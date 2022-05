"Continental Drift (South)": Der Schweizer Beitrag am Filmfestiva

Filmfestival Cannes Mit Macron und Merkel ins Flüchtlingscamp: Der Schweizer Beitrag in Cannes ist eine PR-Show der Staatschefs Der Westschweizer Lionel Baier zeigt in Cannes den Film «La dérive des continents (au sud)» über ein sizilianisches Flüchtlingscamp, das plötzlich im Zentrum der Weltpolitik steht. Die Bündner Schauspielerin Ursina Lardi spielt eine Abgeordnete Merkels. Marlène von Arx 19.05.2022, 12.00 Uhr

Staatschefs besuchen ein Flüchtlingslager. Nervosität bei der EU-Abgesandten Nathalie, gespielt von Isabelle Carré (Mitte), und bei der Abgesandten Merkels, gespielt von Ursina Lardi (rechts).

Lionel Baier (46) stimmt sich gerne in Etappen auf das Filmfestival in Cannes ein und reist deshalb jeweils mit dem Auto an die Côte d’Azur: «Ich mag die Leute nicht schon im Zug oder Flugzeug über Filme schwatzen hören», lacht der Drehbuchautor und Regisseur aus Lausanne. Inzwischen ist er mit seinem neuesten Film «La dérive des continents (au sud)» im Gepäck auch filmgeografisch im Süden angekommen, um unter auserwählten Cineasten mitzureden. Sein Film spielt nämlich in der Quinzaine des Réalisateurs – der Auswahl, in der einst Ken Loach, Michael Haneke und die Dardenne Brüder entdeckt wurden.

Grosse PR-Show: Macron und Merkel im Flüchtlingslager

Filmemacher Lionel Baier. KUL

Es ist Februar 2020 und die EU-Abgesandte Nathalie (Isabelle Carré) ist in Sizilien, um den Besuch von Emmanuel Macron und Angela Merkel in einem Flüchtlingslager zu organisieren. Die Vorhut der beiden Staatsoberhäupter und deren mitunter haarsträubenden Anforderungen für Fototermine zu befriedigen, ist nicht einfach. Die Situation wird noch komplexer, als ihr Sohn plötzlich als Flüchtlingshelfer auftaucht: Die beiden haben ein angespanntes Verhältnis, seit sie die Familie verliess, als er noch ein Kind war.

«Continental Drift (South)», so der internationale Titel, ist der dritte Teil der sich an die vier Himmelsrichtungen orientierenden Tetralogie, die 2006 mit der Scheinehe-Komödie «Comme des voleurs» im Osten begann. Baier blickt zurück:

«Als ich damals das Drehbuch schrieb, wusste ich nicht, dass daraus eine Serie würde. Aber als ich in Polen drehte, entstand die Idee, Europa zu vernetzen, zu schauen, was uns verbindet und was wir von unseren staatlichen Institutionen erwarten. Ich hatte ein persönliches Verlangen, die Welt ausserhalb der Schweiz zu entdecken, aber es schien mir auch interessant, unseren Kontinent während einer längeren Zeitspanne zu beobachten.»

2013 folgte der Westen mit «Les grandes ondes (à l’ouest)»: Ein Schweizer Journalistenteam soll über den Einsatz von Schweizer Hilfsgeldern in Portugal berichten. Nach dem Flüchtlings- und Familiendrama im sizilianischen Süden ist in ein paar Jahren dann der Abschluss in Schottland, also im Norden vorgesehen. Bis dahin werden 20 Jahre seit dem ersten Film vergangen sein. Europa veränderte sich – ebenso die Drehbücher: «2006 war die Stimmung hoffnungsvoll», erinnert sich der Waadtländer. «Die EU erweiterte sich nach Osten, dann kam 2012 die Euro- und die Flüchtlingskrise, schliesslich folgten Brexit und Covid. Nathalie war ursprünglich als Britin gedacht, aber nach Brexit ging das nicht mehr. Und als wir im Februar 2020 loslegen wollten, kam Covid.» Monatelang hörte er nichts mehr aus Italien. Im Oktober 2020 konnte der Film schliesslich gecastet und im Frühling darauf gedreht werden.

