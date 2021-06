Alte Reithalle Aarau hat ein Bühnenwunder: Türen auf für die Alte Reithalle, die Bühne Aarau übernimmt Ein erster Blick in die umgebaute Alte Reithalle in Aarau verspricht Imposantes. Das Haus, das im Oktober eröffnet wird, wird wegweisend für die Schweizer Kultur sein. Die Bühne Aarau stellte am neuen Spielort die Highlights der Saison 2021/22 vor. Daniele Muscionico 24.06.2021, 17.52 Uhr

Die umgebaute Alte Reithalle in Aarau ist eine Bühnen-Kathedrale für alle Sparten der Kunst. Offiziell wird sie am 16. Oktober dem Publikum übergeben. Die Bühne Aarau erlaubte Medien einen Blick in ihren neuen Spielort anlässlich der Saisonvorschau 2021/22. Alex Spichale

Nun ist es klar. Der Kulturkanton Aargau setzt sich selbst die Krone auf. Die umgebaute Alte Reithalle in Aarau hat für eine kurze Stunde ihre Türen geöffnet, und wer dabei war, erlebte pures Glück. Patina am Mauerwerk, Hightech diskret versteckt, so sieht das Theater der Zukunft aus. Die neue Alte Reithalle ist bescheiden in der Anmutung, doch ein Koloss an inneren Werten, an Bühnentechnik, Lichttechnik, an mobilen Tribünen.

Auch erklärte Pferdeliebhaberinnen und heimliche Kavalleristen werden hier nichts zu mäkeln haben und wohl nur wenig vermissen: Am Apfelhausenweg nämlich geben sich Vergangenheit und Zukunft versöhnlich die Hand. Eine kommunale Leistung wie dieses Projekt ist in Zeiten schwindender Kulturbudgets nicht hoch genug zu loben.

Pressekonferenz am 24. Juni 2021: Die neue Lichttechnik und die neuen mobilen Zuschauertribünen, je an der Stirnseite angebracht, geben zu reden. Alex Spichale

Das Konzerthaus ist auch ein Zirkus und eine Sprechbühne

Offiziell öffnet die Alte Reithalle ihre vielen Türen zwar erst am 16. Oktober. Doch ein erster Blick ins Allerheiligste war erlaubt: Die Programmpressekonferenz der Bühne Aarau fand dieses Mal nicht im Theater Tuchlaube, sondern am neuen Spielort in der umgebauten Halle statt. Sichtlich stolz präsentiert von der Präsidentin des Trägervereins Christine Egerszegi, dem künstlerischen Leiter Peter-Jakob Kelting und dem Team der Bühne Aarau.

Ihr Stolz ist berechtigt. Die Alte Reithalle ist ein Bühnenwunderwerk. Als Mehrspartenhaus ist es nicht nur ein Sprechtheater, ein Musiktheater, ein professionell ausgestattetes Tanzhaus und eine Arena für zeitgenössischen Zirkus, denn sogar ein Trapez kann hier gespannt werden; auch das Orchester Argovia Philharmonic wird im Herbst hier seine neuen Heimat beziehen. Die ehemalige Reithalle ist auch ein nach allen Regeln der Könnerschaft akustisch aufgerüstetes Konzertgebäude.

Gut gelaunt trotz viel Arbeit und unsicheren Zeiten: Bühne-Aarau-Präsidentin Christine Egerszegi und der künstlerische Leiter Peter-Jakob Kelting in der neuen Alten Reithalle in Aarau. Simone Morger

«Tanzhalle Reitpalast», eine künstlerische Wollmilchsau

Am 16. Oktober geht die Halle an die neuen Nutzer über und an die Öffentlichkeit. Der Eröffnungsgalopp mit über 80 Beteiligten, den Peter-Jakob Kelting den Medien für jenen Termin ankündigt, ist programmatisch: Mit einer Eigenproduktion, die sämtliche Sparten einbezieht, wird die Revue «Tanzhalle Reitpalast» etwas davon verströmen, was für die Zukunft gelten soll: Vielfalt. Am neuen Ort will man die darstellende Kunst in ihrer ganzen Vielfalt feiern. Tanzend, musizierend, singend und performativ, eine künstlerische Wollmilchsau eben.

In der Alten Reithalle soll Theater keine Alters- und keine Geschmacksgrenzen kennen. Und auch professionelle Grenzen wollen gedehnt werden: Die Bürgerbühne verspricht für die kommende Saison sogar zwei Produktionen mit sogenannten Experten des Alltags.

