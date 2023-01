Schauspielhaus Zürich: Streit um Subventionsmillionen

Streit um Subventionen Schauspielhaus Zürich: Wie lange halten Stemann und von Blomberg noch durch? Die Intendanten des Schauspielhauses Zürich fordern mehr Geld. Zürich will darauf nicht eintreten. Über eine Stadt, die nichts hält von Utopien und ein Intendantenpaar, das in seinen Luftschlössern von einer besseren Welt den Kontakt zur Basis verliert. Julia Stephan Jetzt kommentieren 26.01.2023, 18.09 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wollen sie zu viel? Die Intendanten des Schauspielhauses Zürich, Benjamin von Blomberg und Nicolas Stemann. Andrea Zahler / CH Media

Es ist eine Tragödie in mehreren Akten. Und niemand kann genau sagen, ob wir in diesem Streit um Geist (Spielpläne und Wokeness) und Geld (Subventionen) gerade den retardierenden Moment erleben, oder ob der finale Knall (Rücktritt) der beiden Intendanten Nicolas Stemann und Benjamin von Blomberg des Zürcher Schauspielhauses kurz bevorsteht.

Ja, es treffe zu, was schon länger als Gerücht aus der «Sonntags-Zeitung» bekannt ist: Die Intendanten hätten von der Stadt Zürich ab 2024 zusätzlich 1,9 Millionen Franken verlangt, bestätigt die Stadt gegenüber dem «Tages-Anzeiger» und stellt klar, dass sie nicht auf die Forderung eingetreten sei. Dass die Intendanten die Subventionserhöhung mit der Verlängerung ihres Vertrages verknüpft hätten, wie von «Sonntags-Zeitung» und «Tages-Anzeiger» kolportiert, sei hingegen falsch, stellt das Schauspielhaus gegenüber dieser Zeitung richtig.

Brisant ist die Begründung für die zusätzlichen Subventionsmillionen. Das Haus erklärt sie mit seinen Bemühungen um mehr Nachhaltigkeit. «Es kommt vermehrt auch ein jüngeres und zugleich preissensibleres Publikum zu uns, das wir mittels attraktiven Billett-Angeboten gerne halten möchten», schreibt das Schauspielhaus auf Anfrage von CH Media. Kurz: Das Loch, das durch die vielen abgesprungenen zahlungskräftigen Abonnenten der bürgerlichen Kulturelite entstanden ist, soll durch zusätzliche Subventionen ausgeglichen werden.

Die Motivation für diese Geldforderung dürfte weiteres Öl ins Feuer dieser überhitzt geführten Debatte giessen. Das ältere bürgerliche Publikum, das die ästhetische Ausrichtung und die Diversitätsbemühungen des Hauses ablehnt, kritisiert das 38 Subventionsmillionen schwere Haus scharf, das in der Saison 2021/22 mit seinen Vorstellungen gerade mal 2,8 Millionen Franken eingespielt und einen Verlust von zwei Millionen Franken eingefahren hat. Lediglich 79’999 Besucherinnen und Besucher zählte man für die Saison 2021/22. Zum Vergleich: 2018/2019, in der letzten Spielzeit Barbara Freys, waren es noch 136’127 Besucherinnen und Besucher gewesen.

Co-Intendant Nicolas Stemann tritt in dieser um ihn herum veranstalteten Tragödie, die eigentlich keine ist, sondern ein erklärbarer Zustand, weiterhin vergeblich als mahnender Rufer auf: Die Skandalisierung eines Intendantenwechsels sei in Zürich chronisch, die Pandemie, veränderte Besuchergewohnheiten und die Anwerbung neuer Zielgruppen ausserhalb der bürgerlichen Kulturelite zollen nun mal ihren Preis. Der Mann hat Recht und ruft doch vergeblich. Denn in Zürich interessiert weniger Geist als das viele Geld. Schon Christoph Marthaler bekam das vor 20 Jahren zu spüren.

Dabei bleiben Stemann und von Blomberg nicht schuldlos an der Misere: Während sie beharrlich an ihren Utopien und Luftschlössern bauen und von einer gerechten Gesellschaft träumen, haben sie sich zu wenig um die hiesige Lokalbevölkerung und um deren Minderheiten bemüht. Der kürzlich organisierte Publikumsgipfel, der in Quartiergesprächen fortgesetzt werden soll, ist ein erster Versuch, nicht nur akademisch über Diversität ins Gespräch zu kommen.

Dass das Haus es dieses Jahr nicht ins Ranking der 10 besten Inszenierungen des Jahres geschafft hat – das Theater Basel darf als einziges Schweizer Theater mit dem mitreissenden Ensemblestück («Der Sommernachtstraum») von Antú Romero Nunes ans Berliner Theatertreffen – dürfte an der öffentlichen Meinung nicht mehr viel ändern. Die drei Inszenierungen aus Zürich, die in den letzten Jahren nominiert waren, trafen den Abonnentengeschmack grösstenteils nicht. Zu viel Avantgarde. Es ist mit Zürich wohl so, wie es der designierte neue Burgtheater-Intendant und gebürtige Zürcher Stefan Bachmann gegenüber dem «Tages-Anzeiger» einmal formulierte: Kultur werde hier bestenfalls geduldet. «Mir fehlt da so ein bisschen die Liebe.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen