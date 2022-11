Schauspielhaus Zürich oder Goethe: Wer hat mehr woke Themen?

Debatte um Wokeness Das Schauspielhaus ist derzeit beliebte Zielscheibe für Kritik. Aber waren Goethe und Schiller nicht genauso woke? Feuilletons und Theaterabonnenten haben es sich zum Sport gemacht, über den woken Spielplan des Zürcher Schauspielhauses zu klagen. Doch wie erzieherisch sind eigentlich die Klassiker man, die man unbeschnitten wieder sehen möchte? Julia Stephan Jetzt kommentieren 24.11.2022, 21.42 Uhr

Woke Zeitgenossen? Das Goethe-Schiller-Denkmal in Weimar. Csp_teshimine / https://www.imago-images.de/

Das Zürcher Schauspielhaus ist ins Fahrwasser einer seltsamen Debatte geraten. Teile des Feuilletons und des Abonnentenpublikums fühlen sich provoziert: nicht von nackten, schrillen Bühnenungeheuern, sondern von einem «woken» Spielplan und einem Moralismus, der die guten alten Stücke kaputt mache. Man ereifert sich über Triggerwarnungen, die das Publikum vor verstörenden Inhalten warnen. Man sehnt sich nach dem Literaturtheater mit Dramen «von Schiller und Goethe» zurück. Und man reagiert allergisch auf Stückankündigungen, die mit einem «nach Schiller und Goethe» beginnen, so gross ist die Angst vor wilden Regieeinfällen. Das Gesellschaftsexperiment, das die Intendanten Nicolas Stemann und Benjamin von Blomberg mit ihrem diversen Ensemble und ihrem moderierten Minderheitendialog 2019 angestossen haben, scheint einen Teil der Kritikerzunft argumentativ ins Vorgestern katapultiert zu haben.

Eigentlich dürfte allen klar sein, dass Theater eine eigenständige Kunstform ist, die sich nicht mit ihrer Textvorlage zu messen braucht. Schon ein Johann Wolfgang von Goethe verfuhr als Leiter des Weimarer Hoftheaters rabiat mit eigenen und fremden Texten. Der Dichtergott kürzte und schrieb ganz selbstverständlich um, vor allem, wenn es sich um Dramen älteren Datums handelte. Das Hineinmontieren eigener literarischer Ergüsse, das die NZZ dem Schauspielhaus derzeit als «Darübertrompeten von Zeitkommentaren» ankreidet, gehörte schon in der Weimarer Klassik zum guten Ton. «Der einnehmende Stoff, der anerkannte Gehalt solcher Werke sollte einer Form angenähert werden, die teils der Bühne überhaupt, teils dem Sinn und Geist der Gegenwart gemäss wäre», schreibt Goethe in seiner Schrift «Über das deutsche Theater». Für Shakespeares «Romeo und Julia», das Goethe 1812 in Weimar zur Aufführung brachte, hiess das: Es wurde kräftig gekürzt und umgeschrieben, an der Schlegel-Übersetzung und am englischen Text. Goethe hielt Shakespeares Vorlage für mangelhaft, entschärfte derbe Stellen, tilgte alles, was ihm «fremdartig» schien. Kurz: Statt vor seinem Theater eine Triggerwarnung anzubringen, löschte Goethe alle möglichen Trigger aus. Schliesslich wollte er sein Publikum nicht vergraulen. Goethe kündigte seine Shakespeare-Inszenierung 1812 übrigens in einem Stil an, der dem gegenwärtigen Schauspielhausbesucher bekannt vorkommen wird. Kein Schauspiel von Shakespeare stand auf dem Spielplan, sondern ein «Trauerspiel in fünf Aufzügen, nach Shakespeare und Schlegel, von Goethe».

Milo Rau: Goethe und Schiller waren «ober-woke»

Dass sich ausgerechnet der angeblich vor Verunstaltung durch die Regie bedrohte Klassiker lange vorm 20. Jahrhundert fürs Regietheater starkmachte, ist eine lustige Fussnote der Geschichte. Aber auch den zweiten Vorwurf ans Schauspielhaus, nämlich der des Moralismus, relativiert ein Blick zurück in die Historie. Nicht nur Goethe und Schiller galten vielen Zeitgenossen als lehrmeisterlich. Auch Bertolt Brecht und Max Frisch haben das Publikum gern in die Verantwortung genommen und gegen sich aufgebracht – ebenso wie heute der Schweizer Theatermacher Milo Rau, dessen «Tell» gerade in Zürich gespielt wird.

