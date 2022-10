Klassik Weltklasse-Musikerin Els Biesemans begibt sich mit dem Cembalo auf Peter Miegs Fährten Die Wettinger Kammerkonzerte starten fulminant in die neue Saison. Die Cembalistin Els Biesemans, die am Wochenende mit ihrem Ensemble «Elsewhere» im Margeläcker gastiert, gehört zu den schillerndsten Interpreten Alter Musik. Sibylle Ehrismann 27.10.2022, 05.00 Uhr

Els Biesemans spielt - und sammelt historische Tasteninstrumente. Tatyana Jenni

Und dies nicht nur in der Schweiz. Biesemans, die im belgischen Antwerpen aufwuchs, lebt mittlerweile in Zürich und ist dort Titularorganistin in der Bühlkirche. Zudem leitet sie das zum Geheimtipp gewordene, von ihr 2013 gegründete Fortepiano Festival «Flügelschläge».

Bei diesem Festival kann man profilierte Künstlerpersönlichkeiten der Alten Musik erleben, und zwar stets in raffinierten neuartigen Programmkonzepten. Mitte November findet es wieder statt. Worum geht es diesmal? «Wir thematisieren Muzio Clementi (1752-1832),» sagt Biesemans. «Man nennt ihn ‹The Father of the Pianoforte›. Zehn der aktuell namhaftesten Pianistinnen präsentieren ein ‹Best of Clementi›, seine Musik spielen sie u. a. auf einem Tafelklavier von 1804 aus Clementis Klavierfabrik.»

Die Wettinger Kammerkonzerte in dieser Saison Auch diese Saison bestechen die Wettinger Kammerkonzerte mit einer raffinierten Mischung aus Originellem und Bewährtem. So bringt die Pianistin Chiara Opalio neben Chopin und Liszt die meisterhafte «Sonatina seconda» des grossen Pianisten Ferrucio Busoni zu Gehör (11. Dez.). Und das «Busch Trio» spielt neben Trios von Haydn und Rachmaninow ein Klaviertrio von Arthur Schnabel (15. Jan. 2023). Dass Schnabel als bedeutendster Pianist seiner Zeit auch gut komponiert hat, ist kaum bekannt. Ein Glücksfall ist, dass am 12. Februar der international renommierte Klarinettist Jörg Widmann nach Wettingen kommt. Und das hierzulande bekannte Casal Quartett überrascht am 19. März mit einem interessanten Streichquartett des als «braver Etüdenkomponist» verkannten Carl Czerny (1791-1857).

Neben ihren Aktivitäten in Zürich führt die vielseitige Künstlerin eine erfolgreiche Konzertkarriere in ganz Europa, Japan, Kanada und den USA. Ob als Pianistin, Organistin, Cembalistin oder Kammermusikerin, sie gastiert an den bedeutendsten Festivals für Alte Musik, sei das am Bachfest in Leipzig, am Bach-Festival in Montréal oder am Mozartfest in Würzburg.

Nun spielt Biesemans an den Wettinger Kammerkonzerten, auf Einladung des künstlerischen Leiters Ivo Haag. Dass Sie in ihrem Programm gleich zwei Stücke des Lenzburger Komponisten Peter Mieg (1906-1990) präsentiert, ist besonders interessant. Es sind dies «Les humeurs des Salis» für Flöte und Cembalo, und das «Quintuor für Flöte, 2 Violinen, Violoncello und Cembalo».

Ein Komponist mit gutem Sinn für Humor

Peter Mieg gehört zu den Komponisten der Moderne, die das «vergessene» Cembalo, das man lange Zeit auch beim Spielen von Barockmusik durch ein Klavier ersetzt hatte, wieder neu belebten. Anfangs des 20. Jahrhunderts begann man nicht nur, Alte Musik möglichst «historisch authentisch» aufzuführen, also mit Cembalo, Komponisten von damals entdeckten das Cembalo auch für ihre eigenen neuen Werke.

Mieg war mit seiner Vorliebe für das Cembalo nicht allein. Auch die beiden berühmten Komponisten Frank Martin (1890-1974) und Francis Poulenc (1899-1963) schrieben je ein Konzert für Cembalo und kleines Orchester. Und der Franzose Jean Françaix (1912-1997) komponierte gar ein Quintett für genau dieselbe Besetzung wie Mieg. Els Biesemans und ihr Ensemble «Elsewhere» spielen in Wettingen denn auch dasjenige von Jean Françaix.

Mit der Cembalomusik von Peter Mieg hat sich Biesemans für Wettingen erstmals intensiv befasst. Was gefällt ihr besonders daran? «Am interessantesten ist Miegs rhythmische Gestaltung,» erzählt die Interpretin.

«Seine Cembalomusik hat sehr viel Drive, einen tollen Fluss, und er hat einen guten Sinn für Humor, ja manchmal wirkt er sogar ziemlich schräg.»

«Les humeurs des Salis», wie Miegs Stück für Flöte und Cembalo heisst, trägt den Humor schon im Titel: «Die Launen der beiden von Salis». Gemeint sind der Flötist Thomas von Salis und seine Frau Elisabeth, die eine gute Cembalistin war. Sie lebten auf Schloss Brunegg und hatten Mieg dieses Duo für eine Jubiläumsfeier in Auftrag geben.

Klangvielfalt in der Instrumentensammlung

Für ihre Konzerte bringt Biesemans meist ihr eigenes Instrument mit. Wie ist das in Wettingen? Gehört das Cembalo ihr? «Meine Sammlung an historischen Tasteninstrumenten wird zwar immer grösser,» seufzt Biesemans, «aber dieses Cembalo gehört nicht dazu. Es ist zweimanualig und klingt sehr schön, es stammt vom bekannten Cembalobauer Markus Krebs in Schaffhausen.»

Die private Sammlung von Biesemans ist sehenswert: sie umfasst unter anderen einen Wiener Flügel von Joseph Brodmann (1824), ein Fortepiano von Iganz Pleyel (1836), ein französischer Flügel von Boisselot (1840), und einen Wiener Hammerflügel von Anton Walter, ca. 1805, nachgebaut von P. McNulty. Eben erst dazugekommen ist noch eine Toggenburger Haus-Orgel, eine Rarität aus dem Jahre 1780. Biesemans weiss die Klangvielfalt all dieser «alten» Instrumente elegant und freudig auszuspielen.

