Cirque du Soleil Turin, Sotschi, Fête des Vignerons: Dieser Schweizer inszeniert für ein Millionenpublikum Er kreiert Shows für ein Millionenpublikum, und vergisst trotzdem nie, dass da Menschen in seinen Vorstellungen sitzen. Nun kommt der Tessiner Regisseur, Clown und Autor Daniele Finzi Pasca (58) mit dem Cirque du Soleil nach Zürich. Im Gespräch redet er über seine engen Beziehungen zu Russland und über die engstirnige Schweiz. Interview: Julia Stephan 11.09.2022, 22.10 Uhr

Daniele Finzi Pasca, Sie sind in Lugano geboren und aufgewachsen. Hätten Sie je gedacht, einmal Shows für ein Millionenpublikum zu kreieren?

Ich habe meine erste Compagnie mit Freunden vor rund vierzig Jahren in Lugano gegründet. Dass ich mit diesen Menschen bis heute so eng zusammenarbeite, ist ein kleines Wunder. Ich wage zu behaupten, dass in der Schweiz nur wenige Künstlerinnen und Künstler eine so lange gemeinsame Geschichte haben wie wir bei der Compagnia Finzi Pasca. Auch wenn sich unsere Art des Theatermachens seither verändert hat, sind wir doch als Künstlerinnen und Künstler dieselben geblieben.

Sie waren für drei olympische Zeremonien in Turin und Sotschi und 2019 für das Spektakel am Fête des Vignerons verantwortlich. Verrückterweise sind Sie in der Deutschschweiz dennoch kein Superstar. Woran liegt das?

Wenn meine Arbeit in der Deutschschweiz so unbekannt wäre, wie Sie behaupten, hätte man mir 2012 kaum den Hans-Reinhart-Ring (heute: Schweizer Grand Prix Theater) verliehen. Aber es ist schon richtig: Während wir durch alle fünf Kontinente touren, werden unsere Shows in Zürich und Bern sehr selten gezeigt.

In diesen Tagen kommt Ihr Programm «Luzia», das Sie 2016 für den kanadischen Cirque du Soleil ersonnen haben, nach Zürich. Wie kam es dazu, dass der grösste Zirkus der Welt bei einem Tessiner für eine Show anklopfte?

Vor rund fünfzehn Jahren war ich mit meiner Compagnie auf Tournee in Montreal. Da fragten mich die Leute vom Zirkus, ob ich nicht Lust hätte, eine Produktion mit ihnen zu machen. Daraus hervor ging die Show «Corteo», die eng mit meiner Künstlerfamilie entstanden ist. Bis heute haben «Corteo» weltweit über zwölf Millionen Menschen gesehen. Ich und meine Leute lernten bei Cirque du Soleil, Shows auch in einer grösseren Dimension zu denken und zu produzieren. Shows, denen einfache Geschichten zu Grunde liegen, und die dennoch eine Tiefe besitzen in ihrer Einfachheit.

Die Show «Luzia» von Daniele Finzi Pasca ist seit 2016 auf Tournee. Ab dem 20. September ist die Show auch in Zürich zu sehen. Bild: Matt Beard

Muss man als Regisseur bei grossen Bühnenshows alles anders machen?

Lassen Sie mich das mit einer Analogie erklären: Im Grunde koche ich immer dasselbe Gericht mit denselben Zutaten, egal, ob ich für eine kleine Gruppe koche oder für die grosse Masse. Ich stelle mir dabei als Zuschauerinnen und Zuschauer meistens Freunde oder Familienmitglieder vor. Menschen, zu denen ich eine andere Beziehung habe als zu einer abstrakten Zahl. Wenn Sie ein Gericht plötzlich für 2000 Menschen kochen, braucht es allerdings schon ein paar Überlegungen mehr.

Die wären?

Wenn Sie acht oder zwölf Monate mit einer Handvoll Schauspielerinnen und Schauspieler im gleichen Boot sitzen, können Sie die Richtung ihres ursprünglichen Vorhabens immer noch ändern. Fahren Sie wie bei einer Grossproduktion mit einem Speedboot, können Sie sich keine Zweifel erlauben. Ihre Strategie muss allen von Anfang an klar sein. Ich habe über die Jahre gelernt, wie wichtig es ist, jedes Detail im Voraus zu planen. Es geht nicht um Geld – das ist bei solchen Grossevents immer grosszügig vorhanden. Es geht um die Zeit, die knapp bemessen ist. Bei einer Zeremonie für die Olympischen Winterspiele müssen Sie jede Sekunde Probezeit ausnützen.

