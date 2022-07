Abzocke 1000 Franken zu viel für Konzert-Billette: Wie die Tickettauschbörse Viagogo ihre Kunden hinters Licht führt Überteuerte Tickets grosser Kultur- und Sportevents sind ein grosses Ärgernis. Schuld daran ist die Ticketplattform Viagogo. Betroffene berichten. Julia Stephan 1 Kommentar 06.07.2022, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Grossevents wie die am 13. Juli startenden Thunerseespiele sind für die Plattform Viagogo besonders interessant. Bild: zvg

Ende Juni. Marius Müller* (54) sucht für sich und seine Freunde im Internet nach Tickets für das Open-Air-Spektakel «Silo 8» von Karl’s kühne Gassenschau. Die Terminfindung ist kompliziert und Müller erleichtert, als man sich endlich gemeinsam auf den 1. Juli geeinigt hat.

Als der Betriebsökonom FH und Jurist den Shownamen und das Wunschdatum in den Suchbrowser eingibt, lotst ihn Google auf die Seite der Ticketbörse Viagogo. Als Müller zur Zahlung aufgefordert wird, steht auf dem Bildschirm «6 Tickets; CHF 256.85». Er bestätigt den Kauf und traut seinen Augen nicht: 1541 Franken wurden ihm für sechs Tickets von seiner Kreditkarte abgebucht.

Die Plattform hatte ihn erst nach Kaufabschluss darüber informiert, dass es sich bei den angezeigten rund 256 Franken um einen Einzelpreis handelt.

Über 1000 Franken mehr bezahlt

Müller versucht vergeblich, über eine Kontaktaufnahme mit Viagogo den Kauf zu annullieren. Dass er für «Silo 8» über 1000 Franken mehr bezahlt hat als bei der offiziellen Verkaufsstelle Ticketcorner oder beim Veranstalter selbst, erfährt er erst später. Die Plattform hatte mit einem Countdown und rot hinterlegten Warnhinweisen, die darüber informieren, dass sich weitere Userinnen und User für seine Tickets interessieren, einen enormen Druck auf ihn ausgeübt.

So wie Müller geht es vielen Menschen in der Schweiz. Seit Jahren treibt die international tätige Ticketbörse mit Sitz ins Genf in der Schweiz ihr Unwesen. Offiziell versteht sich Viagogo als eine mit Ricardo oder Tutti vergleichbare Weiterverkaufsplattform für Privatpersonen, die ihre erworbenen Tickets zum selbst gewählten Preis weiterverkaufen möchten. In Wahrheit scheint Viagogo im grossen Stil im Vorverkauf Tickets abzugreifen, um sie auf der Plattform überteuert an ahnungslose Kunden zu verkaufen. Testkäufe der Stiftung Konsumentenschutz und von Veranstaltern, die ihre eigenen Tickets erworben haben und wenige Sekunden später aus dem Ausland Bestelleingänge registrierten, lassen zumindest an dem offiziellen Geschäftsmodell zweifeln.

«Viagogo verdient ohne etwas zu leisten»

Die Plattform fokussiert sich vor allem auf Megaevents aus Kultur und Sport, die viel Publikum anziehen und deren Tickets über grosse offizielle Ticketdienstleiter beziehbar sind. Derzeit kann man zum Beispiel bis zu 791 Franken für einen Platz auf der Seebühne der bald stattfindenden Thunerseespiele bezahlen. Viagogo hat in den letzten Jahren sein Geschäftsfeld aber auch auf kleinere Veranstalter ausgedehnt, denn dort schaut ein älteres, mit den Spielregeln des Internets weniger vertrautes Publikum vorbei. Das Casinotheater Winterthur wird monatlich von ein bis zwei Viagogo-Kunden kontaktiert. «Viele unserer Zuschauerinnen und Zuschauer zeigen sich auch einfach nur verärgert darüber, dass wir angeblich 200 Franken teure Tickets für eine Show mit Mike Müller anbieten. Das braucht dann viel Aufklärungsarbeit», sagt Steffi Carolino vom Casinotheater Winterthur. Auch Mike Müller selbst ist verärgert:

Mike Müller. Bild: ZVG

«Viagogo verdient ohne etwas zu leisten, kommuniziert nicht und betreibt ein klassisches Gangstergeschäft. Das Gesäusel von ‹Wir sind nur eine Plattform› ist eine Umschreibung für Wucher, und der Gesetzgeber müsste Wucher wie bei den Kleinkrediten begrenzen.»

