Linus Roth überzeugt beim 4. Abokonzert von Argovia Philharmonic

Klassik Argovia Philharmonic: Ein Konzert zwischen Krieg und Unbeschwertheit Im vierten Abo-Konzert paart sich die Musik eines Flüchtenden mit der Tönen eines 13-jährigen. Das Orchester nützt den neuen Saal überzeugend. Im Tutti gibt es noch Luft nach oben. Roman Kühne 11.03.2022, 13.28 Uhr

Linus Roth spielte am 4. Abokonzert von Argovia Philharmonic. Am Freitag und am Sonntag ist er ebenfalls zu hören. Alex Spichale / argoviaphil

Klingt so der Krieg? Ruhelos jagt die Geige vorwärts. Hart und fordernd. Immer weiter geht die Flucht. Mit dichten Akkordgriffen, das Orchester im Nacken, stemmt sich der Solist gegen die Hatz. Die Bläser schneiden scharf dazwischen. Die Violinen pochen. Unabwendbar und dringlich. Sie drängen den Fliehenden zu immer deftigeren Sprüngen.

Naziterror und Stalins Gewalt

Es ist ein existenzieller Kraftakt, den der erste Satz des Violinkonzertes von Mieczysław Weinberg vom Solisten Linus Roth und der Argovia Philharmonic unter ihrem Gastdirigenten Wilson Hermanto fordert. Der Komponist weiss, worüber er schreibt. Mehrfach hat er Verfolgung und Jagd erlebt. Beim deutschen Überfall auf Polen floh Weinberg zuerst nach Minsk. Doch es reichte nicht. Hitlers Angriffe auf die Sowjetunion trieben ihn weiter in das Riesenreichs. Als endlich Friede herrschte, geriet er in die Mühlen des bolschewistischen Terrors. Er wolle eine jüdische Republik auf der Krim errichten, so der Vorwurf. Nur der Tod Stalins 1953 verhinderte seine Abschiebung in den todbringenden Gulag.

Dass dieses existenzielle Werk am Donnerstagabend auf dem Programm des 4. Abo-Konzertes der Argovia Philharmonic steht, ist reiner Zufall. Mit dem brutalen Angriffskrieg in der Ukraine hat es nichts zu tun. Dennoch gibt es wohl niemand im fast ausverkauften Saal, der nicht automatisch die Parallelen zieht.

Gesangliche Tragik

Dabei spielt Linus Roth das Stück gar nicht übermässig hart. Die Uraufnahme von 1961 mit dem russischen Geiger Leonid Kogan geht hier deutlich brutaler und spitzer zu Werk. Linus Roth kleidet den Zorn der Noten in teils tänzelnden Schwünge, betont stark auch die gesanglich Seite der Komposition. Die immer wieder auftretenden Ruheinseln – die Musik strotz nur so von Gegensätzen – radiert er innerlich und sehnsüchtig. Er ist ein gestaltungsmächtiger Erzähler mit vielen Schatten. Trauer und Hoffnung zugleich. Das Adagio, gespielt mit einem gedämpften, samtenen Ton, ist ein wunderbarer Moment. Offen und ewig zieht seine Violine nach oben. Eine Endlosigkeit, die schon im nächsten Augenblick wieder verloren scheint.

Problemlos wechselt Linus Roth beim Konzert für Violine und Streicher in d-Moll von Felix Mendelssohn Bartholdy nach der Pause in einen leichteren, fröhlicheren Gestus. Er betont die Lockerheit des Jugendwerks – der Komponist hat es mit 13 Jahren geschrieben – ohne seine interpretatorische Tiefe und Innerlichkeit aufzugeben.

Hervorragender Saal – noch nicht optimal genutzt

Der neue Saal, die frisch umgebaute Alte Reithalle, kommt dem Solisten hier entgegen. Ohne Kraftanstrengung kann er seine Linien ziehen. Die Abstufungen schwingen bis in die hintersten Reihen. Das Orchester begleitet, vor allem den grossen zweiten Satz von Weinberg, aktiv und kammermusikalisch sorgfältig im Dialog. In den schnelleren Sätzen und in den drängenden, harten Stellen, wo es auch mal lauter wird, fehlt die letzte Klarheit und Entschiedenheit. Das Orchester widerspiegelt nur bedingt die Vielfalt des Solisten. In dem akustisch ausgezeichneten Saal ist hier noch mehr möglich, beim Zusammenspiel und bei der Sichtigkeit.

Grosser sinfonischer Klang

Möglichkeiten, welche die Argovia Philharmonic in den beiden Orchesterstücken, ebenfalls von Mendelssohn, wesentlich fühlbarer ausspielen. Die Konzert-Ouvertüre «Das Märchen von der schönen Melusine» wellt und duftet in wogenden Zügen. Schöne Klarinettensoli schwingen im tippelnden Fluss. Fast meint man den Auftakt zu Wagners Rheingold zu hören. Orchestraler Höhepunkt ist dann die 4. Sinfonie. In dieser «Italienischen» steigern sich die Musikerinnen und Musiker in ein strahlendes Feuer, füllen den Saal mit brillantem Klang. Oft klarsichtig und schlank – herrlich ist das bunte Flötenduett – entwickelt der Dirigent Wilson Hermanto ein agiles Miteinander. Farbig und präziser als in den Solostücken greifen die Läufe im Schlusssatz ineinander und steuern nuancenreich auf das jubelnde Finale zu.

Tipp

Das Programm wird noch zwei Mal aufgeführt:

Freitag, 11. März, 19.30 Uhr, Kurtheater Baden

Sonntag, 13. März, 17.00 Uhr, Alte Reithalle, Aarau

sowie am in 16. März in Villmergen und am 17. März in Zofingen (jeweils ohne das Weinberg-Violinkonzert)