Anders als viele Grossevents besitzt das von der mexikanischen Kultur inspirierte Stück «Luzia» trotz seiner gewaltigen Effekte sehr viele intime Bühnenmomente. Wie gelingt Ihnen das?

Tatsächlich ist genau das zu meinem Markenzeichen geworden. Ein sehr guter Freund aus Russland hat mal behauptet, ich sei der letzte italienische Neorealist. Ich erzähle sehr intime, zerbrechliche Geschichten über sehr zerbrechliche Menschen.

Wie viel Freiraum bleibt Ihnen, wenn Sie Grossanlässe für Prestigeanlässe wie die Olympischen Spiele kreieren?

Baut ein Architekt ein Haus für seine Familie, weiss er, worauf es ankommt. Baut er das Haus für jemand anderen, darf er seinen Erfahrungsschatz und seine Ästhetik zwar mitbringen – für die wurde er schliesslich engagiert. Er muss aber auch herausfinden, was von ihm erwartet wird. Braucht der Kunde ein Swimmingpool? Braucht er fünf oder sechs Zimmer? Natürlich stehen manche Dinge im Gegensatz zu meinen Überzeugungen. Manchmal bringe ich aber auch eine gute Idee aufs Tapet, welche die Vorstellungen meiner Kundschaft verändert. Und die ist sowieso nie einheitlich. Bei den Olympischen Spielen habe ich ja mehrere Kundinnen und Kunden gleichzeitig, die am Ende alle zufrieden sein müssen: Städte- und Regierungsvertreter, das olympische Komitee, und auch das Fernsehen.

Wie liefen diese Gespräche für das 2019 ausgetragene Fête des Vignerons ab?

Da gibt es zum einen diese alte, für die Gemeinschaft so wichtige Festtradition, die ich respektieren wollte. Ich habe mit der Bevölkerung viele Gespräche geführt. Gleichzeitig habe ich mich bei diesem Spektakel stark dafür eingesetzt, dass die Rolle der Frau innerhalb der Festlichkeiten gestärkt wird. So durfte erstmals ein kleines Mädchen den traditionell nur von Männern gespielten hinkenden Boten verkörpern.

Die Olympischen Winterspiele in Sotschi, für deren Abschlusszeremonie Sie verantwortlich waren, standen schon damals unter heftiger Kritik. Hatten Sie nie Bedenken, sich für die russische Propaganda einspannen zu lassen?

Für mich ist die weltweite Begegnung mit Künstlerinnen und Künstlern sehr wichtig. An einer Zusammenarbeit mit Regierungen bin ich nicht interessiert. Vor dreizehn Jahren lud uns der Schweizer Botschafter in Paraguay zu einem Fussballturnier ein. Wir sollten mit Künstlerinnen und Künstlern aus Paraguay Fussball spielen. Nach fünf Minuten erklärte uns der Botschafter, dass es hier nicht um Fussball gehe, sondern darum, mit den lokalen Kulturschaffenden in einem sicheren Rahmen in einen Austausch zu treten. Ich bin dafür, dass selbst in dunklen Zeiten sich Künstlerinnen und Künstler begegnen sollen. Auch schwierigen Stimmen zuzuhören, kann interessant sein. Wenn wir ihnen nur unsere eigene Geschichte erzählen, wird das die Welt nicht ändern. Zuhören ist meiner Meinung nach die einzige Möglichkeit, längerfristig Frieden zu stiften.

2011 und 2012 haben Sie eng mit Putin-Freund Waleri Gergijew zwei Verdi-Opern gemacht. Haben Sie noch Kontakt zu ihm?

Waleri Gergijew ist ein Meister der Musik. Dass ich am Mariinski-Theater mit ihm zusammenarbeiten durfte, war ein grosses Vergnügen. Ich bin sehr traurig über seine Wortmeldungen in jüngerer Zeit. Es bestürzt mich, dass ich russische Freunde habe, die finden, dass der Krieg gegen die Ukraine rechtens sei, die Inkaufnahme unzähliger Toter notwendig. Vor diesem Hintergrund wäre es schwierig, momentan mit Gergijew zu arbeiten. Wir können die Realität bei der Arbeit ja kaum ignorieren. Ich hoffe aber, dass wir nach Ende des Krieges wieder eine Verbindung zueinander aufbauen können. Wissenschaft, Kunst und Sport können dabei helfen, wieder schneller zu einer Normalität zurückzufinden. Meine Grossmutter und meine Mutter haben viele Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg und dennoch haben wir es geschafft, im Herzen Europas wieder wie mit Freunden miteinander umzugehen.

