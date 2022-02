Luzerner Theater zeigt Stück über Amoklauf

Theater Der Amoklauf, der einen Laienchor fast zum Schweigen brachte: Am Luzerner Theater wird eine wahre Geschichte erzählt Im Katastrophenherbst 2001 erschoss ein Mann eine junge Frau. Theaterautor Dominik Busch probte damals mit der Mutter des Opfers in einer Chorwoche. Das Ereignis bewegt die damaligen Beteiligten noch heute. Nun hat Busch ein Stück darüber geschrieben, das am 10. Februar zur Aufführung kommt. Mit dabei: der ehemalige Chor. Julia Stephan 09.02.2022, 17.27 Uhr

Der Laienchor von damals erinnert sich auf der Bühne des Luzerner Theaters an die Tage, als der Tod plötzlich zum Greifen nah war.

«20-Jähriger erschiesst mit Ordonnanz-Sturmgewehr 90 eine 19-jährige Schweizerin.» Es war eine Zeitungsnotiz unter vielen im grossen Katastrophenherbst 2001. Als globaler Terror in New York und lokaler Terror im Zuger Parlament, als der Absturz einer Crossair-Maschine bei Bassersdorf und das Swissair-Grounding das Selbstbild der Schweiz erschütterten. Als der damalige Bundesrat Moritz Leuenberger mit dem emotionalen Ausruf «Nimmt das denn nie ein Ende?» viele Menschen in ihrer Gefühlswelt abholte.

Für die damals 21-jährige Maria Peyer aus Luzern, deren Schwester die unbekannte Tote hinter dieser Zeitungsmeldung war, rückte der Tod in jenen Wochen mit jedem Ereignis näher ans eigene Leben heran: «Der 11. September war Herzstillstand für alle. Stundenlang sassen wir vor diesen Fernsehbildern», erinnert sie sich. Dann erschoss ein Attentäter im Zuger Parlament 14 Politikerinnen und Politiker. «Ich machte gerade in Baar eine Ausbildung zur Pflegefachfrau. Einige Lehrpersonen wurden in den Notfall eingezogen.» Zwei Wochen später lag ihre Schwester Anna-Lena erschossen in ihrer Luzerner WG. Sie war ein Zufallsopfer des Ex-Freundes ihrer Mitbewohnerin gewesen. Mit einem Sturmgewehr im ­Gitarrenkoffer hatte dieser sich Zutritt zur Wohnung verschafft.

Als die Schullagerstimmung kippte

Theaterautor Dominik Busch war damals als 22-jähriger Kontrabassist mit Maria Peyers Mutter in einer Chorwoche im ­Appenzell. Bei der Nachricht von Anna-Lenas Tod, die am Tag des Konzerts eintraf, kam es Busch vor, als hätte jemand in dieser aufgekratzten Schullagerstimmung, in der man Jazzstandards von Duke Ellington und Nat King Cole sang, abends viel Rot- und Weisswein trank und Samba tanzte, das Licht ausgeknipst. «Wir waren so offen und gar nicht gepanzert für diese Nachricht», erinnert er sich. Und auf einmal war da diese Frage, die für eine Gesellschaft, die verlernt hat, mit dem Tod zu leben, so überfordernd war: «Sollen wir heute Abend singen oder nicht?»

Als Dominik Busch vor rund zehn Jahren seine Erinnerung im Rahmen eines Schreibworkshops literarisch verarbeitete, brach er beim Vorlesen der letzten Sätze unerwartet in Tränen aus. Auch bei einem Apéro vor einem Jahr kamen ehemalige Chormitglieder sofort wieder auf diese seltsamen Tage im Appenzell zu sprechen, deren Erleben stark von den vorangegangenen Katastrophen gefärbt waren. Man erinnerte sich, wie man vom Amoklauf in Luzern aus den «10 vor-10-Nachrichten» erfuhr, und erst tags darauf verstand, dass man selbst Teil dieser Tragödie war. Ab diesem Zeitpunkt war für Busch, dessen Theaterstücke beim Suhrkamp-Verlag erscheinen, klar, dass er sich zum ersten Mal aus einer persönlichen Perspektive einem Stoff annähern wollte. Bislang hatte er in seinen Stücken über den globalen Rohstoffhandel geschrieben, historisch verbürgte Einzelschicksale in der Weltpolitik gespiegelt oder aber persönliche Gesinnungen und gesellschaftliche Erwartungen miteinander kollidieren lassen.

Gedanken aus dem Tagebuch der Mutter

Mit der Regisseurin Brit Bartkowiak hat Busch die Chormitglieder von damals auf der Bühne des Luzerner Theaters vereint. Neben dem Chor, der das Jazz- und Bluesrepertoire von damals gegen unpathetische Neukompositionen des Musikers Alexander Xell Dafov ausgetauscht hat, hört man die widerstreitenden Stimmen aus der Probewoche, ihren Versuch, sich zum Vorgefallenen zu positionieren. Busch hat die Stimmen aus Gesprächen mit ehemaligen Chormitgliedern kondensiert. Vorgetragen werden sie von den Ensembleschauspielern des Luzerner Theaters. Struktur geben dem Abend die Tagebucheinträge der verstorbenen Mutter. Maria Peyer, die in ihrem Leben viele Schicksalsschläge erlebt, den Verlust ihrer Schwester inzwischen aufgearbeitet hat, sagt dazu:

«Die absolute Sicherheit, ob sie damit einverstanden gewesen wäre, habe ich nicht. Aber ich weiss, dass sie ein offener Mensch war, Theater und Kultur geliebt hat.»

Ähnlich wie der amerikanische Autor Paul Auster, der als 14-Jähriger sah, wie ein Junge bei einem Gewitter unter einem elektrischen Zaun tödlich vom Blitz getroffen wurde, ist in Peyer das Wissen darum geblieben, dass jedem jederzeit etwas passieren kann. In der theatralen Verarbeitung auf der Bühne erfahren auch die Zuschauer, wie es ist, wenn die Trennung zwischen dem eigenen Leben und einer nüchternen Zeitungsmeldung aufgehoben wird. Wenn Sätze aus Statistiken über die Verwendung von Schusswaffen einen direkt ins Herz treffen.

Und der Chor? Der hatte sich im Oktober 2001 schliesslich fürs Singen entschieden. «Dass wir das Konzert durchgeführt haben, hat sich super angefühlt», sagt Busch. Insofern ist dieser Abend im besten Fall ein Plädoyer für die einigende und tröstende Kraft der Musik.

«Der Chor». Luzerner Theater. Premiere: 10.2. Bis 9.4. www.luzernertheater.ch