Scarlett Johansson als Black Widow: Superhelden sind weiblich

Im Kino Iron Man, Hulk & Co. haben nichts mehr zu melden. Die neuen Superhelden sind weiblich Als «Black Widow» stand Scarlett Johansson bis jetzt im Schatten männlicher Superhelden. Jetzt erhält sie den ersten eigenständigen Film. Barbara Munker 05.07.2021, 04.34 Uhr

Scarlett Johansson Black Widow Warner Bros / Aargauer Zeitung

Einen Solo-Auftritt als «Black Widow» hat sich Scarlett Johansson (36) redlich verdient. In der als Schwarze Witwe bekannten Rolle der Spionin Natasha Romanoff begab sich der Hollywood-Star erstmals 2010 in «Iron Man 2» in Gefahr. Weitere sieben Mal kämpfte sie dann mit Fäusten und Waffen in Marvels’s «Avengers»-Riege gegen Bösewichte, an der Seite von männlichen Superhelden wie Iron Man, Spider-Man, Captain America und Hulk. Zuletzt riskierte sie in dem Blockbuster «Avengers: Endgame» (2019) Hals und Kragen - «Black Widow»-Fans kennen ihr tragisches Schicksal.