Tanz: Tabea Martin zeigt Trilogie über Vergänglichkeit

Tanz Tanzchoreographin Tabea Martin und ihre Trilogie über Vergänglichkeit: So macht Sterben Spass Der frühe Tod ihre Partners führte die Basler Tänzerin und Choreographin Tabea Martin in eine intensive Beschäftigung mit der Endlichkeit. Die Bühne Aarau und das Kurtheater Baden zeigen erstmals ihre beeindruckende Trilogie über Sterben und Weiterleben - auch Kinder kommend dabei nicht zu kurz. Julia Stephan 01.12.2022, 05.55 Uhr

Tabea Martin (oben) in «This is my last Dance» mit der italienischen Tänzerin Simona Bertozzi. Heta Multanen

Man kann dem Tod nicht davontanzen. Aber man kann ihn mit dieser körperlichsten und lebendigsten Kunstform herausfordern. Als der Partner von Tabea Martin (44) vor vielen Jahren an Krebs verstarb, löste das in der Basler Choreografin und Tänzerin eine intensive Beschäftigung mit der Endlichkeit aus. Der Prozess nahm 2018 seinen Ausgang bei der eigenen Sterblichkeit («This is my last dance») und führte Martin 2021 zum Unsterblichkeitsgefühl ihrer Kindheit zurück. Auf das Kinderstück «Forever» für Kinder ab acht Jahren, folgte 2021 dann die starke Auseinandersetzung mit den Trauerpraktiken in unserer Gesellschaft («Nothing left», 2021). Die von Anfang an als Trilogie konzipierten Abende sind nun an der Bühne Aarau und am Kurtheater Baden erstmals komplett zu sehen - wer die Möglichkeit hat, sollte sie sich nicht entgehen lassen.

2018 stand Tabea Martin mit ihrem Projekt «This is my last dance» auf der Bühne. Ihre Bühnenpartnerin Simona Bertozzi hatte damals ihr 50. Lebensjahr bereits überschritten. Ein stattliches Alter für eine Künstlerin in dieser Hochleistungsdisziplin, in der Körper früher ausgemustert werden als anderswo. Auf einer spiegelblanken Tanzfläche bewegen sich die zwei älteren Tänzerinnen, spiegeln sich in ihren Bewegungen, treiben sich an und unterwerfen sich den eigenen Ansprüchen und den der jeweils anderen wie Herr und Diener in Samuel Becketts «Endspiel». «Ich werde nie mehr mit Schafen performen, die überall auf die Bühne scheissen. Ich werde mich nie mehr ausziehen», erklärt Martin auf der Bühne - um dann doch nochmals einen finalen Spagat zu wagen. Einer dieser urkomischen Kippmomente in Martins Stücken, der einen tiefschwarzen Bühnenmoment plötzlich ins hellste Licht rückt.

Sich als Mensch nicht zu wichtig nehmen

Sie brauche die Ironie, sagt Martin über sich selbst. Sich als Mensch nicht so wichtig zu nehmen, das sei für sie ebenso zentral wie ihre Liebe zur Sprache. Martin, die als Kind Regisseurin werden wollte und in den Niederlanden modernen Tanz und Choreographie studiert hat, hat diese Theaterliebe nie ganz aufgegeben. Sie choreografiert für verschiedene Stadttheater und schreibt die Bühnentexte zu ihren Tanzstücken selbst. Verbindungen zwischen Sprache und Bewegung zeichnen ihre Stücke aus. Es sind keine rein ästhetischen Kunstwerke, sondern Orte, wo Menschen ihre Geschichten und ihre Verletzlichkeit mit dem Publikum teilen.

In «Forever» werfen sich die Performerinnen und Performer lustvoll in Sterbepossen. Nelly Rodriguez

So auch in der Performance «Forever» (20219) für Zuschauerinnen und Zuschauer ab acht Jahren, dem theatralsten der drei Arbeiten. Martin, die alle zwei Jahre eine Vorstellung für ein junges Publikum kreiiert, hat sich im Vorfeld intensiv mit Kindern über den Tod unterhalten. Viele hätten ihr erzählt, dass man sie nicht auf die Beerdigung ihrer Grosseltern mitgenommen habe. «Ein falscher Schutz», wie Martin findet. Der Tod wird von den Tänzerinnen so spielerisch und frech performt wie auf bei einer Zombie-Parade auf dem Pausenplatz. Es hängen Kanister mit Blut und Tränen von der Decke, deren Inhalte so grosszügig wie in einem Splatter-Movie verteilt werden. Tänzerinnen und Tänzer werfen sich lustvoll in Sterbepossen, um danach wieder aufzustehen. «Wir werden für immer da sein», erklären sie dem Publikum. Ähnlich wie bei einem Märchen, dessen erzählerischer Rahmen es den Kindern ermöglicht, die dunklen Seiten des Lebens zu objektivieren, hilft dieser auf der Bühne behauptete Rahmen der Unsterblichkeit eine Auseinandersetzung mit dem Tod, die auch Kinder anspricht.

Kunst ist keine Therapie

Martin ging es nie darum, ihre Trauer in der Kunst therapeutisch zu verarbeiten. Sie sagt:

«Ich wollte etwas schaffen, das über meine Erfahrung hinausreicht.»

Die persönlichen Verlusterfahrungen ihrer Tänzerinnen und Tänzer formen die Stücke ebenso mit wie die antrainierten Trauerrituale in unserer Gesellschaft. Die Reibung auf der Bühne entsteht zwischen den einzelnen Subjekten. Wie gehen wir mit dem Verlust anderer Menschen um? Wieviel Zeit und Raum geben wir der Trauer, die viel länger andauert, als die Gesellschaft es toleriert?

Trauern ist das grosse Thema in «Nothing left»: Wie findet man die richtige Dosis Intimität? Caroline Minjoll / Aargauer Zeitung

In Martins letztem Stück «Nothing left» kommen diese Fragen am dringlichsten zur Sprache. Entlang der Trauerphasen der Schweizer Psychiaterin Elisabeth Kübler-Ross bewegen sich acht Tänzerinnen und Tänzer zum monotonen Trommelschlag von Schlagzeuger Samuel Rohrer auf der Bühne. Sie performen Fröhlichkeit und nach vorne blickende Entschlossenheit, doch die Texteinblendungen deuten an, wie es um ihr Inneres wirklich bestellt ist. «Sei stark», ruft die Gruppe einem Subjekt zu. Aber will man überhaupt stark sein? Und wie findet man die richtige Dosis Intimität? Das Stück ist eine hochkomische Auseinandersetzung mit der Unbeholfenheit unserer Gesellschaft, die auf Trauer nur schnelle Rezepte zur Hand habt, aber keine wirkliche Akzeptanz.

Tabea Martin. Forever: Di, 6.12., 10 Uhr und 19 Uhr, Kurtheater Baden. Fr, 9.12., 19.30 Uhr, Bühne Aarau, Reithalle. Auch für Kinder ab 8 Jahren. This is my last dance: Mi, 7.12., 20 Uhr, Bühne Aarau, Reithalle. Nothing left»: Di, 13.12., 19.30 Uhr, Kurtheater Baden.