Die Varieté-Truppe Karl's kühne Gassenschau, die mit ihrem Altersheim-Hit «Silo 8» genau diese Zielgruppe anzieht, hat jede Woche zwei solcher Fälle, wie Geschäftsführerin Miriam Frei auf Anfrage erklärt. Kurioserweise findet man auf der Plattform zwischen Veranstaltungen in Berlin und London sogar Kleinformate wie eine Lesung mit Arno Camenisch im Kulturhof Schloss Köniz im Kanton Bern. Kostenpunkt: 81 Franken.

Karl's kühne Gassenschau: Zwei Geschädigte pro Woche

Nicht nur die horrend hohen Preise und die intransparente Preisgestaltung haben Viagogo in Verruf gebracht. Wer bei Viagogo ein Ticket kauft, hat keine Sicherheit, dass dieses vom Veranstalter auch akzeptiert wird. Veranstalter berichten von Kunden, die mit personalisierten Tickets auftauchen, die auf falsche Namen ausgestellt sind, von Kunden mit Kindertickets oder mit Tickets für abgesagte Veranstaltungen.

Bei Karl's kühne Gassenschau musste man Kundinnen und Kunden wegen ungültiger Tickets bisher noch nie abweisen. Miriam Frei findet trotzdem, die Politik müsse entschlossener gegen diese Geschäftspraktiken vorgehen. Personalisierte Tickets allein würden das Problem nicht lösen:

«Wir waren auch schon mit Fällen konfrontiert, wo im Namen unserer Kunden Tickets bestellt worden sind.»

Ursula Mischler (69) erging es sehr ähnlich wie Marius Müller. Die Pensionärin hatte es eilig, wollte einen Freund nicht warten lassen, als sie am Computer noch schnell für die Show «Silo 8» vom 14. Juni auf Viagogo Tickets kauft. Sie erzählt:

«Ich hielt den Betrag von 370 Franken für vier Tickets für realistisch.»

Am Schluss wurden 1511 Franken von ihrer Kreditkarte abgebucht. Dass sie den Kauf bei ihrem Kreditkarteninstitut nicht bestätigen musste, wie sie sich das von vielen Kreditkartenabwicklungen gewohnt war, überraschte sie. Mischler rief die Hotline der Firma an, wo man ihr in schlechtem Deutsch klarmachte, dass man eben auch sein Geld verdienen müsse. Doch Mischler liess nicht locker. Sie meldete den Vorfall dem Kreditkarteninstitut, sicherte Daten und meldete sich beim Konsumentenschutz. Eine Woche später erhielt sie die Tickets als Download-Link zugestellt. Ausgestellt waren sie auf den 15. und nicht wie abgemacht auf den 14. Juni. Offensichtlich hatte Viagogo für die ausverkaufte Vorstellung vom 14. Juni keine Karten mehr auf dem primären Ticketmarkt besorgen können.

Viagogo passt sich flexibel an den rechtlichen Rahmen an

Bei Ticketcorner, dem Schweizer Marktführer im Ticketing, sind mehrere Personen damit beschäftigt, verdächtige Bestellungen herauszufiltern. Vor Grossveranstaltungen wie dem Auftritt der Band Rammstein Ende Mai in Zürich mit Tausenden Ticketverkäufen im Vorfeld sei der Personalaufwand noch grösser, sagt Mediensprecher Stefan Epli. Verdächtige Einkäuferinnen und Einkäufer werden mit Hilfe von diversen Parametern wie IP-Adressen, Kreditkartennummern und Namen überführt und deren Bestellungen storniert. Epli sagt aber auch:

«Solange der kommerzielle Wiederverkauf vom Gesetz toleriert wird, sind uns für mehr Aktionen die Hände gebunden. Der Aufwand für uns ist riesig.»

Denn wie ein Chamäleon passt sich die Plattform Viagogo flexibel an den rechtlichen Rahmen der jeweiligen Länder an. 2017 klagte das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) ohne Erfolg. Das Bundesgericht wies die Klage 2020 ab mit der Begründung, die Wiederverkaufsplattform würde nicht den Anschein erwecken, eine offizielle Ticketplattform zu sein. Allerdings: Noch während des laufenden Verfahrens veränderte sich die Startseite der Seite, tauchte plötzlich das Label «Sekundärmarkt» auf. Wo in anderen Firmen bei solchen Änderungen ein Spiessrutenlauf durch Chefetagen und Marketingabteilungen beginnt, macht sich Viagogo mit wenigen Änderungen blitzschnell unangreifbar.

