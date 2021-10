Interview Sie weiss, was man noch sagen darf - Kübra Gümüsay hat das wohl berühmteste Gedicht der Welt übersetzt Der Ton in unseren Debatten wird rauer. Gleichzeitig werden die Forderungen um eine inklusivere, gendergerechte Sprache lauter. Autorin Kübra Gümüsay darüber, was man noch sagen darf - und wie man es tun sollte. Interview: Anna Raymann Jetzt kommentieren 22.10.2021, 05.00 Uhr

Bestseller Autorin Kübra Gümüsay spricht darüber, wie Sprache die Welt gerechter machen kann. Mirza Odabaşi

Wenn ein Gedicht Schlagzeilen macht, geht es selten um Poesie. Das spürte auch Kübra Gümüsay. Die Autorin war Teil des Übersetzerteams, das Amanda Gormans Gedicht zur Inauguration von Joe Biden ins Deutsche übertrug. Rasch ging es vor allem darum, wer überhaupt den Text einer schwarzen Frau übersetzen darf. Solche Debatten laufen oft nach ähnlichen Strickmustern, die Gümüsay 2020 in ihrem Bestseller «Sprache und Sein» beschrieb.

Wann haben Sie zuletzt gestritten?

Kübra Gümüsay: Ich habe einen kleinen Sohn. Wir diskutieren und streiten damit auch häufiger, um Grenzen auszuloten und um uns besser zu verstehen.

Streit kann also nützlich sein?

Ich finde Streit sehr wichtig. Er ist notwendig. Gerade in einer pluralen Gesellschaft, wo sehr unterschiedliche Menschen mit sehr unterschiedlichen Erfahrungen, Lebensumständen, Zwängen und Fähigkeiten zusammenleben. Damit dieses Zusammenleben friedlich und gerecht funktionieren kann, muss es konstruktiven Streit geben.

Amanda Gorman Keystone Das berühmteste Gedicht der Welt Amanda Gorman ist eine US-amerikanische Schriftstellerin, Lyrikerin und Aktivistin. Zur Inauguration von Joe Biden trug sie das Gedicht «The Hill we Climb» vor - damit war die damals 22-jährige der grosse Überraschungsstar, das Video ihres Auftritts ging sofort viral. Die Frage der Übersetzung führte zu einer Debatte um Politische Korrektheit und Identitätspolitik.

In den letzten Monaten haben die Pandemie und der politische Umgang mit ihr die Debatten hochgetrieben. In Talkshows und im Privaten wird heftig diskutiert – ist der Ton rauer geworden?

Die Fronten verhärten sich. Ich beobachte immer öfter, dass sich Menschen in einer Diskussionssituation nicht zuhören, sich nicht darum bemühen, an einen gemeinsamen Punkt zu kommen. Sie suchen in der Argumentation ihres Gegenübers nicht nach dem stärksten, sondern nach dem schwächsten Argument, um ihn darüber zu delegitimieren. Dadurch verkommt der öffentliche Streit um diese wichtigen Themen eigentlich zu einem Schauspiel, bei dem es vor allem darum geht, das Publikum – teils durch unfaire Methoden – für sich zu gewinnen.

Wie können wir denn wieder konstruktiver streiten?

Ganz grundsätzlich muss die Fragestellung eine konstruktive Richtung zulassen. In der Diskussion selbst sollten wir uns dann als Erstes wieder auf die stärksten Argumente konzen­trieren – unser Gegenüber also damit wirklich ernstnehmen. Wir sollten uns eingestehen können, dass wir – zweitens – Fehler machen und dass – drittens – das Gegenüber recht haben kann. In einer konstruktiven Diskussion werden Perspektiven zusammengeführt. Dafür muss man aber erkennen, dass auch zwei vermeintlich widersprüchliche Perspektiven wahr sein können. Ein gutes Beispiel dafür ist die Debatte um rassistische Polizeigewalt. Für die einen bedeutet Polizei Sicherheit und Ordnung, für andere Ungerechtigkeit, Rassismus und Gewalt. Beides ist gleichzeitig wahr. Die Frage ist dann nicht, ist sie A oder B? Sondern eher: Wie gehen wir mit einer Institution um, die A und B ist.

Gerechtere Sprache allein macht die Welt nicht gerechter. In deinem Buch «Sprache und Sein» geht es aber dennoch vor allem um die Macht und Wirkung der Sprache. Warum?

Mich interessiert die Sprache, weil sie jeden Menschen beschäftigt und prägt. Mit der Reise zu anderen Sprachen und dem damit erweiterten Blick auf die eigene kann man schön zeigen, wie sehr sie unsere Wahrnehmung prägt. Dieses Eingeständnis hat auch eine politische Dimension, denn sie erleichtert uns anzuerkennen, wie bedingt und beeinflusst wir durch das sind, was uns umgibt. Wie beschränkt unsere Wahrnehmung ist und dass es verschiedenste wertvolle Perspektiven auf die Welt gibt, auf die wir angewiesen sind, um zu erkennen, was ist.

Kübra Gümüsay: Sprache und Sein. Hanser Berlin 2020. Neu auch als Taschenbuch. Hanser

Wann haben Sie festgestellt, wie mächtig Sprache ist?

Einer der ersten Momente war, als ich gesprochen habe, aber nicht verstanden wurde. Ich erzählte etwas auf Türkisch, mein Gegenüber jedoch beherrschte die Sprache nicht. Das war ein sehr entmächtigender Moment. Als Kind war ich eine richtige Leseratte. Beim Lesen konnte ich in andere Welten eintauchen, entdeckte andere Zeiten und Planeten. Das war eine sehr ermächtigende Erfahrung.

