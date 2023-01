Museum Fabelwesen und Farbexplosionen: So vielfältig wird das Aargauer Kunstjahr Das Aargauer Kunstjahr wird bunt: Zu entdecken gibt es Malerei, Zeichnung und sogar einen Literaten! Auf diese Ausstellungen freuen wir uns besonders. Anna Raymann 04.01.2023, 05.00 Uhr

Der Jurassier Augustin Rebetez kehrt nach 12 Jahren für die umfassende Einzelausstellung «Vitamin» ins Aargauer Kunsthaus zurück. Augustin Rebetez/ Aargauer Kunsthaus

Neujahrsvorsätze gibt es viele, leider drehen sie sich meistens um Verzicht: weniger Alkohol, weniger Zucker, weniger Nikotin. Wie wäre es hingegen mit mehr Kunst? Die Ausstellungsräume und Museen von «A» wie Aarau bis «Z» wie Zofingen haben für die kommende Saison eine vielfältige Agenda zusammengestellt, die ein solches Vorhaben durchaus anregt.

Ein Blick in die Programme zeigt: Es ist ein Jahr der Farben, der Malerei und der Zeichnung. «Zurück an den Pinsel» scheint das Jahresmotto. Und die Aussicht auf Farbe ist in diesen grauen Neujahrstagen doch ein gern gesehenes Versprechen. Die Zeichnerin Silvia Bächli gibt dem Museum Langmatt zum Saisonauftakt einen farbigen Anstrich (26. Februar). Bunt blühen wird es, wie alle Jahre, auch wieder dank der Floristinnen und Floristen mit «Blumen für die Kunst» in Aarau (7. bis 12. März). Und Farbe wird wohl auch Beat Zoderer mit nach Baden bringen, wenn er im Herbst mit Hannah Parr im Kunstraum ausstellt (2. September).

Die Leinwand ist ihnen nicht genug

Die Kunstschaffenden fordern selbstbewusst Raum ein, bemalen Wände – oder sogar ganze Häuser. So etwa der australische Farbkünstler Ash Keating, der sich im Sommer dem lange vernachlässigten Verwalterhaus der Langmatt annimmt. In einer öffentlichen Aktion kurz vor der Badenfahrt nutzt er die Fassade als seine Leinwand (20. August).

Ash Keatings Werk für das Museum Langmatt wird erst noch entstehen. Ob sie ähnlich bunt wird wie die Installation im Werribee-Park in Victoria (2016)? Dan Preston/Museum Langmatt

Weniger bunt, aber umso eindringlicher verheisst die Ausstellung der Basler Künstlerin Ana Vujic zu werden. Mit Tusche und Pinsel wird sie die Räume des Kunstraums Baden bearbeiten, ihr Stil bewegt sich dabei irgendwo zwischen der Grafikerin Käthe Kollwitz und Street-Artist Banksy. Ihre monumentalen Bilder, welche die aktuelle Weltlage verhandeln, bettet sie dabei in sanften Sound (29. April). Und auch in Zofingen reicht den Künstlern Andreas Hofer und Roman Sonderegger die Leinwand nicht aus. Sie spannen ihre Installation «Raumgebung» durch die Ausstellungsräume (26. August), bevor das Haus Platz macht für die Videokunst von Zilla Leutenegger, Pipilotti Rist und Annelies Strba (18. November).

Andreas Hofer und Roman Sonderegger stellen im Kunsthaus Zofingen aus. Roman Sonderegger

Kunst in der Bibliothek und Literatur im Kunsthaus

Es ist ein Jahr, das Experimente zulässt, im Kleinen sowie im Grossen. Während in Brugg die Bibliothek auszieht, ziehen die Künstlerinnen Petra Njezic und Davina Andrea Deplazes ein. Was sie in ihrem Zuhause auf Zeit erarbeiten, zeigen sie anschliessend in einer Ausstellung im darüberliegenden Zimmermannhaus (26. Februar).

Im Aargauer Kunsthaus verspricht Augustin Rebetez mit seiner bisher umfassendsten Ausstellung ein wahres «Sinnesgewitter». Für den Jurassier ist es eine Rückkehr, seine erste Ausstellung im Aargau hatte er mit gerade einmal 25 Jahren. Zwölf Jahre später baut er ein erfrischendes Wunderland in das Erdgeschoss, zu entdecken gibt es darin leuchtende Traumarchitekturen und faszinierende Fabelwesen. Die überlebensgrossen Bronzevögel, die er im Innenhof landen lässt, werden eigens von der Kunstgiesserei Rüetschi in Aarau hergestellt (18. Februar). Für das Aargauer Kunsthaus beginnt mit dieser Ausstellung ein besonderes Jahr. Vor 20 Jahren haben ihm Herzog & de Meuron die grüngläserne Erweiterung gebaut. Zu diesem runden Geburtstag soll das Foyer modernisiert werden. Da zugleich weitere Sanierungsarbeiten anstehen, schliesst das Museum im Sommer während dreier Monate.

Anschliessend eröffnet das Kunsthaus ausgerechnet mit einem Literaten: James Baldwin. In den 1950er-Jahren reiste der schwarze US-amerikanische Schriftsteller ins Schweizerische Leukerbad. In seinem eindrücklichen Text «Stranger In The Village» (Fremder im Dorf) beschreibt er seine Erfahrung des Fremd- und Ausgeschlossenseins. Die neue Kuratorin Céline Eidenbenz nimmt diesen noch immer hochaktuellen Text zum Ausgangspunkt für ihre erste thematische Ausstellung im Aargauer Kunsthaus. Sie lädt Schweizer und internationale Künstlerinnen und Künstler dazu ein, über Rassismus in einer weiss gezeichneten (Kunst-)Welt nachzudenken (3. September).

Diese Highlights sollten Sie nicht verpassen Zu Beginn des Jahres verteilt Augustin Rebetez «Vitamine» (18.02., Aargauer Kunsthaus). Nur eine Woche später zeigt das Museum Langmatt die Zeichnungen von Silvia Bächli (ab 26.02.). Das blühende Highlight sind die alljährlichen «Blumen für die Kunst», nun wieder im Frühjahr (07.03., Aargauer Kunsthaus). Die Illustratorin Ana Vujic erzählt in Wandbildern von schlaflosen Nächten (29.04., Kunstraum Baden). Im August macht Ash Keating aus dem Verwalterhaus der Langmatt ein buntes Gemälde (20.08., Museum Langmatt). Das Aargauer Kunsthaus eröffnet nach der sanierungsbedingten Schliessung im Sommer mit einer thematischen Ausstellung um den schwarzen Schriftsteller James Baldwin (03.09.).