Als Viagogo im vergangenen Herbst erstmals vom Bundesgericht wegen unlauteren Wettbewerbs verurteilt wurde, freute das den Circus Knie. Er hatte unter anderem geklagt, weil Viagogo nicht ausverkaufte Knie-Vorstellungen fälschlicherweise als «ausverkauft» deklariert hatte. Viagogo darf seither keine Knie-Tickets mehr verkaufen. Das Urteil hatte Folgen, die das Chamäleon abermals dazu anhielten, seine Farbe zu wechseln. Der Satz «nur noch so und so viele Tickets übrig für diese Veranstaltung» wurde elegant um den Passus «auf unserer Website» ergänzt.

Seit dem 1. Juli muss der Verkaufspreis transparent sein

Hätten Marius Müller und Ursula Mischler ihre Tickets nach dem 1. Juli erworben, wäre ihnen ihr Irrtum womöglich erspart geblieben. Denn mit der bundesrätlichen Anpassung der Preisbekanntgabeverordnung muss in der Schweiz bei einen Kaufangebot der tatsächlich zu bezahlende Preis seit diesem Datum von Anfang an transparent sein – ausgenommen sind die Versandkosten.

Ein Kaufversuch der Autorin dieses Textes für Tickets der Thunerseespiele zeigt, dass das Chamäleon Viagogo gerade wieder seine Wandlungsfähigkeit unter Beweis stellt: Hinter dem Preis steht immerhin neuerdings der Zusatz «pro Ticket». Der Gesamtbetrag wird aber immer noch nicht ausgeschrieben, sondern lediglich als Multiplikationsrechnung dargestellt, um beim Kunden kein flaues Gefühl in der Magengegend hervorzurufen. Für die Stiftung Konsumentenschutz gehen diese Anpassungen aber nicht weit genug. Geschäftsführerin Sara Stalder kritisiert auf Anfrage, dass der Gesamtpreis für alle ausgewählten Tickets immer noch nicht sofort ersichtlich sei, Bearbeitungskosten zwar einberechnet, aber zu Beginn nicht als solche deklariert würden. Zudem stören sich die Konsumentenschützer daran, dass dem Kunden bei einem Print-at-Home-Ticket drei Franken Lieferkosten berechnet werden. Viagogo war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Die E-Mail-Adresse für Presseanfragen stellte sich als ungültig heraus. Eine vom Konsumentenschutz letztes Jahr eingereichte Strafanzeige, in welcher der Plattform vorgeworfen wird, sie habe wissentlich Tickets für abgesagte Veranstaltungen verkauft, ist laut Sara Stalder noch nicht behandelt. Doch das Chamäleon hat schon reagiert: Schon jetzt findet man auf der Seite maximale Transparenz vermittelnde Hinweise für Kunden und Veranstalter, wie im Falle pandemiebedingt abgesagter Veranstaltungen vorzugehen ist.

Marius Müller hat mit seinen Freunden die Veranstaltung am 1. Juli dann doch noch besucht und versucht, die Sache mit Humor zu nehmen. Mischler fand schliesslich dank ihrer Beharrlichkeit ein Ausgangstor aus der Preishölle. Mit Verweis auf das falsche Datum konnte sie den Betrag erfolgreich von der Plattform zurückfordern. Auf Gutscheinangebote von Viagogo ging sie nicht ein.

* Die Namen wurden von der Redaktion geändert.

1 Kommentar Kurt Tanner vor etwa 3 Stunden 6 Empfehlungen Wen wunderts? Seit vielen Jahren wird vom Ticketverkauf bei Viagogo abgeraten! Teilweise sind diese Tickets sogar ungültig, weil verschiedene Veranstalter Tickets von Viagogo nicht mehr akzeptieren. Jeder ist selber schuld, wenn er noch Tickets bei dieser Abzockerfirma kauft, nachdem schon x-mal auf diese überrissenen Preise hingewiesen wurde. 6 Empfehlungen Alle Kommentare anzeigen