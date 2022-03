Jazz: Christoph Gallio überzeugt mit zwei neuen Alben

Jazz Zwei neue Alben: Christoph Gallio ist zurück aus der Kaffeepause – und überzeugt Der Saxofonist Christoph Gallio hat gleich zwei Alben veröffentlicht. Sie sind sehr unterschiedlich, und hoch aktuell. Pirmin Bossart 10.03.2022, 05.00 Uhr

Christoph Gallio ist zurück mit zwei neuen Alben. Seine Musik ist hoch aktuell. Emanuel Ebner

Ein konsequenter Schaffer und zupackender Instrumentalist: Seit über 30 Jahren ist der Saxofonist und Komponist Christoph Gallio am Drücker.

Seine langjährige Workingband Day&Taxi setzt in der Schweizer Jazzszene ebenso einen Leuchtpunkt wie sein Label Percaso. Zurzeit muss er sich aber mehr als sonst für seine musikalische Arbeit motivieren. Nicht, weil seine Musik im Verhältnis zu ihrer Qualität immer noch viel zu wenig wahrgenommen wird, sondern weil ihn der europäische Schock in der ­Ukraine bedrückt.

«Der Krieg beschäftigt mich extrem, ich bin wie gelähmt. Die Situation deprimiert mich und ich kann mich nicht dagegen wehren.»

Die zwei aktuellen Alben von Christoph Gallio sind eine perfekte Einführung in seine musikalische Welt. Es sind zwei Trio-Aufnahmen mit einigen vergangenen und aktuellen Weggefährten: «Day&Taxi» ist ein komponiertes Album, «Day&Bus» freie Improvisation pur. Gallio hat Day&Taxi Anfang der 1990er-Jahre mit Lindsay L. Cooper und Dieter Ulrich gegründet, nach einigen Wechseln ist das Trio aktuell mit Silvan ­Jeger und Gerry Hemingway ­besetzt.

Versteckte Grüsse an die Kunst

Die elfte Day&Taxi-Veröffentlichung heisst «Run, The Dark­ness Will Come!» – der Titel ist unheimlich aktuell – und ein kleines Gesamtkunstwerk aus Miniaturen, längeren Tracks und Poesie. Es sind die Ingredienzen, mit denen sich diese Band stets neu erfindet. Gallio liebt Miniaturen, weil sie die Idee des «grossen Wurfs» unterlaufen und dem Unspektakulären einen Raum geben. Kommt dazu, dass sie mit ihrer Bescheidenheit und dem feinen Humor auch eine gute Auflockerung für ein Publikum sind, das mit den längeren Tracks noch eine genug heavy Dosis aus dem energetischen Spektrum bekommt.

Hier spielt Gallio mit seinem Trio DAY & TAXI. Cristoph Gallio / Youtube

Wiederum sind eine Reihe von Gedichten in die 19 Stücke eingestreut, die musikalisiert und vom Bassisten Silvan Jeger eigentümlich kunstvoll sprechgesungen werden. Es ist prägnante Kürzest-Lyrik etwa von Thorsten Krämer, Markus Stegmann und Renato P. Arlati, die kurz das Hirn ritzt oder das Lapidare in Abstraktion verwandelt. Dass Gallio mehrere Kompositionen verschiedenen Persönlichkeiten aus der Kunstwelt widmet – diesmal etwa Jack Bruce oder Jean-Luc Godard –, gehört auch zum Konzept von Day&Taxi. So Christoph Gallio:

«Ich lasse mich immer wieder gerne von Texten inspirieren. Es schreibt sich leichter, wenn ich mir eine Eigenschaft der Person oder ein Erlebnis mit jemandem vorstelle.»

Neben der Poesie ist auch das Humorvolle in Gallios Kompositionen anwesend. Nicht als Sauglattismus, sondern eher wie ein Schalk im Angesicht der Ernsthaftigkeit, die sein musikalisches Tun kennzeichnen.

Auch mit dem Format der Miniatur zeigt sich Gallio als verspielter Macher, der gerne kontrastiert und reduziert. Seine Musik, die mit Jeger und Hemingway kongenial umgesetzt wird, enthält das Narrative und das Abstrakte. Sie ist gleichermassen intellektuell wie emotional.

Zurück in der Urbesetzung

Noch eindringlicher als vehementen Saxofonisten lernt man Christoph Gallio im Projekt «Day&Bus» kennen, das im Gegensatz zu Day&Taxi komplett frei improvisiert ist. Im Trio mit Dominique Girod und Dieter Ulrich – also der Urbesetzung – tobt und flimmert diese Musik zwischen subtilen Klangzonen und brachialen Verdichtungen. Auch nach jahrelangem Unterbruch wirken die drei Musiker so ­vertraut miteinander, als ob sie nur gerade eine Kaffeepause gemacht hätten.

Die Musik ist ein 32-minütiges Stück, das die verschiedensten Register des zeitgenössischen Jazz durchläuft und im Rahmen der «Live at Zoo»-Serie in Bern eingespielt wurde. Der unpolierte und raue Sound passt haargenau auf die Energie der Musik. Gallio bläst das Saxofon kraftvoll und dirty.

Zum freien Fluss der drei Interaktiven gehören neben heftigen Explorationen auch feinere Klang-Topografien mit den Bassräumen von Girod. Und immer wieder ist es Dieter Ulrich, der mit seinen dynamischen ­Erschütterungen den Flow dringlich hält.

Hinweis Day&Taxi: Run, The Darkness Will Come!, Percaso. Day&Bus, Creative Sources Recordings

Live: 8. April, Atelier Blum Langenthal und 19. Mai, Trudelhaus Baden