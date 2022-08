Tanz und Klang «Wir sind wetterfest»: Das Kollektiv Prisma tanzt sich an das Kurtheater Baden heran Das Kollektiv Prisma eröffnet die Saison im Kurtheater Baden. Die Tanzperformance führt als Spaziergang durch das Bäderquartier. Anna Raymann Jetzt kommentieren 22.08.2022, 05.00 Uhr

Lucas del Rio, Luca Magni und Elena Morena Weber vom Kollektiv Prisma. Demian Bern

Das Publikum soll ins Theater hineingezogen werden. Das schwebte der Architektin Lisbeth Sachs vor, als sie 1939 den Entwurf für den Neubau des Kurtheaters vorlegte. Der durchlässige Pavillon sollte die Zuschauerinnen und Zuschauer schon abholen, bevor sie das Haus überhaupt betreten würden: «So war am Tag der Eröffnung im Frühling 1952 alles gefügt, der Garten ringsum angelegt, das Freilichttheater in ein paar Stufen schon gesetzt, alles bereit, ein neues Leben hier durchfluten zu lassen», so schrieb die Pionierin der Schweizer Architekturgeschichte damals in den Badener Neujahrsblättern.

Die junge Tanztruppe, welche die aktuelle Saison im Kurtheater eröffnen wird, teilt diese Ambition. Das Kollektiv Prisma nähert sich in drei Spielzeiten dem Haus an. Das erste Kapitel beginnt vor der Tür, im Bäderquartier und im Kurpark. Erst die nächsten zwei Kapitel führen ins Haus und dann, zuletzt, auf die Bühne.

Bei ihnen sieht sogar hartes Training nach Party aus

Zum Kollektiv gehören Lucas del Rio Estévez, Elena Morena Weber und Luca Magni. Lucas del Rio Estévez kennt seine beiden Komplizen aus früheren Projekten, schon länger hätte er gerne etwas Gemeinsames – etwas «Kollektives» gemacht. Dann kam die Ausschreibung des Tanzförderprogramms «Szenotop» des Aargauer Kuratoriums, und er dachte sich: «Let’s do it» – danach ging alles ganz schnell.

Die drei Kunstschaffenden bringen unterschiedliche Erfahrungen mit ins Trio; Luca Magni die Komposition und das Sounddesign, Elena Morena Weber immersive Bühnenkonzepte und gemeinsam mit Lucas del Rio Estévez die Choreografie. «Ich will die Magie der Kollaboration ausschöpfen. Es reizt mich, Dinge umzusetzen, die allein nicht möglich wären», erzählt der Basler. Die drei sprechen umsichtigen miteinander, erteilen sich gegenseitig das Wort.

Kurz nach der Zusage suchten sie per Ausschreibung nach Tänzerinnen und Tänzern für ihre «Poems From Inner Space. Episode I». Rund 80 Bewerbungen gingen ein: «Die Menge hat uns überrascht, weil wir nicht zu den grossen Fischen gehören», sagt Elena Morena Weber. Fünf Personen mit unterschiedlich langen Bühnenbiografien sind nun seit Frühjahr mit ihnen am Proben. Eine der jungen Tänzerinnen ist als Praktikantin angestellt, das Kollektiv unterstützt sie dabei, in der nicht ganz einfachen Welt des professionellen Tanzschaffens Fuss zu fassen.

Das Kollektiv präsentiert die Trilogie über drei Spielzeiten im öffentlichen Terrain der Stadt Baden. Demian Bern

Die Begeisterung für ein neues Projekt zeigt sich in jeder Bewegung des Kollektivs. Sie muss andauern, mindestens drei Jahre. Denn auf diese Dauer ist das Förderinstrument ausgelegt, mit dem das Kuratorium die Produktion mit jährlich 80'000 Franken unterstützt. In dieser Zeit ist das Kurtheater Baden ihre Probe- und Wirkstätte. «Wir sind mit grossen Erwartungen gestartet. Wir wollen viel machen, uns als Kollektiv weiterentwickeln, aber auf eine Weise, in der sich jeder von uns austoben kann», sagt Magni.

Die Langfristigkeit erlaubt ihnen, in Baden anzukommen: «Wir sind nicht von hier, aber wir wollen die Identität des Ortes erkunden», so Magni weiter. Die Truppe tut dies, indem sie nach draussen gehen. Ihr Tanztraining machen sie öffentlich im Kurpark, jeder kann mitmachen. Kinder würden stets auf sie reagieren, und auch Jugendliche wollen oft spontan mitmachen: «Aber vielleicht denken sie auch, wir würden nur raven», lachen die drei. Tanz sieht bei ihnen, so wie bei allen Profis, leicht aus.

Die gespaltene Welt im Tanz vereint

«Tanz sollte keine elitäre Kunstform sein. Wir wollen ihn zu den Leuten bringen», sagt Weber. Dazu ausgedacht hat sich das Kollektiv Prisma einen Spaziergang, der das Publikum auf fünf verschiedene Wege durch die Umgebung schickt, bis schliesslich alle wieder im Freilichttheater vor dem Sachs-Pavillon zusammenfinden.

Der Titel «Poems From Inner Space» bezieht sich nicht auf wirkliche Gedichte, sondern auf eine innere Bewegtheit. Die Performance beschreibt eine Zerrissenheit in einer immer komplexer werdenden Welt. «Wir haben uns viel mit der Dysbalance, dem Ungleichgewicht in diesen schnelllebigen Zeiten auseinandergesetzt.

«Wie beim Urknall»

Wie das ewige Grundrauschen immer lauter wird, bis man seine eigene Stimme kaum noch wahrnimmt», erzählt Weber. Es geht um das Auseinanderdriften – «wie beim Urknall», so Elena Morena Weber – und die Sehnsucht nach dem wieder zusammenfinden. Entstanden ist ein sehr intimes Stück, dass die Perspektiven und Geschichten der Beteiligten miteinbezieht.

Die Kopfhörer mit der vielschichtigen Komposition von Luca Magni überträgt diese direkt auf die Ohren des Publikums. «Es ist mehr ein Eintauchen und weniger ein Konsumieren», sagt Weber und Magni fügt, etwas verschmitzt, an: «Man muss mitgehen. Rein physisch sorgt der Spaziergang für ein anderes Erlebnis als im bequemen Theatersessel. Wir sind jedenfalls wetterresistent.»

Poems From Inner Space: 03./04. September, Start beim Kurtheater Baden. Public Warm-Ups: 26./27./28. August, Kurpark, Baden

