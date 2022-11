Digitaler Adventskalender der Katholischen Kirche Aargau

Vorweihnachtszeit Die Katholische Kirche Aargau verkürzt das Warten auf Weihnachten mit dem digitalen Adventskalender Adventskalender gehören zur Vorweihnachtszeit und helfen, die Wartezeit auf Weihnachten zu verkürzen. Um den Eltern die Herausforderung abzunehmen, den Kalender nicht nur mit Süssigkeiten zu gestalten, hat die katholische Kirche Aargau den digitalen Adventskalender ins Leben gerufen. 28.11.2022, 12.16 Uhr

Der digitale Adventskalender voller kurzen Geschichten und anderen Überraschungen. zvg

In einem Adventskalender muss nicht nur Schokolade stecken - und er muss noch nicht mal physisch sein: Die Römisch-Katholische Kirche Aargau bietet ab dem 1. Dezember einen digitalen Adventskalender an. Hinter jedem Türchen wartet eine Überraschung in Form einer kurzen Geschichte von Marias kleinem Esel auf der Reise nach Betlehem. Diese sind für Kinder bis sechs Jahre geeignet und die Eltern können selbst entscheiden ob sie diese auf Mundart oder Hochdeutsch vorlesen oder als Hörspiel anhören wollen.