Buch und Bühnenprogramm: Simon Libsig jongliert mit den Wörtern

Literatur Slampoet, Krimiautor, Geschichtenerzähler: Simon Libsig tanzt wortwitzig auf vielen Bühnen Eben erst das dritte Buch, und bald ein eigener Theaterabend. Simon Libsig tanzt multimedial. Peter Weingartner Jetzt kommentieren 09.11.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Simon Libsig weiss mit den Wörtern zu jonglieren. Bild: Adrian Ehrbar Photography

Er schreibt Kolumnen, ist hochdekorierter Slampoet, Buchautor, Dozent, gräbt mit Schülerinnen und Schülern nach deren Geschichten. Wer ist Simon Libsig, der Badener Arztsohn, der als Literarzt auch Geschichten mit Nebenwirkungen erzählt?

Als Kantischüler schrieb er Gedichte auf Gratispostkarten und klebte sie in ein Buch. Er hat's heute noch. «Das war mein erstes Buch», lacht er, der von sich sagt, er sei in Rechtschreibung eine «Pflute» gewesen. Und keine Leseratte. Aufs Schreiben und Vortragen kam er vor 19 Jahren an einem Poetry-Slam in Bern. «Der Anlass hat mich gepackt», sagt Libsig, und er, der schon immer gerne organisiert habe, in der Schule eine Fussballmannschaft, Konzerte oder eine Bar, holte diese junge Kunstform in den Aargau. Er brachte eigene Texte mit und schnappte sich an einem internationalen Wettbewerb in München vor 500 Personen den Sieg. Er erinnert sich:

«Das Slammen wurde zum Selbstläufer.»

Einladungen, Anerkennung. Reim, Rhythmus, der Klang der Sprache, das Spiel mit Wörtern: Libsigs Ding. Doch von Whisky, dem traditionellen Siegerpreis, kann kein Mensch leben.

Witze ja, aber nicht auf Kosten anderer

«Meine Geschichten muss man live erleben oder hören», sagt Simon Libsig, 45. Der lizenzierte Politologe arbeitete bei Radio DRS (heute SRF). Das Medium interessiert ihn, Feature mit Geräuschen, O-Ton. Das Kurzfutter, das er mehrheitlich zu produzieren hatte, sagt ihm weniger zu. An einer zweiten Stelle in einem Brain-Store reifte die Überzeugung: «Ich lasse mich nicht mehr fremdbestimmen, will mein eigener Chef sein.» Das war vor 14 Jahren. Qualität der Texte, Inhalte: Dafür steht er seither selber gerade.

Liebes Fischgrindlein Video: Simon Libsig/Youtube

Sprache muss für ihn Bilder evozieren und Gefühle ausdrücken. «Und zwar die ganze Bandbreite», sagt er. Zu unterhalten gibt ihm ein gutes Gefühl. Aber:

«Andere herunterzuputzen und kleinzumachen, finde ich schlimm.»

Und er, der als Schüler seine Kollegen gerne bespasst hat, sagt: «Witze auf Kosten anderer zu machen, widerstrebt mir.» Er lässt sich auch vor keinen politischen Wagen spannen.

Krimi trifft Komik Der Polizist ist tot. Aber zu erzählen hat er einiges. Das ist die kurzweilige Prämisse des ersten der zwei Kurzkrimis, die Libsig in seinem dritten Buch «Dorfpolizist Gruber hat’s erwischt» (Knapp Verlag, 2022) erzählt. Folglich muss nun die Chefin auf der Suche nach dem Täter das Dorf umgraben. Libsig findet in alltäglichen Szenerien Humor, Poesie – und Abgründe. Diese erhalten in der zweiten Krimi-Episode einen nahezu märchenhaften Anstrich, wenn dem Mitarbeiter einer Anwaltskanzlei das Pech an den Fersen klebt. (ray)

Lieber schaut er den Leuten aufs Maul, beobachtet auch mit den Ohren und lässt mit einer menschlichen Grundhaltung Alltagsgeschichten ins Überraschende, Unerwartete hineinwachsen. Wie in den zwei Kriminalgeschichten im Buch «Dorfpolizist Gruber hat’s erwischt». Und er weiss: Zum Lustigen gehört oft das Tragische, und das Traurige hat zuweilen einen heiteren Aspekt. Wenn Simon Libsig in seinen Texten eine Botschaft vermittelt, dann vielleicht diese: «Zusammen sind wir besser dran als alleine.»

Urvertrauen lässt Blockaden überwinden

Seit 2008 lebt er vom Schreiben. Er macht Story-Workshops in Schulen, tritt bei Firmenanlässen auf, schreibt Bücher, lehrt an der Schweizer Textakademie in Zürich und macht Bühnenprogramme. Das letzte, zusammen mit dem Schauspieler Aaron Hitz in den letzten Zügen des Entstehens, hat am 15. November im Kurtheater Baden Premiere. Die geplanten drei Aufführungen mit Spoken Word, Musik und Geschichten sind ausverkauft; zwei zusätzliche gibt’s im Januar. Und am 26. November läutet er zusammen mit Rebekka Lindauer, Kilian Ziegler und Daniel Hildebrand wortgewandt und witzig die Adventszeit ein: Santa Slam – wahnwitzige Weihnachtsgeschichten.

Wie stehts um den Druck, produzieren zu müssen? Als Familienvater mit zwei Söhnen, Lino (7) und Louie (5), hat er Verpflichtungen. Doch er brauche den Druck. Auftragsarbeiten brächten oft die besten Texte, aber: Blockaden gehörten dazu. Da kommt dem Poeten sein Urvertrauen zu Pass.

«Ich weiss um das Auf und Ab, und ich plane solche Phasen ein.»

Simon Libsig hat Ideen. Im Entstehen ist ein neues Produkt, an dem er mit dem Chocolatier Fabian Rimann arbeitet: Nach zwei erfolgreichen Story&Schoggi-Adventskalendern lancieren die beiden bald ein neues Produkt mit Schokolade und Text. Und dann hat er für seine Buben Kinderlieder geschrieben und zu zeichnen angefangen. Wen wundert's, dass da Libsigs sportliches Hobby, das Tennisspielen, zu kurz kommt?

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen