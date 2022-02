Improvisation Weg mit dem Plan! Improvisationsprofis geben Tipps für die Ungewissheit Improvisation hat im Alltag einen schlechten Ruf – zu Unrecht. Lernen von den Profis aus Jazz, Klassik und Theater. Anna Raymann 27.02.2022, 05.00 Uhr

Auf der Bühne wird sie gefeiert, im Alltag eher skeptisch beäugt. Die Improvisation hat ein Image- problem – und es ist Zeit, das zu ändern.

Improvisation durchkreuzt das Debakel, bügelt Mätzchen aus, ist kurz: hemdsärmelige Retterin in der Not. Die abgeklebte Kante am Schrank, der Fenchel statt des Selleries im Eintopf, der Geburtstagsgruss per Videoanruf statt des Spontanbesuchs. Planbar waren in den letzten Monaten höchstens der Gang zum Supermarkt und der Yoga-Kurs am Bildschirm. Überall sonst wurde – improvisiert. Und siehe da: Funktioniert hat damit vieles erstaunlich gut. Aus vielen Ungewissheiten wurde, wenn auch nicht immer freiwillig, kübelweise Kreativität abgeschöpft. Perfekt nicht immer alles, aber erfrischend anzusehen allemal.

Und dennoch: Für gewöhnlich hat die Improvisation einen schlechten Ruf. Sie kommt dort zum Tragen, wo Pläne scheitern, wo Fehler geschehen sind. Das italienische «improvvisio» lässt sich mit «unerwartet», «unvermutet» übersetzen. Etymologisch einen Schritt zurück stösst man auf das lateinische «providere» – «vorhersehen». So zeigt das Improvisieren also viel mehr in eine Zukunft, als es zunächst den Anschein hat. Der Duden weiss die Improvisation mit einer Darbietung «aus dem Stegreif» zu übersetzen. Warum also nicht diejenigen befragen, die Experten sind? Bei denen der Stegreif Norm oder gar Alltag ist?

Improvisation ist kontrollierte Spontaneität

Auf der Bühne, in der Musik wie im Theater gehört die Improvisation zur höchsten Kunst. Scheinbar aus dem Nichts entsteht, was das Publikum unterhält und begeistert. Unvergessen sei hier das legendäre «Köln Concert» von Keith Jarrett. Wie er das mache, habe ihn Miles Davis einst gefragt. Jarrett antwortete: «Ich mach’s einfach!» Talent? Magie? Im Gegenteil: Improvisation ist lernbar.

Das ikonische Köln Concert von Keith Jarrett. youtube

In Zürich steht das schweizweit einzigartige Theaterhaus für Improvisation anundpfirsich. Neben Auftritten bieten die Macher Kurse an, in denen sie die Bühne verlassen und Schulen und Unternehmen besuchen. Donat Feijóo, Leiter dieser Kurse:

«Wir alle werden darauf getrimmt, einen Plan zu haben, einen Plan für den nächsten Schritt, einen Plan für das Leben. Wir zeigen den Leuten, dass es auch ohne diesen Plan geht.»

Und dennoch wird geübt, selbst bei den Profis. Es gibt Regeln, gewisse Strukturen und Leitlinien, die einem den Umgang mit der Ungewissheit erleichtern. «Improvisieren bedeutet, vorbereitet etwas zu machen, von dem man nicht weiss, was es ergibt,» so Feijóo. Gewiss, für den Einzelfall gibt es keine Hauptprobe. Kreativität springt nicht auf Knopfdruck aus den Hirnwindungen.

Was man aber trainieren kann, ist das Handwerk, und das ist in der Improvisation in erster Linie Kommunikation. Ob im schlagfertigen Dialog im Theater oder beim rasanten Duo in der Jazzkantine: Wer nicht zuhört, trifft den Ton nicht. Improvisation ist kein Wettbewerb, fasst anundpfirsisch-Co-Gründer Gerald Weber zusammen: «Wenn du als Individuum gewinnen willst, wenn du dominieren willst, geht das kommunikative Spiel nicht auf.»

Fehler muss man feiern

In der Schule haben wir alle gelernt, die rot unterstrichenen Fehler zu meiden. Dass man Freude haben kann an den Macken, an den Ecken und Kanten, ist in der Kunst verständlicher. Tizia Zimmermann entdeckte im Klassikstudium die freie Improvisation mit dem Akkordeon. Heute spielt sie in mehreren Bands (Zimmermann/Lienhard, andrej - zhang - zimmermann und Zimmermann - Svosve - Grab) und ist im Vorstand der Werkstatt für improvisierte Musik (WIM) und dem Gamut Kollektiv tätig:

«Ich entdeckte einen neuen Zugang zur Musik, der weniger geplant, dafür umso freier ist. Wo es kein Richtig und Falsch gibt. Das war sehr befreiend.»

