Argovia Philharmonic beendet die Abo-Saison mit Ausrufezeichen

KlassiK Die Argovia Philharmonic verabschiedet die Abo-Saison mit einem Ausrufezeichen Mehr junges Publikum, eine hohe Auslastung – das erste Jahr in der Alten Reithalle ist für die Argovia Philharmonic ein Erfolg. Auch musikalisch ist man auf dem richtigen Weg. Roman Kühne 15.05.2022, 12.50 Uhr

Rune Bergmann dirigiert das 5. Abo-Konzert von Argovia Philharmonic mit Amihai Grosz, Noah Bendix-Balgley. Ae Krol Photograph

Die Aufpeppung der Reithalle für klassische Konzerte schenkte dem Orchester und seiner Öffentlichkeit eine neue Heimat. Das kühle, doch stimmungsvolle Design und die moderne Frische entfalten ihre Wirkung. Am Donnerstag sind auffallend viele jüngere Gesichter im Publikum auszumachen. Die unkomplizierte Atmosphäre wirkt wohl gerade hier als Türöffner. Auch musikalisch zeigt sich viel Potential. Die Argovia Philharmonic wäre ja nicht das erste Ensemble, welches mit seiner wiedergefundenen Heimat zu Höheflügen ansetzt. Das nahe Luzern und das KKL lassen grüssen. In der Altersdurchmischung der Zuhörerschaft hat Aarau wohl jetzt schon die Nase vorne.

Dann zeigt sich ein weiteres Mal: Der Saal bietet eine attraktive Akustik. Vor allem in der Stille ist vieles möglich. Bei der «Sinfonia concertante für Violine, Viola und Orchester» von Wolfgang Amadeus Mozart ist das Orchester schlanker besetzt als in den anderen Stücken. Und die Komposition ist, wie der Name sagt, kein simples Virtuosenstück. Über weite Strecken sind die zwei Solisten in den Gesamtklang eingebunden. Es ist mehr Sinfonie, denn eine Solonummer. Unter ihrem Chefdirigent Rune Bergmann entwickeln die Musikerinnen und Musiker ein atmosphärisches Spiel, dicht und sensibel. Fröhlich tänzelt der erste Satz. Das sorgfältig gemischte Pianissimo schwingt bis in die hintersten Reihen. Es werden Akzente gesetzt und Weiten gezogen. Das nachdenkliche Andante wird zu einem schattigen Erinnerungsspiel, ausgestattet mit einer tiefen Seele. Die beiden Solisten – Noah Bendix-Balgley (Violine) und Amihai Grosz (Viola), der Konzertmeister und der Stimmführer der Berliner Philharmoniker – übernehmen auf höchstem Niveau diese facettenreiche Vorgabe. Elegant und neckisch, aber auch sinnlich und nostalgisch. Es ist die kompakteste Interpretation dieses Abends. Als Zugabe spielen sie die Idylle für Violine und Viola von Charles Koechlin.

Das Eröffnungsstück bietet hier genau das Gegenteil. Der «Festliche Hymnus» des Schweizer Komponisten Othmar Schoeck lässt dem Orchester (zu) wenig Raum für eine genussvolle Entfaltung. Schon die Aufstellung, wo unter anderem die Posaunen hinter den Trompeten sitzen, bringt Fragezeichen. In den wuchtigen Tutti-Stellen geraten die Intonation und die Präzision an ihre Grenzen. Das Zwiegespräch zwischen den verschiedenen Orchesterteilen wackelt. Ein weiteres Mal zeigt sich: Im Lauten muss die Balance in der Alten Reithalle noch gefunden werden. Etwas komplexer ist die Aufführung von Johannes Brahms 4. Sinfonie. Vor allem in den beiden Mittelsätzen spielt die Argovia Philharmonic ihre Stärken aus. Die Klarinetten, die aus den fordernden Hörnern ihre herrliche Melodie entwickeln. Die charismatischen Streicher, die mit der Mischung und den Schatten spielen. Oder die kleinräumigen Bewegungen im «Giocoso». Dies bietet alles viel Genuss. Nur ist es schade, wenn im Schlusssatz die startenden Posaunenakkorde nicht unterscheidbar sind oder die Bewegungen der verschiedenen Register nicht schlüssig ineinandergreifen. Mit einem strahlenden Schlussbouquet setzt die Argovia Philharmonic jedoch ein letztes starkes Ausrufezeichen hinter diese frische und vielversprechende Saison.