Roter Faden des Abends «Tanzhalle Reitpalast» sind die Tanzstile der letzten 100 Jahre, in die sich locker die Geschichte der Schweiz einflicht. Man beginnt 1971, dem Jahr also, in dem sich ein regionales und ein nationales Ereignis trafen. Der Auszug der Kavallerie aus der hiesigen Reithalle sowie die Annahme des Frauenstimm- und -wahlrechts an der Urne. Wie das eine mit dem anderen zusammenhängt, das weiss «Tanzhalle Reitpalast».

Peter-Jakob Kelting, Christine Egerszegi und Barbara Stocker, (vorne v. l. mit Team hinten). Die BÜHNE AARAU stellt in der fast fertig gestellten "Mittleren Bühne" in der neuen Alten Reithalle ihr Spielprogramm für die Saison 21/22 vor, Aarau, 24. Juni 2021. Alex Spichale Die BÜHNE AARAU stellt in der fast fertig gestellten "Mittleren Bühne" in der neuen Alten Reithalle ihr Spielprogramm für die Saison 21/22 vor, Aarau, 24. Juni 2021. Alex Spichale Die BÜHNE AARAU stellt in der fast fertig gestellten "Mittleren Bühne" in der neuen Alten Reithalle ihr Spielprogramm für die Saison 21/22 vor, Aarau, 24. Juni 2021. Alex Spichale Barbara Stocker, Christine Egerszegi und Peter-Jakob Kelting (v.l.). Die BÜHNE AARAU stellt in der fast fertig gestellten "Mittleren Bühne" in der neuen Alten Reithalle ihr Spielprogramm für die Saison 21/22 vor, Aarau, 24. Juni 2021. Alex Spichale Die BÜHNE AARAU stellt in der fast fertig gestellten "Mittleren Bühne" in der neuen Alten Reithalle ihr Spielprogramm für die Saison 21/22 vor, Aarau, 24. Juni 2021. Alex Spichale Die BÜHNE AARAU stellt in der fast fertig gestellten "Mittleren Bühne" in der neuen Alten Reithalle ihr Spielprogramm für die Saison 21/22 vor, Aarau, 24. Juni 2021. Alex Spichale

Hunger-Bühler, Schertenleib – und der verbrecherische Matter

«Starke Geschichten mit starken Schauspielerinnen und Schauspielern» verspricht Kelting für alles, was kommen wird: Und er hat recht. Wenn er für den Januar 2022 die Schweizer Erstaufführung eines Monologs der französischen Erfolgsdramatikerin Yasmina Reza ankündigen kann, ist das bereits ein starkes Stück. Wenn allerdings der Abend vom Aargauer Starschauspieler Robert Hunger-Bühler getragen wird, dann ist das für die Theatergemeinde wohl so, als fielen Weihnachten und Ostern zusammen.

Die Alte Reithalle soll ein Gastspielhaus sein, doch im Zentrum stehen entschieden Aargauer Produktionen. Und das grenzüberschreitend, die Produktionen sind keiner einzelnen Sparte mehr zuzuordnen. So wird etwa der Aargauer Komponist Christoph Baumann mit dem Abend «Matter» den «Robin Hood des Aargaus» (Peter-Jakob Kelting) vorstellen. Bernhard Matter, Ausbrecherkönig und mehr, war 1852 als Letzter im Kanton (vor 2000 Schaulustigen) öffentlich hingerichtet worden. Nun erinnert im November an ihn ein gleichnamiges Werk aus Schauspiel, Musik und Video.

In der altbewährten Tuchlaube, die aktuell mit einer neuen Lüftung versehen wird, werden weiterhin Kammerspiele und kleine konzentrierte Produktionen gezeigt. Und auch hier ist ein Top Shot in der Pipeline: Der Suhrer Schriftstelle Hansjörg Schertenleib kehrt zurück zu seinen Wurzeln, dem Theater. Die Tuchlaube wird die Uraufführung eines Stoffes präsentieren, der durch Corona an Brisanz gewonnen hat. Es ist unser Umgang mit alten Menschen.

Nicht hellsichtig, sondern klarsichtig ist man also, wann man voraussieht: Die Alte Reithalle wird nicht nur für den Kanton einzigartig sein. Sie kann eine Impulsgeberin werden für die gesamte Theaterlandschaft Schweiz.