Improvisation bedeutet Risiko. Ob die spontane Idee zum Fest oder Fiasko wird, lässt sich vorab nicht sagen. «Die Angst vor ‹Fehlern› ist für mich beim Improvisieren viel kleiner. Die Dinge, die nicht klappen wie geplant, können zu den spannendsten werden. Improvisationen können sich im Gegensatz zu auskomponierten Werken in unvorhergesehene Richtungen entwickeln», erzählt die Musikerin Zimmermann.

Nur Mut, es kann bloss schiefgehen

Die aufregenden Klänge im Freejazz machen für jedes Ohr hörbar: Improvisation ist radikal. Sie bricht mit Konventionen und Hierarchien. Für den Saxofonisten (Day & Taxi) und Komponisten Christoph Gallio geht es um eine Lebenshaltung. «Es ist vielleicht altmodisch, aber ich finde, Improvisation kann man nicht ‹lernen›, genauso wenig wie Jazz, Rockmusik oder Pop – Revolte kann man doch nicht lernen! Man muss eine eigene Position, eine Haltung einnehmen können. Je mehr man erlebt hat, desto klarer und reicher steht man in der Welt, in der Musik oder der freien Improvisation da.» Dabei gibt man auch viel von sich preis. Die Musik, die Performance, so Gallio, ist höchst intim:

«Man ist in diesem Moment schutzlos und angreifbar, da man sich nicht hinter einer Komposition verstecken kann.»

Es ist die hemmungslose Offenheit, der dieses Spiel so reizvoll macht. Und die im Alltag oft fehlt. Eine simple Frage könnte Mut machen, rät Donat Feijóo: «Was ist das Schlimmste, was passieren könnte? In den meisten Fällen sind die Konsequenzen erstaunlich undramatisch.» Also nur Mut: Improvisiert – im besten Fall geht es schief.

5 Tipps von den Improvisationsprofis

Offenheit ist die wichtigste Grundvoraussetzung, um mit Unvorhergesehenem umzugehen. Aus Unbekanntem ergeben sich neue Möglichkeiten, nutzen Sie diese. Improvisieren Sie nicht nur, wenn ihr Plan nicht aufgeht, Ihnen etwa die richtigen Zutaten für das Rezept fehlen. Auch dem besten Menü kann ein neues Gewürz den letzten Pfiff geben. Seien Sie mutig und verlassen Sie ausgetretene Pfade.

Wer unbedingt gewinnen will, hat schlechte Chancen, mit seiner Improvisation erfolgreich zu sein. Jagen Sie nicht den Superlativen hinterher: Sie müssen nicht am lustigsten, am cleversten, am schönsten und lautesten sein. Schrauben Sie Ihr Ego etwas zurück. Wer seinen Plan im Alleingang durchsetzen will, gibt der Spontaneität, die der Improvisation zugrunde liegt, zu wenig Raum.

Hört eine Musikerin dem Kollegen nicht zu, wird das Duo keinen gemeinsamen Klang finden. Auch in unvorhersehbaren Situationen im Alltag ist es wichtig, sich einen Überblick zu verschaffen. Beobachten Sie und noch wichtiger: Hören Sie gut zu. Was will Ihr Gegenüber? Welche Zwischentöne werden angeschlagen? Seien Sie deutlich, kommunizieren Sie so, dass man Sie versteht.

Nehmen Sie die Situation an, wie sie ist. Hierzu gibt es im Improvisationstheater eine einfache Übung: Reagieren Sie auf alles mit dem Satz «Ja genau, und:» Gerald Weber erklärt: «Es geht darum, dass man das Gesagte annimmt und akzeptiert – Wenn A sagt, er sei der Vater von B, dann ist das so – mit dem ‹Und› führt man die Erzählung weiter. Wer das im Eifer des Gefechts kann, kann Improvisieren.»

Sie werden Fehler machen, immer wieder. Doch das ist in Ordnung, denn aus diesen Fehlern kann Neues – vielleicht sogar Besseres – entstehen. In der Kunst gibt es geschützte Räume, in denen das Scheitern leichter fällt. Vielleicht hilft Ihnen im Alltag die Frage von Donat Feijóo: «Was ist das Schlimmste, was passieren kann?» Sie werden sehen, die Konsequenzen sind in den meisten Fällen gering.