Welt aufräumen Der ordentlichste Mann der Schweiz: Ursus Wehrli räumt schon wieder auf Er kann es nicht lassen: Nach der Kunst räumt Ursus Wehrli in seinem neuen Büchlein die Welt auf – und die hat es nötig. Anna Raymann Jetzt kommentieren 04.10.2021, 17.40 Uhr

Was für ein Chaos! Doch auch für diesen Schreibtisch findet Ursus Wehrli in seinem neuen Büchlein «Welt aufräumen» eine Lösung Ursus Wehrli «Welt aufräumen»

Die Zeiten sind chaotisch. Ein kleines Virus bringt all die Pläne, all die eingespielten Strukturen durcheinander. Schön, wenn man da immerhin zuhause den Überblick behält. Ausmisten wurde in den letzten Monaten zum regelrechten Hobby: Man entrümpelte Keller, entstaubte den Dachboden – die Brockenstuben gingen schier unter in der Flut an ausrangierten Möbeln, Büchern und CDs. Die Wohnungen selbst – Bücherregale und der Küchentisch – wurden hergerichtet als saubere Kulisse für den nächsten Video-Call mit dem Chef.

Ursus Wehrli Bild: Geri Born

Der Schweizer Aufräumexperte schlechthin ist Ursus Wehrli. Vor seinem Ordnungswahn sind weder Mondrians farbige Quadrate noch Vincent van Goghs Schlafzimmer sicher. Nachdem der Kabarettist also schon zwei Mal die Kunst aufgeräumt und danach das Aufräumen selbst zur Kunst erklärt hat, nimmt er sich nun der Welt an. «Welt aufräumen» heisst sein neustes Büchlein und bringt augenzwinkernd Ordnung in den Alltag.

So schön räumt nicht mal Marie Kondo auf

Nach Ursus Wehrlis Aufräumaktion ist die Welt wieder in Ordnung. Ursus Wehrli «Welt aufräumen»

Das Chaos auf dem Schreibtisch sortiert Wehrli neu: Die Stifte reiht er akkurat nebeneinander auf, Bücher, Karten und Taschenrechner nehmen neu zusammengefasst als Smartphone auch viel weniger Platz weg – und nicht einmal vor dem Globus macht Ursus Wehrli halt. Vier Ecken haut er in die Weltkugel, die Länder sammelt er thematisch nach den herrschenden Religionen. Ein paar Seiten weiter richtet er die lebhafte Familienwohnung zum sterilen Katalogbild her. In der Szene versteckt er einen kleinen Gruss früherer Aufräumaktionen. Leonardo da Vincis «Abendmahl», das über dem familiären Esstisch hängt, räumte er konsequenterweise nämlich gleich mit auf.

Die Wohnung, die Ursus Wehrli so hinterlässt, passt auf den ersten Blick gut zur wiederentdeckten Häuslichkeit. Fast scheint es, als hätte die strenge Bestseller-Autorin Marie Kondo einmal kräftig durchgewischt und alles, was gemäss ihrer patentierten Ordnungsmethode kein «joy» – also keine Freude – versprüht, wird aus dem Bild sortiert. In den sozialen Medien führen passende Hashtags ähnliche, farblich sortierte Bücherregale vor.

Im Herbst zerfällt das Laub in allen Farben - das muss Ursus Wehrli natürlich ordnen. youtube/my switzerland

Wenn Ursus Wehrli hingegen sein Frühstück aufräumt – das Eiweiss vom Eigelb trennt – und das Herbstlaub nach Farben sortiert, dann hat das wohl kaum solch praktischen Nutzen wie Kondos Techniken. Lustiger als ein Haushalt in Plastikboxen ist es aber allemal anzusehen. Das Aufräumen selbst stellt man sich bei Wehrli denn auch weniger als Arbeit, viel eher wie das Rechen eines Zen-Gartens vor.

Trotz aller Mühen: Das Chaos wird siegen

Bei dieser Klasse würde wohl jede Lehrperson verzweifeln. Aber auch hier weiss Ursus Wehrli Rat... Ursus Wehrli «Welt aufräumen»

Und sorgt für eine neue Sitzordnung und brave Schuluniformen. Ursus Wehrli «Welt aufräumen»

Mag das Aufräumen angesichts der aus den Fugen geratenen Weltordnung noch so eine beruhigende, vielleicht sogar therapeutische Wirkung haben, so ist es letztlich ein ziemlich hoffnungsloses Unterfangen. Das stellt Astrophysiker Ben Moore dem kleinen Büchlein voran: «Chaos und Unordnung sind die Regel, nicht die Ausnahme.» Spätestens wenn die Schulglocke klingelt, wird aus der artigen Schulklasse in Uniform wieder ein wilder Haufen tobender Kinder. Ordnung, das ist nichts von Dauer – noch schlimmer, mit der Zeit nimmt die Unordnung nur zu, so Moore. Davon lässt sich Ursus Wehrli zum Glück nicht entmutigen. Im Gegenteil: Ihm gibt es endlos Nachschub für seine ununterbrochene Ordnungsliebe.

Ursus Wehrli: «Welt aufräumen», Kein & Aber, 48 Seiten. Kein& Aber

Und so findet er auch in seinem vierten Aufräumbuch noch neue, überraschend chaotische Winkel in der Welt, die es in Ordnung zu bringen gilt. Wenn er nun etwa den Waldausflug ins Wohnzimmer verlagert, den Kindern statt Ästen Tablets in die Hände legt, dann mutet das zwar etwas moralisch an. Doch spätestens wenn sich die Punker zum drögen Business-Meeting formatieren und ihr Graffiti zum passenden Tortendiagramm verrutscht, ist man mit Ursus Wehrli einig: Wahre Schönheit liegt eben doch im Chaos.

