadesha spielt in Boswil sein Instrument bis an die Grenze des Möglichen. zvg

Wie wirkungsvoll Sollimas Stück ist, erweist sich gerade in der jähen Hinwendung zur barocken Klangsprache. Haben die Chaarts etwa Vivaldi reingeschmuggelt? Nein. Sollima erlaubt sich lediglich einen Verweis auf Vivaldi – worauf dieser später erneut zum Zuge kommt. Mit seinen Doppelgriffen und anderen Schwierigkeiten bis in die höchsten Lagen hinein ist ­Vivaldis Violinkonzert «Il Grosso Mogul» ein glitzerndes Schmuckstück schieren Virtuosentums. Aufgepeppt wird es durch Kadeshas Kadenzen, die nervenzerreissende Minuten dauern.

Wer spricht da noch vom Teufelsgeiger Niccolò Paganini? Der erste Teufelsgeiger, der seinen Zuhörern ob den überflinken Fingern die Sinne raubte, war – Antonio Vivaldi. Paganini weiss das. Nicht umsonst eilt er– so die Fantasie der Zuhörerin – herbei und lässt eine kurze Passage aus seinem ersten Violinkonzert aufblitzen. Den Teufelsgeiger Jonian Kadesha freut’s.