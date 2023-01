Martina Clavadetscher: "This is a Robbery" - die Theaterkritik

Theater Räuberinnen mit Glamourfaktor – Martina Clavadetschers Schiller-Adaption läutet eine neue Ära beim Theater Marie ein Die Schweizer Buchpreisträgerin Martina Clavadetscher hat ein neues Stück geschrieben, das dem Schiller-Drama «Die Räuber» neues Leben einhaucht. Ein sehenswerter Abend mit viel Glamour und Wut. Julia Stephan Jetzt kommentieren 12.01.2023, 19.20 Uhr

Schillers Räuberinnen als gnadenlose Aktivistinnen: Unternehmertochter Ka. Mohr opfert ihr Erbe dem Idealismus. Oder doch nicht? Ingo Hoehn / Theater Marie

Was für ein Anblick! 70 Rednerpulte stehen in der Aarauer Reithalle auf einem weichen, südseeblaufarbenen Wohlfühlteppich. Es sind Rednerpulte, an denen reiche Menschen mit sehr viel Reichweite gewohnt sind, zur Lage der Nation zu sprechen. Es sind Orte, wo das Bild einer besseren Zukunft gezeichnet wird. Wo man an gemeinsame Werte appelliert und ein Wir-Gefühl beschwört – unter Ausschluss ganz vieler Menschen.

Doch Halt! Wir sind nicht am bevorstehenden WEF in Davos. Wir sind bei Schiller, und bei Schiller zählt die Tat! Die neue Crew des Theater Marie eröffnet ihre Ära mit «This is a robbery» der Schweizer Buchpreisträgerin Martina Clavadetscher, die auch Teil des neuen Leitungsteams ist. Teamkollege und Regisseur Manuel Bürgin hat eine schlichte wie kluge Umsetzung gefunden für diesen Text, der sich «mega frei» (O-Ton) an Schillers Drama «Die Räuber» orientiert, aber genauso den Wald aus Shakespeares «Macbeth» und O-Töne der österreichischen Millionenerbin Marlene Engelhorn eingemeindet, unterfüttert mit viel Ironie.

Schillernde Schiller-Sätze

Acht Aktivistinnen stürmen die mit Loungemusik beschallte Bühne: Unternehmertochter Ka. Mohr (Florentine Krafft) und ihre Räuberbande ergreifen die Mikrofone an den Pulten. Ka. Mohr hat sich aus ihren privilegierten Verhältnissen herausgerissen. Das System ist krank und muss bekämpft werden, findet sie. Ka. fordert die Umverteilung des Kapitals und Gerechtigkeit für alle. Dafür klauben Ka. und Co. aus einem Reclam-Heftli in regelmässigen Abständen schillernde Schiller-Sätze, um ihren Idealismus zu untermauern.

Clavadetschers Räuberinnen wollen vor allem eins: gehört werden. Sie stürmen die Stehpulte und versprühen so ansteckenden Glamour und Girlpower wie einst die Spice Girls. Schnell befinden sie sich damit auch in derselben Ambivalenz: Was ist Rebellion? Was schon Posse?, fragt man sich, während im Hintergrund der Bühne ein zerknüllter Papierstreifen ein beschneites Alpmassiv andeutet – Schillers Natur ruft!

«Die Schweizer stehen stolz neben den Bergen und tun so, als hätten sie sie selber erbaut», hat der Autor Michael Fehr einmal gesagt. Mit derselben Selbstverständlichkeit schaut auch Hauptfrau Ka. über ihre Privilegien hinweg, als sie zu den Räuberinnen in den Wald geht. Dass die Dividenden der familiären Mohr AG ihr das Anzetteln einer medial wirkungsvoll inszenierten Protestbewegung gerade erst ermöglicht, blendet sie aus. Zumindest sieht das ihre Schwester Franny so, die Ka. wegen ihres Privilegs als Erstgeborene hasst. Johanna Dähler spielt sie als energische Vertreterin des Geldadels, die frei nach dem Motto «Eigentum verpflichtet» den Aktivistinnen Verantwortungslosigkeit vorwirft und ihnen in Publikumsansprachen Orientierungslosigkeit vorwirft. Währenddessen huscht die wenig geerdete Mutter (Rachel Braunschweig) der beiden in seidiger Loungewear ziemlich weltabgewandt über die Bühne, spricht von der Endlichkeit des Lebens und verkriecht sich mit ihrem langsam in sie hineinkriechenden Wahnsinn auf der Yogamatte, anstatt den Streit ihrer Töchter zu schlichten.

Idealismus oder Geltungssucht?

Das Tolle an dieser Inszenierung ist, dass dieser wortreiche Kampf um Deutungshoheit mehrere Zeitnerven stimuliert, und trotzdem in einem sprachlich altmodischen Setting und in einer analogen Welt bleibt. Prinz Harry dürfte in den Köpfen der Zuschauerinnen und Zuschauer trotzdem über die Bühne geistern, ebenso der sich auf allen Kanälen zu Wort meldende Unternehmer Elon Musk, der alle 70 Rednerpulte für sich beansprucht hätte, wäre er da. Wie viel Narzissmus und Geltungssucht bei gesellschaftlichem Engagement in jedem von uns steckt, kann das Stück nicht abschliessend beantworten. Aber es deckt viele blinde Flecken in Überzeugungstäterinnen auf, in Zeiten, wo im Namen der guten Sache Klimaaktivistinnen wie auch von Verlustängsten geplagte Privilegierte zu immer drastischeren Mitteln greifen.

Amalie, Ka., die Mutter und Franny. Ingo Hoehn / Theater Marie

This is a Robbery. Theater Marie: 14. Januar, in der Alten Reithalle, Aarau. 21./22. Februar am Kurtheater, Baden.

