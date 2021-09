Interview: Folkstar Amy Macdonald am Heitere-Festivals

Folk-Pop Ansingen gegen den Corona-Blues: Amy Macdonald ist Hauptattraktion des Heitere-Festivals Zum zweiten Mal singt Folkstar Amy Macdonald in Zofingen. Ein Gespräch über das Musikmachen in der Pandemie und Bruce Springsteen. Mathias Hähl 07.09.2021, 05.00 Uhr

Amy Mcdonald am Sonntag, 14. August 2011 am Heitere Openair in Zofingen. Philipp Schmidli / Neue Luzerner Zeitung

Beschwingt und unerkannt läuft die kleine Frau durch die grosse Lobby im neuen Hyatt-Hotel am Zürcher Flughafen-Circle: langes Haar, Totenkopf-Tätowierungen, Hercules-Shirt. Doch die zierliche Amy Macdonald (34) ist hierzulande mit ihrem fröhlichen und unaufgeregten Folkpop ein Star. Und Headlinerin am Heitere Festival in Zofingen.

Bescheiden fing sie an: Mit 16 schrieb die Schottin im Schlafzimmer ihren ersten Song, «This Is The Life». Zwei Jahre später spielten ihn alle Radios, es wurde ein Hit, den Amy Macdonald auch heute noch gerne singt. Sie strahlt stolz, als sie erklärt, dass es immer noch Radiostationen gibt, die diesen Hit täglich spielen. Fast logisch, denn Amy macht, wie sie selber sagt, «positive Songs mit positiver Energie».

Totenkopf-Tattoo und «Love-Gesülze»

Solches sei besonders in diesen schwierigen Lockdown-Zeiten gefragt: «Ich will ansingen gegen den Corona-Blues.» Heute ist ihr erstes Konzert seit Januar 2020, und sie ist sichtlich nervös. Aber ungeheuer froh, nach dieser Zwangspause zurück zu sein. Sie hofft auf bessere Zeiten, denn sie stellt fest, dass die Leute aggressiv wurden in dieser Ära der Ungewissheit.

Amy Macdonald Roger Deckker / Warner

Dagegen wehrt sie sich: Sie hat einen Filter auf all ihren Social-Media-Kanälen, um unangenehme Inhalte zu blockieren. «Es ist besser für mich, wenn ich Negatives nicht sehe.» Und diese vielen Schädel-Tattoos, machen die nicht Angst? – «Ach was,» winkt sie ab. Als sie mit 18 ihre erste CD veröffentlichte, leistete sie sich an demselben Tag eine Totenkopf-Halskette des Designers Alexander McQueen. Seither liess sie sich immer wieder solche Sujets stechen: «Ich fing mit einem Herzchen auf dem Finger an, dann folgten Sterne, heute habe ich sechs Totenköpfe. Cool, oder?»

Amy Macdonald hat es zwar nicht so sehr mit Romantik, was aber nicht heisse, dass sie ihren zweiten Ehemann Ricky Foster nicht liebt. Sie schrieb dem Profifussballer mit «Fire» gleich nach den Flitterwochen ein eingängiges Liebeslied. Aber das ganze «Love-Gesülze» gehe ihr doch eher auf den Geist – so wie auch die derzeit für viele immer noch stillstehende Welt: «Ich fand kaum Inspiration, sass tagelang nur rum.» Die Sängerin berichtet von Kollegen, die depressiv wurden, andere verloren ihre Jobs, viele plagen Existenzängste. «Der Brexit hat das noch verstärkt, wir haben jetzt gar Nahrungsmittel-Engpässe. Die Schotten sollen bitte weg von der Herrschaft Londons, hin zu Europa. Und dann erst das ganze Tamtam um den britischen Königshof – völlig überholt!» Da spricht eine schottische Patriotin.

Musikmachen ist Amy McDonalds Therapie

Sie ist froh, dass sie bei Glasgow in ihrem grossen Haus mit Garten eine ruhige Oase hat. In den Corona-Monaten fand sie viel Zeit zum Denken: «Ich bin erwachsener geworden. Man ärgert sich zu schnell über viele lächerliche Kleinigkeiten im Leben, die man von sich selber oder von anderen erwartet.»

Amy Macdonald beim Summerdays Festival in Arbon (2018) Donato Caspari

So kam es zum Titel des neuen, bereits fünften Albums «The Human Demands» – «menschliche Ansprüche». «Es handelt von den Höhen und Tiefen im Leben. Jeder kennt das. Ich habe das grosse Glück, dass Schreiben und Musikmachen auf mich zuweilen wie Therapie wirken. Der beste Weg, mit meinen Gefühlen klarzukommen, ist, sie aufzuschreiben.»

Endlich wieder Live-Rummel

Und sie singen zu dürfen. Deshalb ist sie froh, dass wieder Live-Rummel ist. Einer ihrer ersten ganz grossen Auftritte war am Locarno-Sommerfestival «Moon & Stars», von dem sie noch heute schwärmt: «Ich war überwältigt von der wunderschönen Kulisse mit diesen bunt beleuchteten Häusern rund um die Bühne.» Immer wieder trat Amy Macdonald in der Schweiz auf: «Die Fans mögen mich hier, ich werde auf Händen getragen.» In Zofingen ist sie zum zweiten Mal: Vor zehn Jahren setzte sie einen magischen Schlussauftritt am Heitere Open Air, weil ihre Songs zum Mitsingen einladen. Ein Grundstein, dass sie Millionen CDs verkaufte. Dreimal gewann sie Swiss Music Awards.

Das schönste Kompliment erhielt sie aber unlängst: «Heroisch, hoffnungsvoll und Bruce-Springsteen-verwandt» betitelte die Zeitung «The Times» ein Porträt über den Schotten-Folk von Amy Macdonald. «Das schmeichelt schon», gesteht sie breit lächelnd. Mit dem amerikanischen Rock-«Boss» teilt die Schottin auch ihre Liebe zu schnellen Autos: Die passionierte Boliden-Pilotin fährt am liebsten einen gelben Ferrari 485 Speciale oder einen hellblauen Lamborghini Urus aus. Auch am Steuer gibt sie «Fire». Sie weiss: «Das ist Leben.»

Heitere Open Air: Super Tuesday mit Stefanie Heinzmann, Mighty Oaks und Amy Mcdonald. 10.-12.9. Heitere, Zofingen und virtuelles Programm beim «On Air Festival»