Bei inklusiver Sprache geht es oft um Zuschreibungen. Worin liegt denn der Unterschied zwischen «Kopftuchmädchen» und dem «alten weissen Mann»?

Der erste Begriff ist Werkzeug, um eine marginalisierte Gruppe zu stigmatisieren. Der zweite Begriff ist eine Betrachtung der machthabenden Gruppe aus der Perspektive der Marginalisierten. Der Unterschied ist die Kontinuität, die Macht und Unterdrückungsgewalt, die diese Kategorisierungen begleiten.

Ist das «Kopftuchmädchen» besser als der «alte weisse Mann»?

Beides kann ausgrenzend und entmenschlichend erlebt werden. Ich wünsche mir keine Sprache, in der alle entmenschlichende Erfahrungen machen müssen, sondern eine Sprache, die einschliesst, umarmt, eröffnet. Diese Kategorien sind von uns geschaffene, begrenzte Kategorien. Sie umfassen mitnichten die Menschen, die sie beschreiben, in ihrem Facettenreichtum. Wir wissen nicht, wie ein Mensch ist, nur weil wir ihn der «richtigen» Kategorie zugeordnet haben – ob nun der Kategorie «alter weisser Mann» oder «kopftuchtragende Frau».

Für die meisten Menschen ist eine inklusive Sprache erst mal umständlich und überfordernd...

Ich verstehe, dass nicht alle gleichermassen begeistert sind, weil ihnen erzählt wird, sie würden sich damit einer «Ideologie» unterordnen und auf ihre «Freiheit» «verzichten». Warum aber glauben wir überhaupt, dass unsere Freiheit darin besteht, uns abwertend und diskriminierend über andere zu äussern? Woher kommt der Irrglauben, wir hätten ein Anrecht darauf, gewaltvoll, rücksichtslos und verletzend zu sein? Ein Diskurs über ein rücksichtsvolleres, zugewandteres gesellschaftliches Miteinander ist doch eine viel erstrebenswertere und interessantere Diskussion.

Aber noch gibt es keine Musterlösung für eine gerechte Sprache. Woher wissen wir, dass wir zum Beispiel mit dem Genderstern tatsächlich Barrieren abbauen und nicht neue Hürden aufstellen?

Richtig. Deshalb befinden wir uns in einem Lernprozess, in dem Fehler geschehen. Vor allem aber machen uns unsere Erkenntnisse nicht erhabener oder überlegener. Nicht alle können Gender Studies studieren, nicht alle haben überhaupt die Zeit und die Kapazität sich intensiv mit der Frage nach einer gerechteren Sprache auseinanderzusetzen. Dieser Prozess sollte also von dem Bemühen um Zugänglichkeit und Inklusion begleitet sein. Recht haben allein, reicht nicht.

Sie haben mit Uda Strätling und Hadija Haruna-Oelker das Gedicht, das Amanda Gorman zur Inauguration von Joe Biden vortrug, auf Deutsch übersetzt.

Es war eine spannende Arbeit. Als Team haben wir extrem gut miteinander funktioniert, es war fast wie ein Tanz. Wir haben ein Exempel statuiert, weil wir gezeigt haben, dass es möglich ist, in Gemeinschaft Dinge zu kreieren – und zwar in einer Art und Weise, in der sich jede gesehen und respektiert fühlt und ihre Expertise einbringen kann.

Kam über dem Bemühen um Diversität und Inklusion das Gedicht selbst zu kurz?

Wir haben uns darum bemüht, dem Gedicht klanglich, poetisch, lyrisch, aber auch politisch gerecht zu werden. Manchmal mussten wir uns entscheiden zwischen der Übersetzung, die – klanglich – am schönsten ist, und derjenigen, welche die Assoziationen und Konationen des Originals besser trifft. Das ist die Herausforderung beim Übersetzen. Es geht immer etwas verloren, es kommt immer etwas Neues hinzu.

Andere – weisse – Übersetzer wurden dafür kritisiert, das Gedicht einer schwarzen Autorin zu bearbeiten.

Ich fand diese Debatte sehr bezeichnend. Tatsächlich hat nie jemand gefordert, dass nur schwarze Menschen schwarze Menschen übersetzen dürfen. Selbst Janice Deul, der die Aussage zugeschrieben wurde, hat lediglich von einer verpassten Chance gesprochen. Damit wurde die Debatte zu einer regelrechten Strohmann-Debatte. Berechtigte Forderungen wurden komplett überzeichnet und ins Lächerliche gezogen. Das halte ich für brandgefährlich, denn all diese Bewegungen – Bewegungen gegen Sexismus, gegen Rassismus oder die Klimabewegung – sind Gerechtigkeitsbestrebungen. Es sind keine abstrusen Ideologen, die anderen ihr Denken aufzwingen wollen. Im Gegenteil: Sie sind für alle da – letztlich sogar für diejenigen, die sie anfeinden.

Wir haben nun viel über das Streiten gesprochen. Sie sprechen drei Sprachen – welche eignet sich am besten für Versöhnungen?

Alle! Aber ein paar mehr Worte für Liebe in ihren unterschiedlichen Formen fände ich im Deutschen gar nicht so schlecht.

Kübra Gümüsay: Sprache und Sein. Hanser Berlin 2020.