Trailer zu «La dérive des continents (au sud)». Quelle: Youtube

Im Ensemble ist die Bündnerin Ursina Lardi als Merkels Delegierte mit dabei. Nach einem gemeinsamen Fernsehfilm für Arte/RTS wollte Baier unbedingt etwas für sie schreiben: «Ich hatte sie auch auf der Berliner Schaubühne gesehen. Sie ist so lustig und clever und wirklich eine eindrückliche Schauspielerin. Ihre Rolle war die erste, die ich besetzte.» Die in Frankreich etablierte Isabelle Carré beeindruckt ihn vor allem auch als Autorin und Aktivistin. Die Bewunderung für seine Schauspielerinnen und Schauspieler helfe seiner Konzentration und auf dem Set sein Bestes zu geben. Auch Humor spielt eine wichtige Rolle in seinen Filmen: «Humor ist eine höfliche Art, sich im Film auszudrücken», findet er. «Wenn man etwas wirklich Ernsthaftes über die Welt sagen will und verstanden werden möchte, ist Humor die beste Art. Ernst Lubitsch hat das im Zweiten Weltkrieg mit ‹To Be Or Not To Be› perfekt vorgemacht, oder Charlie Chaplin über Totalitarismus mit ‹Der grosse Diktator›.»

Bald mehr Schweizer Filmemacherinnen und Filmemacher mit internationalem Auftritt?

Lionel Baier, der die Abteilung Film an der Lausanner Kunsthochschule Ecal leitet, freut sich vor allem für seine Studentinnen und Studenten, dass das Schweizer Stimmvolk letzten Sonntag das neue Filmgesetz annahm: «Sie würden gerne Serien machen und das gibt ihnen eine neue Finanzierungs- und internationale Vergleichsmöglichkeit. Das ist vielleicht noch wichtiger als das Geld.»

Beim Thema Geld sind wir wieder bei der Realität von Cannes angekommen: Lionel Baier hat noch ein paar Meetings mit Produzenten und Verleihern für seinen nächsten Film über die jüdische Familie Boltanski aus Odessa, die im 19. Jahrhundert nach Frankreich kam und aus der schliesslich der Künstler Christian Boltanski (1944–2021) hervorging. «Ich bin gerne schon mit einem neuen Film beschäftigt, bevor mein letzter auf die Leinwand komm. Das reduziert den Druck ein bisschen und lässt mich die Kritiken besser ertragen.»

Das sind die Schweizer Co-Produktionen in Cannes

Cineworx

«El Agua» (E/CH/F)

Während eines schwülen südspanischen Sommers kommen in einem Dorf alte Ängste auf, dass der lokale Fluss durch die Gewitter überflutet wird und nach einer Überlieferung bestimmte Frauen verschwinden lässt. Ana und José erleben in dieser intensiven Zeit eine nicht minder intensive Liebesgeschichte. Doch dann bricht der Sturm los. Es ist der erste Spielfilm der in der Schweiz lebenden spanischen Regisseurin Elena López Riera. Gezeigt wird er in der Auswahl «Quinzaine des Réalisateurs».

Filmcoopi

«De Humani Corporis Fabrica» (F/CH/USA)

Der Titel des Dokumentarfilms der Anthropologen Verena Paravel und Lucien Casting-Taylor ist eine Hommage an das berühmte medizinische Werk des Anatomen Andreas Vesalius (1514–1564). Die beiden Filmemacher haben in Paris mehrere Krankenhäuser besucht und die darin liegenden Körper. Der FIlm stellt ethische Fragen im Zusammenhang mit der hochtechnologisierten Medizin. Wird in der Auswahl «Quinzaine de Réalisateurs» gezeigt.

Filmcoopi

«99 Moons» (CH)

Der Schweizer Filmregisseur Jan Gassmann entwickelt in seinem Spielfilm «99 Moons» eine leidenschaftliche Liebesgeschichte zwischen der ein sehr kontrolliertes Leben führenden Wissenschafterin Bigna und dem drogensüchtigen Frank. Der Film läuft in der «Acid Selection».