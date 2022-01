Fatima Moumouni und Laurin Buser schreiben über Polizeigewalt

Kabarett Kleinkünstler Laurin Buser und Fatima Moumouni schreiben neu für die ganz grosse Bühne: Das Schauspielhaus Zürich zeigt ihr erstes Stück über Polizeigewalt Bei Laurin Buser und Fatima Moumouni, Preisträger des Salzburger Stiers 2022, gehen Lyrik, Rap und Kabarett ganz mühelos zusammen. Jetzt haben sie fürs Schauspielhaus Zürich ein Stück über Polizeigewalt geschrieben. Und das Schreiben fürs Theater für sich entdeckt. Julia Stephan 24.01.2022, 05.00 Uhr

Ein Dreamteam der Bühnenkunst: Laurin Buser und Fatima Moumouni. Bild: Daniel Dittus/ZVG

Wenn Fatima Moumouni (29) und Laurin Buser (30) als Team auf Slambühnen stehen oder rappend und debattierend durch die Stadttheater und Dorfbühnen dieses Landes ziehen, kann man gar nicht anders, als sich von diesem positiven Flow, diesem perfekten Timing, dieser irren Bandbreite aus Rap, lockerem Alltagsgespräch und anspruchsvoller Lyrik mitreissen zu lassen. Alles, was dieses charismatische Künstlerduo anfasst, wird zu Gold. Letztes Jahr gewannen sie verdient einen Salzburger Stier, die wichtigste Auszeichnung im deutschsprachigen Kabarett.

Dass sie ihr Tun in allen Ausformungen metaphorisch mit Gold überziehen - als Rapper heissen sie Nuggets, als Slam- und Bühnen-Duo Zum goldenen Schmied, und das erste gemeinsame Bühnenprogramm wurde gleich plakativ mit «Gold» betitelt – hat seine Gründe. Die gebürtige Münchnerin und der Basler lernten sich 2010 in der Poetry-Slam-Szene kennen.

Graben und schürfen, bis es wehtut

Dort schmiedeten sie erst gesondert voneinander Qualitätsreime, die sich im Stil, in ihrer Dringlichkeit und Musikalität aber erstaunlich ähnlich waren. Als Fatima Moumouni 2011 in die Schweiz zog, gründete man das Duo Zum goldenen Schmied und gräbt sich seither gemeinsam in Themen und schürft am scheinbar unverwundbaren Schweizer Selbstverständnis. 2019 gewannen sie im Teamwettbewerb die deutschsprachigen Slammeisterschaften und die Schweizermeisterschaften gleich noch dazu.

Mit diesem Text gewannen Fatima Moumouni und Laurin Buser die Schweizer Slammeisterschaften im Team 2019 im Neubad Luzern. Quelle. Youtube

Busers und Moumounis Dialoge leben von der Spannung vermeintlicher Gegensätze: Er Mann, sie Frau, er weiss, sie schwarz, er mit jüdischem , sie mit muslimischem Hintergrund. Ihre Nummern über Rassismus und Feminismus sind, gewogen am Skandalisierungspotenzial der Themen, extrem entspannt. Vielleicht sind sie auch deshalb nie zu lustig, weil es ihnen ernst ist mit ihrem Engagement, das weit über die Bühnenkunst hinausgeht. So hat Laurin Buser 2020 im Vorfeld der Abstimmung über die Kriegsgeschäfts-Initiative mit dem Rapvideo «Klang deines Lands» die Scheinheiligkeit der Schweiz kritisiert. Moumouni, die Sozialanthropologie studiert, schreibt Essays über Wohlfühlfeminismus, moderiert Podien zu Mi­grationsthemen an Theatern oder stellt der Rodin/Arp-Ausstellung der Fondation Beyeler auch mal kritische Fragen zur musealen Repräsentation schwarzer Körper. Wenn die beiden sich auf der Bühne über die Generation Selfcare ärgern, die lieber Yoga macht als sich zu engagieren, spürt man, wie wichtig den beiden ist, vom Benennen von Missständen ins Tun zu kommen.

Zweitkarriere als Rapper

Seit letztem Jahr tritt man als Rap-Duo Nuggets in Erscheinung und feiert die Selbstüberhöhung im Rap-Genres ab, als hätten man davor nie etwas Anderes getan. Die Beats zu den kommenden Songs liefert Musikproduzent Dr. Mo. Der weiss, wie man aus Musik Gold macht, gilt er doch als Mastermind hinter «079» von Lo & Leduc, der 2018 als erfolgreicher Mundartsong durch die Decke ging. «Unsere Beatmaking-Skills sind nicht so glorreich», erklärt Buser, der auch ein talentierter Beatboxer ist. Buser, der in Deutschland zeitgleich an einer Karriere als Rapper arbeitet, stand lange bei Samy Deluxe unter Vertrag und war mit diesem grossen Namen des Deutschrap auch schon auf Tournee.

Laurin Buser weibelte mit seinem Song «Klang deines Lands» für die Kriegsgeschäfts-Initiative. Quelle: Youtube

Wer so viele Jahre Bühnenkunst gelebt hat, weiss, was es braucht, damit ein Dialog auf der Bühne richtig knallt. Und so war es eigentlich nur konsequent, dass die zwei 2021 nun endlich auch das Schreiben fürs Theater entdeckt haben.

Szene aus dem Kinderstück «Räuber Hotzenplotz» am Theater Basel. Quelle: Youtube

In ihrer Version des «Räuber Hotzenplotz» am Theater Basel gibts eingängigen Kinderrap («Ich bin ein Räuber, aber ich bin trotzdem Boss») und Figuren, die sich aus ihren eindeutigen Zuschreibungen auch mal lösen dürfen. Den etwas dümmlichen Polizist Dünklimoser haben Buser und Moumouni aber aus dem Programm gekippt. «Als die Arbeit am Stück losging, waren in Basel gerade Black-Lives-Matter-Demos. Wir mochten diese Verniedlichung nicht», so Moumouni.

Nun zeigt das Schauspielhaus Zürich in einer Inszenierung der Regisseurin Suna Gürler Moumounis und Busers erstes eigenständiges Theaterstück «Bullestress. Eine Gruppe jugendlicher Rapper wird dort mit Polizeigewalt konfrontiert, und reagiert darauf mit Aktivismus, Ohnmacht, Wut und dem Mut zum künstlerischen Statement - ganz wie Ihre Erschaffer!

«Bullestress». Schauspielhaus Zürich, Schiffbau-Box. Bis 10.2. «Räuber Hotzenplotz» am Theater Basel. Bis 1.3.