Sie haben mal gesagt, zwischen Ihrer Compagnie und Russland gebe es eine Liebesgeschichte. Das müssen Sie genauer erklären.

Ich war zu Beginn der Perestroika zum ersten Mal in Russland gewesen. Die Pro Helvetia schickte mich damals an ein kleines Festival, wo wir Beziehungen zu russischen Künstlerinnen und Künstlern aufbauen sollten. Ich habe die Veränderung des Landes in den letzten 20 Jahren hautnah mitverfolgt und über die Jahre viele Freundschaften geknüpft. Bei Kriegsausbruch wollte ich meinen Schwestern und Brüdern in Russland aktiv helfen. In den letzten Monaten haben wir viele Dissidenten bei der Ausreise unterstützt und bei uns zu Hause aufgenommen.

Wie sehr hat Ihre weltweite Tätigkeit Ihren Blick auf die Schweiz verändert?

Als ich jung war, habe ich als Militärdienstverweigerer eine Zeit lang im Gefängnis verbracht. Auch wenn ich sehe, dass dieser Pazifismus in der heutigen Zeit problematisch ist, glaube ich immer noch, dass es ihn braucht. Noch heute besuche ich auf Tourneen die Gefängnisse anderer Länder. Ich bin überzeugt: Willst du ein Land verstehen, musst du dir anschauen, wie man dort mit Frauen, Kindern und mit den Häftlingen umgeht. Daraus lässt sich viel über den Entwicklungsstand einer Gesellschaft ableiten. Wir leben in einem Land, in dem viele Dinge selbstverständlich sind: Demokratie, die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau, das Recht auf freie Meinungsäusserung. In gewisser Weise versuchen wir in einer poetischen Form all diesen Missständen zu begegnen, unsere Philosophie, unsere Ideen über Demokratie und Freiheit in die Welt hinauszutragen.

Ihre Compagnie ist seit 2015 im «KKL des Tessins», im Kulturzentrum Lac in Lugano beheimatet. Die Zusammenarbeit verläuft nicht immer rund. Woran mangelt es?

Die Luganeser lieben unsere Compagnie. Wir sind hier aufgewachsen, und wir haben nie aufgehört, Geschichten über unsere Nachbarschaft zu erzählen. Als viel gereiste Künstler sind wir es gewohnt, mit anderen Compagnien und Künstlern zusammenzuarbeiten, mit ihnen zu wachsen. Am Lac in Lugano fanden wir aber eine Situation vor, wo jeder einen Teil des Gartens für sich beansprucht hat. Das war für mich schwer zu akzeptieren. Manchmal habe ich den Eindruck, unser Land besteht nur noch aus Struktur und Regeln. Wir müssten dynamischer werden und uns mehr unterstützen, um wirklich wachsen zu können. Andernfalls bleiben wir dieses kleine Land mit seinen vielen kleinen Projekten und mit dieser engstirnigen Mentalität. Den Kampf gegen diese Tendenzen habe ich nie aufgegeben.

Cirque du Soleil: «Luzia» Am Ende des Abends wird tonnenweise Wasser vom Zirkuszelt gefallen sein, ist dort, wo gerade noch die mexikanische Wüste lag, eine Wasserlandschaft, die Artistinnen und Artisten erhaben mit ihren Körpern durchpflügen. Die seit 2016 tourende, mit Elementen der mexikanischen Kultur spielende Show «Luzia» des Tessiners Daniele Finzi Pasca vereinigt hohe Artistenkunst, Commedia dell'arte, Clownerien und Bilder, die nachhaltig haften bleiben. Mit maximaler Zurückhaltung beim Erzählen und opulenter Kostümierung schafft dieser Magier, Geschichtenerzähler und Erfinder des Theaters der Zärtlichkeit das, was den meisten Shows dieses Formats nicht gelingt: Eine Show für alle und jeden zu schaffen, die dennoch eine Seele hat. Nach Genf gastiert der kanadische Tourneezirkus ab dem 20. September auf dem Hardturm-Areal in Zürich. (jst) Cirque du Soleil: «Luzia». 20.9. bis 22.10. Grand Chapiteau auf dem Hardturm-Areal, Zürich. Infos und Tickets: www.cirquedusoleil.com/luzia