Was sagte Schiller über Minderheiten und Randgruppen? Generalprobe von Milo Raus «Wilhelm Tell» nach Schiller, aufgeführt am Schauspielhaus Zürich. Ennio Leanza / KEYSTONE

Rau bemerkte kürzlich in einem Interview mit der NZZ: «Die Wahrheit ist doch: Schiller, Goethe, Schnitzler, Dürrenmatt und all die anderen Klassiker, die man unbedingt ungekürzt sehen will, haben tolle, aber in Wahrheit erzieherische Stücke geschrieben.» Goethe und Schiller seien in diesem Sinn geradezu «ober-woke» gewesen, findet er. Auf Anfrage präzisiert Milo Rau seine Behauptung so: «Schiller und Goethe haben immer die eigentlich Sprachlosen, die damaligen Minderheiten, auf damalige Weise sprechen lassen: Aussenseiter, Frauen, Menschen aus den unteren Schichten, so auch im ‹Tell›. Was heute Common Sense ist oder klassisch, war zur Entstehungszeit umstritten.»

Keine Dramatikerin oder Dramatiker von Weltrang, der oder die nicht woke oder wach auf die eigene Epoche geblickt und mahnend die Stimme erhoben hat. Versteht man unter «woke» keinen Kampfbegriff, sondern eine Haltung, die Rassismus und soziale Ungerechtigkeit in den Blick nimmt, hatten viele Klassiker eine «woke» Agenda, ungeachtet davon, dass identitätspolitische Hardliner Shakespeare und Schiller wegen Rassismus oder Klassismus am liebsten auf den Index setzen würden und viele Menschen diese «wokeness» früher so wenig aushielten wie heute: Naturalisten wie Henrik Ibsen haben im 19. Jahrhundert Klassenunterschiede und auch die gesellschaftliche Benachteiligung der Frau in ihren Stücken verhandelt. Ibsens «Nora» hielt man im 19. Jahrhundert für so skandalös, dass man das Ende des Stücks, in dem Nora Mann und Kinder verlässt, bis Ende des 19. Jahrhunderts den Zuschauerinnen und Zuschauern unterschlagen hat. Wenn wir uns das gute alte Literaturtheater zurückwünschen, dürfen wir auch die launige Rezeptionsgeschichte dieser Werke nicht vergessen.

Lessing schuf mit «Nathan der Weise» ein sehr «wokes» Bekenntnis für Religionstoleranz. Und sieht man von der rassistisch geprägten Weltsicht ab, die in Shakespeares Stücken mittransportiert wird – man denke an den schwarzen «Othello» oder an die von antisemitischen Stereotypen geprägte Figur des jüdischen Kaufmanns Shylock im «Kaufmann von Venedig» – findet man auch hier «Wokeness», wenn man danach sucht: In der Komödie «Was ihr wollt» entdeckt man das Genderfluide und Infragestellen von stabilen Geschlechtszuweisungen im lustvollen Verkleidungs- und Verwirrspiel der männlichen und weiblichen Figuren.

Das bürgerliche Theater: Eine «Cancel-Hochburg»?

Natürlich unterschlägt man bei einer so wohlwollenden Klassikerlektüre, dass diese selbst ihre grosse Potenz einem Fall von Cancel Culture zu verdanken haben. Denn mit der Entstehung des bürgerlichen Theaters im 18. Jahrhundert wurden eine Menge andere Formen der Bühnenkunst als reine Unterhaltungsgenres sukzessive abgewertet. Die Theaterwissenschafterin Veronika Darian findet es deshalb bemerkenswert, dass die aktuelle Debatte suggeriert, das klassische Literaturtheater werde gecancelt, wo das bürgerliche Theater seine Existenz unter anderem der Tatsache verdankt, dass es viele Theaterformen ausgeschlossen hat. Darian bringt es auf den Punkt:

«Wenn es damals eine Cancel-Hochburg gab, dann war es das bürgerliche Theater.»

Diese elitäre Kanonpflege hat sich in die DNA vieler Theatergängerinnen und Theatergänger eingeschrieben und wirkt bis heute nach. Wäre das nicht so, würden wir den Zirkus oder das Puppen- und Marionettentheater mit demselben Eifer verteidigen wie einen von zu viel Nebel- und Windmaschinen verhunzten Klassiker. Und das Zürcher Intendantenteam träfe beim Versuch, neue Ästhetiken und Perspektiven ins Theater zu bringen, nicht auf so viel Widerstand.