Die Alte Reithalle in Aarau ist fast voll besetzt. Wieder! Es ist der Auftakt zum fünften und letzten Konzertzyklus der Argovia Philharmonic in dieser Saison. Und ein Donnerstagabend, der ein weiteres Ausrufezeichen setzt. In Bezug auf das Publikum und die Musik. Über die ganze Saison gesehen erreicht das Sinfonieorchester in der Reithalle eine Auslastung von hohen 90 Prozent. Die Sonntagsauftritte sind teils ausverkauft. Obwohl das zweite und dritte Abo-Konzert Ende November, respektive Mitte Januar stattfanden, in einem Moment also, als die Pandemie wieder an Fahrt aufnahm.

Die Aufpeppung der Reithalle für klassische Konzerte schenkte dem Orchester und seiner Öffentlichkeit eine neue Heimat. Das kühle, doch stimmungsvolle Design und die moderne Frische entfalten ihre Wirkung. Am Donnerstag sind auffallend viele jüngere Gesichter im Publikum auszumachen. Die unkomplizierte Atmosphäre wirkt wohl gerade hier als Türöffner. Auch musikalisch zeigt sich viel Potential.

Die Argovia Philharmonic wäre ja nicht das erste Ensemble, welches mit seiner wiedergefundenen Heimat zu Höheflügen ansetzt. Das nahe Luzern und das KKL lassen grüssen. In der Altersdurchmischung der Zuhörerschaft hat Aarau wohl jetzt schon die Nase vorne.

Im Kleinen sind sie am grössten

Dann zeigt sich ein weiteres Mal: Der Saal bietet eine attraktive Akustik. Vor allem in der Stille ist vieles möglich. Bei der «Sinfonia concertante für Violine, Viola und Orchester» von Wolfgang Amadeus Mozart ist das Orchester schlanker besetzt als in den anderen Stücken. Und die Komposition ist, wie der Name sagt, kein simples Virtuosenstück. Über weite Strecken sind die zwei Solisten in den Gesamtklang eingebunden. Es ist mehr Sinfonie, denn eine Solonummer.

Unter ihrem Chefdirigent Rune Bergmann entwickeln die Musikerinnen und Musiker ein atmosphärisches Spiel, dicht und sensibel. Fröhlich tänzelt der erste Satz. Das sorgfältig gemischte Pianissimo schwingt bis in die hintersten Reihen. Es werden Akzente gesetzt und Weiten gezogen. Das nachdenkliche Andante wird zu einem schattigen Erinnerungsspiel, ausgestattet mit einer tiefen Seele. Die beiden Solisten – Noah Bendix-Balgley (Violine) und Amihai Grosz (Viola), der Konzertmeister und der Stimmführer der Berliner Philharmoniker – übernehmen auf höchstem Niveau diese facettenreiche Vorgabe. Elegant und neckisch, aber auch sinnlich und nostalgisch. Es ist die kompakteste Interpretation dieses Abends. Als Zugabe spielen sie die Idylle für Violine und Viola von Charles Koechlin.

Noch auf der Suche nach der richtigen Balance

Das Eröffnungsstück bietet hier genau das Gegenteil. Der «Festliche Hymnus» des Schweizer Komponisten Othmar Schoeck lässt dem Orchester zu wenig Raum für eine genussvolle Entfaltung. Schon die Aufstellung, wo unter anderem die Posaunen hinter den Trompeten sitzen, bringt Fragezeichen. In den wuchtigen Tutti-Stellen geraten die Intonation und die Präzision an ihre Grenzen. Das Zwiegespräch zwischen den verschiedenen Orchesterteilen wackelt. Ein weiteres Mal zeigt sich: Im Lauten muss die Balance in der Alten Reithalle noch gefunden werden.

Etwas komplexer ist die Aufführung von Johannes Brahms 4. Sinfonie. Vor allem in den beiden Mittelsätzen spielt die Argovia Philharmonic ihre Stärken aus. Die Klarinetten, die aus den fordernden Hörnern ihre herrliche Melodie entwickeln. Die charismatischen Streicher, die mit der Mischung und den Schatten spielen. Oder die kleinräumigen Bewegungen im «Giocoso». Dies bietet alles viel Genuss. Nur ist es schade, wenn im Schlusssatz die startenden Posaunenakkorde nicht unterscheidbar sind oder die Bewegungen der verschiedenen Register nicht schlüssig ineinandergreifen.

Mit einem strahlenden Schlussbouquet setzt die Argovia Philharmonic jedoch ein letztes starkes Ausrufezeichen hinter diese frische und vielversprechende Saison.