Halbfinale Warum die Durchführung des Eurovision Song Contest ein Schritt in die Normalität ist Heute Donnerstagabend (21 Uhr, SRF2) tritt die Schweiz im Halbfinale an. Es ist diesmal nicht nur ein Wettbewerb, sondern es geht auch um die Freundschaften zwischen den Ländern.

Michael Graber 20.05.2021, 05.00 Uhr

TIX aus Norwegen im ersten Halbfinal des Eurovision Song Contest. Ebu / Andres Putting

Europa wie es singt und lacht. Es ist wieder Eurovision Song Contest. Normalerweise kein besonderer Grund zur Freude. Der musikalische Wert der Veranstaltung ist, nun ja, meist eher bescheiden. Schrägheit, Glitzer und Explosionen sind zuweilen wichtiger als getroffenen Töne. Es geht um Freundschaften zwischen Ländern. Um Feindschaften natürlich ebenso. 12 Points da, 0 Points dort. Lieblingen wirft man ein paar Punkte über die Grenze, ungeliebte Nachbarn werden punktlos abgestraft – wobei schadenfreudig bei der Punktevergabe auf deren bedröppelte Gesichter gewartet wird.

Wenn Gjon’s Tears den Stratosphärenton nach 2 Minuten 29 Sekunden trifft, ist alles möglich. Bild: Thomas Hanses/EBU

Dieses Jahr ist alles ein bisschen anders, auch, weil grad alles ein bisschen anders ist. Nach monatelang geschlossenen Grenzen, Kontaktsperren und geschlossenen Lokalen ist der Eurovision Song Contest mindestens ein kleines Schrittchen Richtung Normalität. Gerade auch darum, weil der Eurovision Song Contest nicht auf seinen Pomp und Pathos verzichtet. Bei vielen der wenigen durchgeführten Grossveranstaltungen wurde die Leere betont. Ins Publikum wurden unförmige Pappfiguren geschleppt, Applaus kam ab Band und die Künstler wirkten seltsam verloren auf der Bühne.

Die Schweiz ist Favoritin für den 2. Halbfinal

Die Schweiz zählt gemäss Wettquoten zu den Favoriten für den Sieg im 2. Halbfinale. Die Chancen, dass Gjon’s Tears sogar als Sieger ins Finale am Samstag einzieht, sind also sehr gut. Die Prognosen sehen Island und Bulgarien als schärfste Konkurrenten. Hingegen ist der Sänger aus Fribourg mit seinem Lied «Tout l’Univers» bei den Quoten für das Finale etwas abgerutscht, nachdem er lange in den Top 3 war. Aktuell ist der rockige Beitrag der Band Måneskin aus Italien top gewettet. Es folgen Frankreich und Malta. Die Ukraine, Island und Bulgarien haben sich auch vor die Schweiz geschoben, die aktuell den 7. Platz belegt. Momentan ist noch viel in Bewegung und die Halbfinals haben grossen Einfluss auf die Prognosen. (sk)

Gjon’s Tears ist mit seinem Lied «Tout l’Univers» bei den Quoten für das Finale etwas abgerutscht, nachdem er lange in den Top 3 war. Youtube

Die grosse Leere plus 100 Zuschauer

All das was eben eine Grossveranstaltung (auch) ausmacht, musste in der Technikkiste verstaut bleiben: Lichtshow, wuchtige Bässe und Feuerwerk. Wie unglaublich absurd es wirkt, wenn diese Hilfsmittel in einer leeren Hülle doch zum Einsatz kommen, konnte eben an der Pokalübergabe für die Young Boys erlebt werden. Unter «gäub-schwarzem»-Konfettiregen hüpfelten die Fussballer pflichtbewusst über den Kunstrasen. Es hätte nicht verwundert, wenn nach zwei Minuten der Platzwart aufgetaucht wäre und die Spieler besenwischend in die Kabine geschickt hätte.

Aber immerhin konnten die Fussballer fussballen. Zuerst in der grossen Leere, jetzt in der grossen Leere plus 100 Zuschauer. Deren Schrittchen zurück in die Normalität ist schon länger passiert. Für alle Kulturfans, die eher nach Blockbuster als Kleinkunst suchen, herrscht dagegen immer noch Stillstand. DJ Bobo in einer leeren Arena mit Grüssen für das Publikum daheim an den Tablets? Die Toten Hosen in einem Stadion mit 250 Zuschauern auf Sitzplätzen? Hecht an einem Festival mit Abstand? Undenkbar.

Während Tschutten auch ohne Zuschauer (ein bisschen) zumindest am Fernsehen funktioniert, brauchen Massenveranstaltung die namensgebende Masse. Noch schneller als die Bevölkerung im Homeoffice müde von all den Videokonferenzen wurde, war die Halbwertszeit bei rumpligen Kulturlivestreams. Und auch da waren es eher die Kleinkünstler als die Blockbuster, die versuchten doch immerhin ein bisschen was in die Haushaltskasse zu bekommen. Der Luxus der Massenkünstler ist (meist) ein beruhigendes Polster auf dem Konto, das auch mal etwas Pause zulässt.

Aber jetzt eben: Eurovision Song Contest. 12 Points für die Normalität. Auch wenn es immer noch die Mini-Normalität ist. 3500 Zuschauer können live in Rotterdam vor Ort sein. Klingt nach viel. Platz hätten 16’000. Schon klingt es wieder nach wenig. Der Eurovision Song Contest hat den Vorteil, dass er Wettbewerbscharakter hat. Er hat einen Spannungsbogen. So erträgt der Zuschauer die Lücken im Publikum besser. Das rettete auch die Fussballer – abseits von trostlosen Freundschaftsspielen.

Diesen Pomp haben wir uns verdient

Die grosse Erlösung für all die Grossveranstaltungen ist auch der Eurovision Song Contest nicht. Aber es ist immerhin was. Eine Perspektive. Auf all die Schrittchen, die nach dem jetzigen Schrittchen folgen. Nicht in die viel beschworene «neue» Normalität, sondern zurück in die Normalität. Am Samstag folgt dann das grosse Finale. Hoffentlich mit der Schweiz. All den Glitzer, den Pomp und den Pathos haben wir uns nach einem Jahr Pandemie mehr als nur verdient.