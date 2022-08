Die Musikalischen Begegnungen Lenzburg setzen Klang unter Strom

Musikalische Begegnungen Lenzburg An diesem Festival steht der Klang unter Strom – auch dank einem jungen Pianisten und seinem besonderen Instrument Es gibt nur ein elektronisches Instrument, das sich in der Klassik über viele Jahre behaupten konnte. Ludovic Van Hellemont spielt es in Lenzburg. Sibylle Ehrismann 12.08.2022, 05.00 Uhr

Der Pianist Ludovic Van Hellemont spielt fast alles, was Tasten hat. Mit den Ondes Martenot kommt er nach Lenzburg. Tatiana Toulianka

Ihr Klang ist ätherisch, wie schwebende Wellen. Elektronische Instrumente kamen zu Beginn des 20. Jahrhunderts auf, sie waren die Vorläufer des Synthesizers. Dass sie nun in Lenzburg zu erleben sind, ist eine originelle Idee. Möglich ist dies auch dank des an der Alten Kantonsschule Aarau Klavier unterrichtenden Pianisten Ludovic Van Hellemont, der auch Ondes Martenot spielt.

Die nach seinem französischen Erfinder Maurice Martenot benannten Ondes Martenot – Martenots Wellen – sind das einzige elektronische Instrument, das sich in der Klassik über die Jahre etablieren konnte. Berühmte französische Komponisten wie Arthur Honegger und Olivier Messiaen haben deren synthetische Klänge als neuartige Farbe in den Orchesterklang integriert. So zu hören etwa bei Messiaen in seiner monumentalen «Turangalîla»-Sinfonie von 1949 oder gut zehn Jahre früher, 1938, bei Honegger in seinem szenischen Oratorium «Jeanne d’Arc au bûcher».

So klingen die Ondes Martenot. LT audiovisuals Switzerland

Auf der Fährte von Claude Debussy

Ludovic Van Hellemont ist ganz vernarrt in den fast schon esoterischen «Wellenklang» der Ondes Martenot. Wie aber ist er auf dieses Instrument gestossen? «Ich bin in Saint-Germain-en-Laye aufgewachsen», erzählt Van Hellemont:

«Das ist die Heimatstadt von Claude Debussy. Am Konservatorium dort war ich ständig von französischer Musik umgeben, so kam ich schon früh mit der französischen Moderne in Kontakt – und mit den Ondes Martenot.»

Am Conservatoire supérieur in Paris wird das Spiel der Ondes Martenot bis heute als eigenständiges Fach gelehrt. Die Pianistin Jeanne Loriod, die berühmte Partnerin von Olivier Messiaen, hatte das Fach einst dort eingeführt. Dennoch bewegt man sich damit in einer Nische, nur wenige wissen noch, wie das Instrument gebaut wird. «Die Nachfrage ist natürlich nicht gross», so Van Hellemont, «es gibt nur wenige Ondes-Martenot-Bauer in Paris und Kanada. Neuerdings haben auch die Japaner ein kleineres Modell auf den Markt gebracht.»

Ein Konzert mit Uraufführung

Das Spiel auf diesem elektronischen Tasteninstrument ist gar nicht so einfach. Für die rechte Hand gibt es zwei Spielweisen, wie der Klavierlehrer ausführt:

«Auf der Tastatur erzeugt man ein Vibrato, indem man die Hand von links nach rechts bewegt, dabei bewegt sich die Tastatur mit. Oder man kann mit dem Ring an einem Faden ein stufenloses Glissando erzeugen.»

Für die linke Hand gibt es dann eine Ausdruckstaste, die «Touche d’expression», damit kann man auf einem Ton staccato, legato oder crescendo spielen.

In Lenzburg gibt Ludovic Van Hellemont nun gleich zwei Konzerte mit der Harfenistin Estelle Costanzo, seiner langjährigen Duopartnerin, an denen man dieses Spiel erleben kann. «Die beiden Instrumente Harfe und Ondes Martenot passen extrem gut zusammen», meint Van Hellemont. «Wir spielen einerseits Stücke aus der Renaissance, die wir für unser Duo transkribieren, aber wir haben auch moderne Stücke, die für Flöte mit Harfe oder Klavier komponiert wurden, für unser Duo eingerichtet.» Zudem kommt das Auftragswerk des jungen Belgiers Nicolas Roulive zur Uraufführung.

Ein Herz für alles, was Tasten hat

Ludovic Van Hellemont gehört zu den wenigen Pianisten, die in einem Orchester Kernmitglied sind, also zur Stammbesetzung gehören. Üblicherweise ist das Klavier ja kein Orchesterinstrument, wie kommt das? Die Basel Sinfonietta und das Basler Ensemble Phoenix, in denen Van Hellemont spielt, sind beide auf Neue Musik spezialisiert. «In der Neuen Musik wird im Orchester oft ein Klavier verlangt, oft ist es sogar klanglich sehr exponiert», erklärt der Pianist diesen Umstand.

Cage - Sonatas and Interludes for prepared piano Ludovic Van Hellemont / Youtube

Doch nicht nur die Neue Musik hat es Van Hellemont angetan, der ausgesprochen vielseitige Musiker spielt auch gerne Alte Musik – auf historischen Tasteninstrumenten. Eigens dafür ging er für ein Studium an die Schola Cantorum Basel. Das Spiel auf einem Hammerklavier oder Cembalo sei eine andere Welt, meint Ludovic Van Hellemont:

«Man artikuliert darauf Alte Musik ganz anders als auf einem modernen Flügel, dementsprechend versteht man sie auch besser.»

All diese verschiedenen Spielarten müssen schliesslich auch geübt werden, und so findet sich in seinem Studio in Basel ein interessantes Sammelsurium an Instrumenten: «Ich begeistere mich seit jeher für alle Instrumente, die Tasten haben», sagt Van Hellemont, «deshalb investierte ich nicht in einen teuren Steinway-Flügel, sondern in ganz verschiedene Instrumente. So habe ich zwei Ondes Martenot für Konzerte, eben habe ich auch eine kleinere Version in Japan bestellt, dazu kommt ein Klavichord, ein Klavier, ein Synthesizer und noch einige mehr.»

Musikalische Begegnungen Lenzburg: 19. August bis 4. Sept. Konzerte mit Ondes Martenot: 25./26. August, Alte Bleiche Lenzburg