Comedy Carolin Kebekus im Hallenstadion Zürich: vom Fäkal- und Fotzenhumor zum aufgeklärten Feminismus Deutschlands Comedy-Königin Carolin Kebekus hat in Zürich und Basel ihre lang geplanten Auftritte nachgeholt. Ihr neues Programm «Pussy Nation» zeigt beispielhaft, wie aufgeklärtes Frausein im 21. Jahrhundert aussehen könnte. Julia Stephan 16.07.2022, 15.08 Uhr

Carolin Kebekus. Bild: Boris Breuer

Die Bässe von Beyoncés feministischer Pophymne «Run the World (Girls)» wummern laut. Dann marschiert Carolin Kebekus (42) in armeegrünem Einteiler in ihr Herrschaftsgebiet (oder soll man besser sagen, Frauschaftsgebiet?). Das Volk im Hallenstadion Zürich huldigt ihr aufrecht stehend mit einem kollektiven Schwur: Die Pussy einer jeder Frau ist unantastbar, solange sie nicht das OK dazu gibt. Und: Rechtes Gedankengut gehört vor die Tür verbannt. Jubel und Applaus. Kebekus zeigt sich von der unterwürfigen Folgsamkeit ihrer Anhängerschaft gespielt überrascht.

Carolin Kebekus, die erfolgreichste Comedienne Deutschlands, hat am Wochenende in Zürich und Basel ihre Show «Pussy Nation» nachgeholt, mit der sie nach «Pussyterror» (2011) und «Alphapussy» (2015) seit 2019 Hallen füllt. Im deutschen Privatfernsehen wurde Kebekus in den 2010er-Jahren unter Comedians wie Hugo Egon Balder in einer Männerdomäne quasi als Einfrauküken grossgezogen. Mit der Carolin Kebekus Show in der ARD hat sie das erreicht, wasAnke Engelke einst nur Spott und Häme einbrachte: als Frau eine Late-Night-Show zu moderieren.

Die junge Carolin Kebekus bei einem Auftritt im «Quatsch Comedy Club». Quelle: Youtube

Von leicht verdienten Lachern auf Kosten der Freakshows im Unterschichtenfernsehen und den prolligen Gags über «dumme Weiber» wie Paris Hilton, die bei Männern stets gut ankamen bis zum heutigen Status einer Satirikerin war ein langer Weg. In Zürich bringt Kebekus das scheinbar Unvereinbare zusammen: Sie schlägt eine Brücke zwischen ihrem unverblümt kölsch-direkt vorgetragenen Fäkal- und Fotzenhumor zu einem aufgeklärten Feminismus. Wer die Hintergründe ihrer Predigten verstehen will, der lese ihre Bibel. Im letzten Herbst erschien ihr Buch «Es kann nur die eine geben». Kebekus beschreibt darin am Beispiel ihrer Karriere, was Frauen auf dem Weg nach oben behindert. Ihre These: Grimm-Märchen und Disney-Filme würden Frauen eintrichtern, dass es nur für die Schönste unter ihnen einen Platz auf der obersten Karriereleiter gebe. Beobachtungen wie diese hat Kebekus in ihr neues Programm integriert. Bodyshaming kontert sie provokant mit ihren Winkearmen, die sie vor herangezoomter Kamera wabbeln lässt. Selbst bei vorgeblich billigen Gags über Trends aus Frauenzeitschriften wie dem Sugaring - eine schmerzhafte Form der Schamhaarentfernung - liefert Kebekus tiefenpsychologische Einblicke in die weibliche Psyche, die ihren Hass am liebsten gegen sich selbst richtet. Keine gute Ausgangslage für die Frauensolidarität, die gemäss Kebekus die Lösung vieler Probleme darstellen würde, aber in Märchen, das nur böse Schwiegermütter kennt, je gezeigt wird.

Blick hinter die Kulissen der neuen Show «Pussy Nation». Quelle: Youtube

Anders als viele Lippenbekenntnisse, die mantrahaft in jeder Unterhaltungsshow wiederholt werden, wirkt Kebekus’ Mission aufregend authentisch, weil ihr eine ehrliche Selbstreflexion vorangegangen ist. «Wir müssen nerven!», ruft sie mit Blick aufs neue Abtreibungsverbot in den USA ins Publikum. Nur ein paar Männer vermissen an jenem Abend vorm Bierausschank den prolligen Ton früherer Tage. Aber so richtig doof findet sie keiner. Immerhin lacht die von Hatern als «linksversiffte Gutmenschenfotze» beschimpfte Comedienne immer noch über gefakte Nacktfilmchen, die von ihr im Internet kursieren.