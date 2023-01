Die Macher am Filmfestival Havanna geben sich kämpferisch

Filmfestival Havanna Die Filmemacher auf Kuba geben sich kämpferisch: «Den gesamten Dreh habe ich in Halbgefangenschaft realisiert» Die Karibikinsel ist krisengeschüttelt. Das ist auch am internationalen lateinamerikanischen Filmfestival Havanna zu spüren. Die Vertreter der Filmszene leben unter Repressionen, wie einer aus dem Exil erzählt. Geri Krebs, Havanna Jetzt kommentieren 09.01.2023, 05.00 Uhr

Kubas Starregisseur Fernando Pérez ist mittlerweile 78-jährig. Bild: Dieter Minder (13.11.2003)

«Natürlich werde ich mich da einmischen, wenn ich im Januar wieder zu Hause bin»: Kubas Starregisseur Fernando Pérez gibt sich am Telefon kämpferisch und unnachgiebig. Gegenüber allen staatlichen Druckversuchen, denen kubanische Filmschaffende in letzter Zeit vermehrt ausgesetzt waren. Zurzeit weilt der mittlerweile 78-Jährige in Spanien, wo er die Postproduktion seines neuesten Spielfilms, «El mundo de Nelsito», begleitet hatte.

Der Film ist ein verrätseltes Werk um einen autistischen Knaben, der nach einem Unfall im Spital liegt und dabei in einer Zwischenwelt aus Realität und Traum fünf Geschichten über Korruption und Werteverlust im heutigen Kuba erlebt. Er wurde auch mit einem namhaften Beitrag aus der Schweiz unterstützt, wo er im Laufe des Jahres in die Kinos kommen soll.

Seine stürmisch gefeierte Uraufführung erlebte er Anfang Dezember am Filmfestival Havanna. Und mit ebenso grosser Begeisterung wie den Film selber hatte das Publikum Pérez’ Videobotschaft vor der Projektion aufgenommen.

Tabuthema Verhaftungen

Darin hatte der Regisseur unerhörte Dinge gesagt. Etwa, dass er sich eine Welt wünsche, in der alle frei ihre Meinung äussern und in den Strassen demonstrieren könnten. Man spürte, dass Pérez hier etwas ansprach, das ansonsten in Kuba tabuisiert ist: Immer noch sitzen über 600 – vorwiegend junge – Menschen in Gefängnissen, wegen ihrer Teilnahme an den regierungsfeindlichen Protesten vom Juli 2021.

In über 60 Städten und Dörfern waren damals im ganzen Land spontan Zehntausende auf die Strassen gegangen – wegen einer Versorgungslage, die damals so prekär war wie heute, aber auch wegen politischer Repression.

Es war ein in Kubas jüngerer Geschichte beispielloser Vorgang; er wurde vom Regime mit einer ebenso beispiellosen Verhaftungswelle beantwortet: Weit über tausend Menschen wurden inhaftiert, mit oft überdurchschnittlichem Strafmass. «Versuche gar nicht erst, mit Angehörigen der Gefangenen des 11. Juli Kontakt aufzunehmen zu wollen», riet mir ein bekannter oppositioneller Journalist. Niemand werde derzeit in Kuba so genau von der Staatssicherheit überwacht wie diese Leute und das Regime reagiere sofort, falls sich ihnen ein Ausländer nähere.

Gespräch mit einem Dissidenten

Mit einem, der selber zu den Verhafteten des 11. Juli gehörte, war dann doch ein Gespräch möglich – der hat mit Fernando Pérez und mit «El mundo de Nelsito» zu tun: Raúl Prado. Der junge Kameramann war im Frühsommer 2021 von Pérez engagiert worden. «Ich hatte gerade die ersten Tage mit Probeaufnahmen bei Fernando hinter mir, als ich an jenem Sonntag über die sozialen Medien von den Protesten erfuhr», erzählt Raúl Prado am Telefon aus Miami, wo er seit Anfang 2022 lebt.

«Ich rief daraufhin ein paar Freunde aus der Filmszene an und wir verabredeten uns, um vor den Sitz des kubanischen Fernsehens zu gehen», erzählt Prado weiter. Sie hätten dort mit Verantwortlichen der Nachrichtensendungen sprechen und sie bitten wollen, sich die Anliegen der Demonstrierenden anzuhören. «Doch so weit kam es nicht», so Prado. Er und zahlreiche weitere vor dem Gebäude seien sofort festgenommen und in ein Polizeigefängnis verbracht worden. «Es war dann Fernando Pérez, der am nächsten Tag, als er von meiner Verhaftung erfuhr, sofort auf die Polizeistation eilte und meine Freilassung erreichte.»

Prado sei nicht der Einzige gewesen, der dank Intervention des bekannten Filmregisseurs so schnell wieder aus dem Gefängnis kam. Doch die Freilassung war an einen Hausarrest geknüpft, der nur für die Arbeit als Kameramann bei Fernando Pérez unterbrochen werden durfte.

«Den gesamten Dreh von ‹El mundo de Nelsito› habe ich also in Halbgefangenschaft realisiert», lacht Prado am Telefon. Und erklärt dann, dass er sich zur Emigration entschlossen habe, um einem nach Abschluss der Dreharbeiten drohenden Strafprozess zu entgehen. Er ist nur einer von über einer Viertelmillion – erneut vorwiegend junger – Leute, die Kuba in den letzten zwölf Monaten den Rücken gekehrt haben.

